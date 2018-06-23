清华毕业华裔中年IT男跳楼身亡 或曾遭高通裁员两次

被高通裁员两次，清华毕业华裔工程师跳楼身亡！中年IT男，为何这么难？
对中年IT男来说，失业可能真的很艰难，哪怕有高通的履历也不行。
美国当地时间6月17日晚，位于美国圣地亚哥的高通公司（Qualcomm）总部发生员工跳楼事件，死者华裔工程师大卫·吴（David Wu）从总部办公楼六楼跳下，当场死亡。
在他的领英主页上，姓名下方写的是“问问自己能为社会做些什么”，签名栏则引用了《圣经》中的一段文字作为自勉：
谁得到的多，谁被要求的也多；谁被托付的多，谁索取的也将格外多。
（From everyone who has been given much， much will be demanded； and from the one who has been entrusted with much， much more will be asked。）
或遭高通裁员两次
据美国中文网6月20日报道，大卫·吴可能先后被高通裁员两次。
领英资料显示，他毕业于清华大学，后到多伦多大学攻读博士，2008年进入高通，担任基带集成（Modem Integration）部门的全职工程师。但在2015年9月，高通因投资人施压而宣布大规模裁员15%（超过4500名员工），削减14亿美元开支。大卫·吴当时因此失业。
报道称，失业后大卫·吴在自己家中接一些谷歌APP的工作维持生活，直到去年8月，他才回到高通，担任QCT （Quality Control Technology）部门的合约工程师（Contract Engineer）。
今年3月，博通对高通发起恶意收购，但被特朗普制止，今年4月20日，高通宣布将在加州圣地亚哥、圣何塞和圣塔克拉拉分部裁员1500人，以节省10亿美元开支，安抚同意博通收购案的股东。
虽然目前尚无直接证据证明大卫·吴的死与裁员有关，高通也已经在一份声明中证实大卫·吴目前的身份是公司“合同工”（contract employee），但一名自称大卫·吴前同事的网友“心澄”在北美华人E网发帖称，大家觉得“多多少少和裁员有点关系”。
他说，大卫·吴去年7月才重新回到高通，只拿到“Contract Engineer I”，基本上是应届生的级别，今年若被裁员是没有任何补偿的。公司4月20日宣布裁员，多数人有两个月的过渡期（grace period），也就是说6月19日是截止日期，“他可能近两个月找工作不顺，也有可能是其他原因，但大家觉得多多少少和裁员有点关系。”
大卫·吴自杀的消息传出后，高通员工除了哀悼，更表现出了愤怒和质疑的情绪。
这条新闻周二（19日）才被媒体曝出，但其实周一就有人匿名在TheLayoff.com（一个供大公司员工讨论裁员信息的论坛）上发帖询问：“昨晚在AY大楼（高通办公楼）死亡的大卫·吴，有人知道更多细节吗？”但该帖很快被删除，只能在谷歌缓存中看到痕迹。
第二天，另有一帖发出疑问：“为什么昨天的帖子被删了？管理员是担心吴大卫的行为刺激到其他同事吗？”
对此，高通发言人20日在一份声明中称：“对于高通而言，这让我们感到悲伤。在这个困难的时期，我们要向我们的员工提供支持。这是一个私人家庭问题，我们不能提供更多细节，但我们要向大卫·吴先生的家人、朋友和同事表示最深切的哀悼。”
同时，高通也希望员工面对压力或有轻生念头时，务必善用24小时“员工求助计划”（Employee Assistance Program， EAP）。
但每经小编（微信号：nbdnews）注意到，在美国一家可匿名点评公司的网站Glassdoor上，百余名高通员工对高通的“员工求助计划”评分仅为3.4分（满分5分，数据更新至2014年11月）。
高通近年来境况不佳，根据财报，其营收已连续三年下滑，2015财年至2017财年分别同比下跌5%、7%和5%，利润与净利润也都呈现暴跌，原因可能与竞争对手增加、以及与最大客户苹果公司因专利纠纷而中止合作等都不无关系。
早在2010年和2012年，高通就曾发生过两起类似的员工自杀事件。高通总部所在地圣迭戈当地最大媒体《圣迭戈读者报（ San Diego Reader）》资深专栏作者唐·保德（Don Bauder）写道，由于裁员带来的恐惧和财报不佳，高通的士气低迷已经不是一天两天了。
国内IT及通讯行业观察人士@飞象网项立刚 及其他网友对这位华裔中年IT男的自杀颇为唏嘘，他们感叹“IT行业中年失业确实很难办”：
在清华水木社区论坛上，也有网友对此事件评论称，“老中（在美华人的一种自称）干活不错，因为学历高，收入一般高于平均，但在美国一般都做不到关键岗位，所以一般是裁员的重点照顾对象”。
美媒：高通服务器芯片部门裁员
一半员工或丢掉饭碗
据彭博社6月15日报道，高通的数据中心芯片部门将裁员约280人，以削减开支，并兑现对股东的承诺。据一位知情人士透露，裁员总数将占服务器芯片部门员工总数的三分之一至一半。
高通评估了数据中心业务的未来机遇，认为要在服务器芯片市场上占据一席之地耗时太长。在该市场上，高通主要与英特尔竞争。
高通总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙表示，高通还与几家潜在的投资者和买家进行了谈判，但最终决定保留该部门，只是改变了策略。
周四，阿蒙表示：“高通仍会在数据中心市场继续寻找发展机会，不会抛弃这些资产。我们将减少对数据中心业务的投资，但仍会保留在华合资企业，重新制定研发方向，为即将到来的计算机会做准备。”
整个服务器芯片市场的规模约为140亿美元，英特尔占了99%的市场份额。总部位于圣地亚哥的高通是最大的手机芯片制造商，也是最大的一家公开瞄准英特尔99%市场份额的公司。
高通正在等待中国监管机构批准其收购恩智浦半导体公司。其CEO Steven Mollenkopf在本月7日于纽约的会议上表示，希望美国商务部和中兴的和解对高通收购NXP（恩智浦）一案在华的反垄断审核将利好。
目前，这笔总值达440亿美元的收购已获得8个国家的通过，但还需要中国最后决定性的一票。
高通在一份声明中表示，如果到7月25日晚上11：59依然没有获得中国政府批准，高通就将按照之前的协议向恩智浦支付20亿美元“分手费”，结束这笔金额440亿美元、耗时近18个月的交易。
中年IT男，咋就这么难？
大卫·吴的事，也让不少人回想起去年年底同样选择跳楼的，深圳中兴网信科技有限公司工程师欧某。欧某在跳楼身亡后，他的妻子在网上发帖求助称，事发前丈夫曾告诉她，其因卷入中兴公司内部斗争而将要被离职，是公司内部的牺牲品。针对网上关于裁员的传言，中兴网信则澄清称“没有所谓的大规模裁员计划。”
“42岁，硕士研究生学历，事业有成的研发工程师，一家8口人的顶梁柱……”当时很多网友也表示，很难想象这样一个人会选择跳楼自尽。
而网友的众说纷纭，还凸显出一个不容忽视的事实，即近年来IT行业从业者的“中年危机”日益凸显。
中年+IT+男，三个标签加到一起，为何就让人觉得那么难？
一方面，这种危机首先来自IT业的行业特征。通常情况下，一个人在一个行业干得越久，他的工作经验就越丰富，工作能力就越强。但IT行业却“没法积累经验”，必须依靠不断的创新才能创造价值，要求员工不断更新自己的知识储备。
另一方面，这种危机还来自IT行业新的形势变化。据新华社“中国网事”报道，国内某软件公司CTO表示，不同于过去持续十多年的发展轨迹，随着人工智能等技术快速兴起，无论是通信技术业还是传统软件服务业，近年来都出现翻天覆地的变革，一些领域正在进行快速洗牌。这种变化，无疑加重了IT从业者的“中年危机”。
“我无法在四五十岁的时候，去和一群二三十岁的人竞争，但站在公司的角度看，公司对我的投入明显不值得。”如一位网友所言，一些IT从业者意识到了危机，却也只能选择接受。
但也有另一些人，用各种方式给出如何有效应对“中年危机”的答案。“中国网事”称：
未雨绸缪，科学理财。39岁的李亮（化名）曾在日本索尼公司工作十年，技术水平达到索尼公司最高级别，去年回国后，到北京一家全景相机研发公司担任工程师。“收入比之前少了一半，好在我以前早早买了房。”李亮说，他深知这个行业的风险，于早些年趁房价还没这么高的时候，在广州和东京均买了房子，“就算将来失业，也不至于一无所有。”
积极社交，拓展人脉。43岁的吴国雄曾在深圳从事游戏开发工作，2013年公司裁员时被劝退。但他并不感到丧气，回到广西老家做起与IT行业完全不沾边的茶叶生意，如今收入并不低于游戏开发的收入。“我是和朋友合伙开的茶叶厂，幸亏以前没有一头闷在电脑编程里。”吴国雄说，是良好的人脉关系帮他渡过“中年危机”。
不断学习，充实自己。40岁的张朋有着十多年IT从业经历，尽管已经成为公司高管，但其工作强度与一线从业人员相比有过之无不及。“我每周工作和学习的时间超过100个小时，即便这样也还怕自己跟不上形势。”
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