三大运营商下月起取消流量“漫游”费

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北京商报讯（记者 石飞月）6月24日，记者从三大运营商获悉，上述企业7月1日起取消流量“漫游”费。这是继去年取消长途通话费后，提速降费政策的进一步落实。

三大运营商分别在官网发布公告称，为贯彻落实国家提速降费政策，自2018年7月1日起，取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台）。至此，三大运营商全部承诺于7月1日起正式取消流量“漫游”费，不再区分省内、省外/本地、全国。

取消流量“漫游”费，实际上也是近几年对于电信行业提速降费的进一步落实。去年3月，国新办在网络降费提速发布会上公布，从2017年10月1日起，三大运营商全部取消手机用户的国内长途和“漫游”费。此后三大运营商也纷纷响应，并于去年9月1日提前取消了这一费用。

2018年4月4日召开的国务院常务会议强调，7月1日起取消流量“漫游”费，确保今年流量资费降幅30%以上，推动家庭宽带降价30%、中小企业专线降价10%-15%，进一步降低国际及港澳台“漫游”资费；5月17日世界电信日，工信部、国资委联合发布的《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，再次强调了取消流量“漫游”费的日期。

一直以来，移动数据在移动通信收入中的占比不容小觑。根据工信部《2017年通信业统计公报》数据，2017年，在移动通信业务中，移动数据及互联网业务收入为5489亿元，比上年增长26.7%，在电信业务收入中占比从上年的38.1%提高到43.5%，对收入增长贡献率达152.1%。以中国移动为例，2017年中国移动手机用户的平均上网流量同比上年翻番，流量收入增长27%，在总收入中的占比为52%。

国内手机上网流量也逐年增加。工信部发布的《2017年通信业统计公报》显示，2017年手机上网流量达到235亿GB，比上年增长179%，在移动互联网总流量中占95.6%；全年每月人均移动互联网接入流量达到1775MB/月/户，是2016年的2.3倍，相当于每年人均互联网接入流量约为20.8GB。