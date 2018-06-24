漫游费取消后的流量套餐生意：不限量门槛或降至50元

6月22日，三大电信运营商中国移动、中国联通和中国电信分别宣布将在7月1日起取消国内手机流量“漫游”费，手机用户的省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量），流量“漫游”费进入历史。

这意味着，以后手机套餐将不再有本地流量和全国流量的区别，用户在国内任何一地用手机上网，都无需再为流量“漫游”费而费神。

独立电信分析师付亮告诉澎湃新闻记者，未来运营商将从集团层面统一规划，划分资费套餐，预计将分为高中低大致三档，不限量套餐的进入门槛有望降至五六十元左右。

不过，并非所有套餐都可以享受这一政策，比如，地铁卡、校园卡等特殊定制卡套餐，可能就是例外。

流量漫游费：3G时代的产物

6月22日，中国移动官网发布《关于中国移动取消流量“漫游”费的公告》。公告显示，为贯彻落实国家提速降费政策，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。

随后，中国联通、中国电信均发布了口径类似的公告。流量漫游费即将成为历史。

流量套餐的本地和外地资费区别，在3G时代产生，其推出的初衷是为了人们用上更便宜的流量。

独立电信分析师付亮告诉澎湃新闻记者：“2G时代并没有流量漫游费一说，都是全国流量，进入3G时代人们有了上网需求，但流量很贵，为了降低门槛，让更多人能用上，运营商想出来了本地流量套餐这一做法。”

“与全国流量比，本地流量可以做到150%，套餐流量更多。对很多人来说他原本就没有全国需求，更愿意选择本地套餐。因此本地套餐在3G时代对促进用户使用流量的习惯形成，是做出了贡献的。”付亮称。

但享受本地资费套餐便宜的同时，运营商也做出了一定的限制，比如在非本地使用流量需要付流量“漫游”费。

不过，随着技术进步，本地流量和国内流量价格差越来越小，以及人们越来越多国内商旅、旅游，纯本地流量套餐逐渐显得过时。

流量套餐数量有望减少，不限量套餐门槛有望降至五六十元

付亮指出，取消流量“漫游”费，有利于运营商的套餐简化，“最大的行业变化趋势，将是运营商套餐数量的减少”，他分析认为，未来不限量套餐的进入门槛有望降至五六十元左右。

近年来，国家层面一直推动运营商提速降费。之前运营商取消了话音的长途漫游费，这次又取消了流量漫游费。

今年的政府工作报告中提出，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。

随后，工信部提出要进一步落实好今年提速降费各项措施，在移动流量的资费上，除了取消流量漫游费，还要降低移动流量每G每个月的资费水平，这两项措施加在一起，到年底前流量资费要比去年下降30%以上。此外，还要继续推动家庭宽带和企业宽带费用的下降。

付亮表示，手机流量资费仍处于4G带来的技术升级红利中，流量费仍将持续快速下降，“流量资费今年实现下降30%的目标，没有任何问题。”付亮指出，实际上，根据工信部与三大运营商公布的运营数据及财报推算，前5个月流量平均资费下降幅度已接近50%。

“要看今年下半年的资费下降力度，去年下半年资费下降是很快的。”

“这次取消流量漫游费与5G无关。流量费下降首先是技术进步带来的，其次是运营商网络计费的特点，用得越多越便宜。”付亮认为，未来5G套餐流量费会继续大幅下降，“5G主要是高清视频流量，需要足够便宜大家才敢用。”

定制卡难以享受新优惠，新用户可能受益更大

既然流量漫游费不合时宜，那么取消后对哪些用户会带来利好呢？

付亮认为，那些使用省内不限量套餐的用户，将成为此次调整后短期内感受最为显著的受益者，“原本只能在省内使用，现在全国都可以用了，不担心要付漫游费。”

付亮称，有人说商旅用户会是受益者，其实这类用户早就办理了商旅套餐，早就用上全国统一流量费了，“运营商之前各种套餐已经帮助用户解决了流量漫游费的问题，有些用户依然使用本地套餐的是他们根本没有漫游的需求。因此总体来说用户受益面并未明显扩大，运营商之前已经解决了大部分人的漫游问题。”

付亮也强调，整体取消流量漫游费会使得用户平均使用成本略有下降，不会增加。有些附赠的本地流量变更成全国流量后，也会给商旅人士带来便利。

不过，像地铁卡、校园卡等特别定制的套餐不含在这次取消流量漫游费政策中。付亮称，这些套餐非常便宜，有的甚至设置好关联哪几个基站，这种不适合（取消流量漫游费）也非常正常，“像校园卡这种，暑假期间运营商也在调整套餐，有些校内流量被变更为全国流量，可以让学生暑期全国使用。”

“需注意的是，运营商将大量的优惠资费给了新套餐、新用户，老用户受益幅度较小，因为一些针对新用户的优惠政策，老用户享受不到。尤其是一些已经明显落伍的资费套餐，如每MB流量资费超过0.1元的资费，每GB流量超过30元的资费，无论是套餐内，还是套餐外，都不应该继续存在了。”付亮认为，运营商在大力推动提速降费的同时，对老用户关照不够。

用户会选择异地便宜的流量套餐吗？

取消流量漫游费后，是否会出现同一家运营商不同分公司因为套餐价格不同而争抢客户的情况？

以往一些省市运营商的资费价格偏低，而受制于流量漫游费，买来异地使用的话成本还是很高，而取消流量漫游费后，是否出现用户往低价资费区转移？

对此，付亮认为这种情况并不会出现，“运营商接下来会加强对各分公司的管控，以往吃套餐价差红利的情况将不被允许。其次，北京、上海等套餐资费价格高的地区会下调价格，做到全国价格都差不多。”

付亮指出，今年5、6月起，运营商新推出的套餐已经在以全国流量通用为考量做规划，以往本地流量、全国流量大幅差异的套餐已不再上市销售，所以因为地区差异而导致流量资费大幅倾斜的可能性很小，“总体来说，这次取消流量漫游费对套餐价高区有利，对价格低区域是不利的。”