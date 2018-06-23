清华毕业华裔中年IT男跳楼身亡 或曾遭高通裁员两次

被高通裁员两次，清华毕业华裔工程师跳楼身亡！中年IT男，为何这么难？

对中年IT男来说，失业可能真的很艰难，哪怕有高通的履历也不行。

美国当地时间6月17日晚，位于美国圣地亚哥的高通公司（Qualcomm）总部发生员工跳楼事件，死者华裔工程师大卫·吴（David Wu）从总部办公楼六楼跳下，当场死亡。

▲《世界日报》报道配图

在他的领英主页上，姓名下方写的是“问问自己能为社会做些什么”，签名栏则引用了《圣经》中的一段文字作为自勉：

谁得到的多，谁被要求的也多；谁被托付的多，谁索取的也将格外多。 （From everyone who has been given much， much will be demanded； and from the one who has been entrusted with much， much more will be asked。）

清华毕业华裔中年IT男跳楼

或遭高通裁员两次

据美国中文网6月20日报道，大卫·吴可能先后被高通裁员两次。

领英资料显示，他毕业于清华大学，后到多伦多大学攻读博士，2008年进入高通，担任基带集成（Modem Integration）部门的全职工程师。但在2015年9月，高通因投资人施压而宣布大规模裁员15%（超过4500名员工），削减14亿美元开支。大卫·吴当时因此失业。

报道称，失业后大卫·吴在自己家中接一些谷歌APP的工作维持生活，直到去年8月，他才回到高通，担任QCT （Quality Control Technology）部门的合约工程师（Contract Engineer）。

今年3月，博通对高通发起恶意收购，但被特朗普制止，今年4月20日，高通宣布将在加州圣地亚哥、圣何塞和圣塔克拉拉分部裁员1500人，以节省10亿美元开支，安抚同意博通收购案的股东。

虽然目前尚无直接证据证明大卫·吴的死与裁员有关，高通也已经在一份声明中证实大卫·吴目前的身份是公司“合同工”（contract employee），但一名自称大卫·吴前同事的网友“心澄”在北美华人E网发帖称，大家觉得“多多少少和裁员有点关系”。

他说，大卫·吴去年7月才重新回到高通，只拿到“Contract Engineer I”，基本上是应届生的级别，今年若被裁员是没有任何补偿的。公司4月20日宣布裁员，多数人有两个月的过渡期（grace period），也就是说6月19日是截止日期，“他可能近两个月找工作不顺，也有可能是其他原因，但大家觉得多多少少和裁员有点关系。”

▲北美华人E网截图

大卫·吴自杀的消息传出后，高通员工除了哀悼，更表现出了愤怒和质疑的情绪。

这条新闻周二（19日）才被媒体曝出，但其实周一就有人匿名在TheLayoff.com（一个供大公司员工讨论裁员信息的论坛）上发帖询问：“昨晚在AY大楼（高通办公楼）死亡的大卫·吴，有人知道更多细节吗？”但该帖很快被删除，只能在谷歌缓存中看到痕迹。

▲高通公司圣迭戈总部AY和AZ大楼（《圣迭戈时报》报道配图）

第二天，另有一帖发出疑问：“为什么昨天的帖子被删了？管理员是担心吴大卫的行为刺激到其他同事吗？”

对此，高通发言人20日在一份声明中称：“对于高通而言，这让我们感到悲伤。在这个困难的时期，我们要向我们的员工提供支持。这是一个私人家庭问题，我们不能提供更多细节，但我们要向大卫·吴先生的家人、朋友和同事表示最深切的哀悼。”

同时，高通也希望员工面对压力或有轻生念头时，务必善用24小时“员工求助计划”（Employee Assistance Program， EAP）。

但每经小编（微信号：nbdnews）注意到，在美国一家可匿名点评公司的网站Glassdoor上，百余名高通员工对高通的“员工求助计划”评分仅为3.4分（满分5分，数据更新至2014年11月）。

高通近年来境况不佳，根据财报，其营收已连续三年下滑，2015财年至2017财年分别同比下跌5%、7%和5%，利润与净利润也都呈现暴跌，原因可能与竞争对手增加、以及与最大客户苹果公司因专利纠纷而中止合作等都不无关系。

▲高通近几个月K线走势（图片来源：观察者网）

早在2010年和2012年，高通就曾发生过两起类似的员工自杀事件。高通总部所在地圣迭戈当地最大媒体《圣迭戈读者报（ San Diego Reader）》资深专栏作者唐·保德（Don Bauder）写道，由于裁员带来的恐惧和财报不佳，高通的士气低迷已经不是一天两天了。

国内IT及通讯行业观察人士@飞象网项立刚 及其他网友对这位华裔中年IT男的自杀颇为唏嘘，他们感叹“IT行业中年失业确实很难办”：

在清华水木社区论坛上，也有网友对此事件评论称，“老中（在美华人的一种自称）干活不错，因为学历高，收入一般高于平均，但在美国一般都做不到关键岗位，所以一般是裁员的重点照顾对象”。

▲截自水木社区

美媒：高通服务器芯片部门裁员

一半员工或丢掉饭碗

据彭博社6月15日报道，高通的数据中心芯片部门将裁员约280人，以削减开支，并兑现对股东的承诺。据一位知情人士透露，裁员总数将占服务器芯片部门员工总数的三分之一至一半。

▲彭博社报道截图

高通评估了数据中心业务的未来机遇，认为要在服务器芯片市场上占据一席之地耗时太长。在该市场上，高通主要与英特尔竞争。

高通总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙表示，高通还与几家潜在的投资者和买家进行了谈判，但最终决定保留该部门，只是改变了策略。

周四，阿蒙表示：“高通仍会在数据中心市场继续寻找发展机会，不会抛弃这些资产。我们将减少对数据中心业务的投资，但仍会保留在华合资企业，重新制定研发方向，为即将到来的计算机会做准备。”

整个服务器芯片市场的规模约为140亿美元，英特尔占了99%的市场份额。总部位于圣地亚哥的高通是最大的手机芯片制造商，也是最大的一家公开瞄准英特尔99%市场份额的公司。

▲图片来源：视觉中国

高通正在等待中国监管机构批准其收购恩智浦半导体公司。其CEO Steven Mollenkopf在本月7日于纽约的会议上表示，希望美国商务部和中兴的和解对高通收购NXP（恩智浦）一案在华的反垄断审核将利好。

目前，这笔总值达440亿美元的收购已获得8个国家的通过，但还需要中国最后决定性的一票。

高通在一份声明中表示，如果到7月25日晚上11：59依然没有获得中国政府批准，高通就将按照之前的协议向恩智浦支付20亿美元“分手费”，结束这笔金额440亿美元、耗时近18个月的交易。

中年IT男，咋就这么难？

大卫·吴的事，也让不少人回想起去年年底同样选择跳楼的，深圳中兴网信科技有限公司工程师欧某。欧某在跳楼身亡后，他的妻子在网上发帖求助称，事发前丈夫曾告诉她，其因卷入中兴公司内部斗争而将要被离职，是公司内部的牺牲品。针对网上关于裁员的传言，中兴网信则澄清称“没有所谓的大规模裁员计划。”

“42岁，硕士研究生学历，事业有成的研发工程师，一家8口人的顶梁柱……”当时很多网友也表示，很难想象这样一个人会选择跳楼自尽。

而网友的众说纷纭，还凸显出一个不容忽视的事实，即近年来IT行业从业者的“中年危机”日益凸显。

中年+IT+男，三个标签加到一起，为何就让人觉得那么难？

一方面，这种危机首先来自IT业的行业特征。通常情况下，一个人在一个行业干得越久，他的工作经验就越丰富，工作能力就越强。但IT行业却“没法积累经验”，必须依靠不断的创新才能创造价值，要求员工不断更新自己的知识储备。 另一方面，这种危机还来自IT行业新的形势变化。据新华社“中国网事”报道，国内某软件公司CTO表示，不同于过去持续十多年的发展轨迹，随着人工智能等技术快速兴起，无论是通信技术业还是传统软件服务业，近年来都出现翻天覆地的变革，一些领域正在进行快速洗牌。这种变化，无疑加重了IT从业者的“中年危机”。

▲图文无关（来源：视觉中国）

“我无法在四五十岁的时候，去和一群二三十岁的人竞争，但站在公司的角度看，公司对我的投入明显不值得。”如一位网友所言，一些IT从业者意识到了危机，却也只能选择接受。

但也有另一些人，用各种方式给出如何有效应对“中年危机”的答案。“中国网事”称：

未雨绸缪，科学理财。39岁的李亮（化名）曾在日本索尼公司工作十年，技术水平达到索尼公司最高级别，去年回国后，到北京一家全景相机研发公司担任工程师。“收入比之前少了一半，好在我以前早早买了房。”李亮说，他深知这个行业的风险，于早些年趁房价还没这么高的时候，在广州和东京均买了房子，“就算将来失业，也不至于一无所有。”

积极社交，拓展人脉。43岁的吴国雄曾在深圳从事游戏开发工作，2013年公司裁员时被劝退。但他并不感到丧气，回到广西老家做起与IT行业完全不沾边的茶叶生意，如今收入并不低于游戏开发的收入。“我是和朋友合伙开的茶叶厂，幸亏以前没有一头闷在电脑编程里。”吴国雄说，是良好的人脉关系帮他渡过“中年危机”。

不断学习，充实自己。40岁的张朋有着十多年IT从业经历，尽管已经成为公司高管，但其工作强度与一线从业人员相比有过之无不及。“我每周工作和学习的时间超过100个小时，即便这样也还怕自己跟不上形势。”