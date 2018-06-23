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手机流量漫游费下月取消 有用户却担忧"被套路"

手机流量漫游费下月取消 有用户却担忧"被套路"
2018年06月23日 08:43 新京报
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　　（原标题：手机流量漫游费下月取消）

　　手机上网流量“漫游”费要取消了。6月22日，中国移动、中国联通中国电信发布公告称，为贯彻落实国家提速降费政策，自2018年7月1日起，取消流量“漫游”费。

　　出差遇流量尴尬问题缓解

　　昨日上午，中国移动在官网发布公告，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台）。随后中国电信、中国联通也相继发布相同内容的公告，确认自7月1日起取消流量漫游费。

　　取消流量漫游费早有消息。2018年4月25日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，工信部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库曾表示，流量“漫游费”将于7月1日取消。

　　5月17日，工信部、国资委发布《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》。实施意见提出，7月1日起取消移动流量“漫游”费，鼓励基础电信企业推出大流量套餐等流量降费举措，移动流量平均单价年内降低30%以上。

　　新京报曾报道，由于存在本地流量和全国流量的区分，不少经常出差的网友都遇到了“本地流量用不完，全国流量不够用”的问题。中国移动用户郝先生向记者表示，由于套餐里是全国流量，在本地上网优先使用全国流量。“如果月底刚好去外地出差，套餐内的全国流量耗光，赠送的本地流量在外地不能使用，只能花钱购买流量包。”

　　三大运营商宣布取消流量“漫游”费，将解决郝先生面临的“本地流量用不完，全国流量不够用”问题。

　　取消“漫游费”有助于简化套餐

　　据业内人士介绍，所谓漫游费是语音时代，由于各地经济发展不平衡，不同地区运营商的建设成本存在差距，各地资费水平不一。为了防止有用户在低资费地区办理套餐到高资费地区使用等问题，才出现了漫游费。

　　到了3G和4G时代，使用流量业务逐步超越了语音业务，但漫游费一直保存了下来。在此基础上，各地纷纷推出了各种不同的资费套餐，虽然丰富了选择，但也给不少用户带来选择的困难。

　　电信专家付亮认为，取消流量省内外差异后，简化了运营商套餐。“不需要推那么多套餐，套餐中可能出现的bug也就减少了。对用户来讲是有利的事情。”

　　中国联通研究院院长张云勇曾向记者透露，未来设计以流量为核心的套餐，和国际运营商来对标。国际运营商主要有两个维度，一个是流量，一个是视频，通过这两个维度来制定扁平化的套餐。

　　本地的运营商都会不定期赠送用户本地流量，也有用户担心未来还会不会继续赠送本地流量，赠送的频率、额度是不是会降低。付亮表示，目前还没有相关的政策解读，如果还允许赠送本地流量的话，那么赠送本地流量就成为运营商促销的手段。

　　■相关

　　移动流量平均单价降低30%能实现吗？

　　除了取消移动流量“漫游”费，很多用户还关心移动流量单价下降30%如何实现。

　　据媒体报道，根据三大运营商财报及工信部相关数据，2014年至2017年，三大运营商流量资费均价分别为134.7元/GB、78.1元/GB、47.88元/GB、28元/GB，2015年-2017年三年中的资费降幅分别为42%、38.7%、41.5%。对比2014年，2017年的全国流量价格降低了80%。业内认为，2018年移动流量平均单价降低30%还是很有可能实现的。

　　此外，根据宽带发展联盟发布的《中国宽带速率状况报告》，2018年第一季度我国移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达19.12Mb/s，同比提升54.3%，我国网速已进入全球第一梯队。

　　■看点

　　有网友担心流量漫游费取消有“套路”

　　流量“漫游费”取消在即，很多用户更关注的是什么时候实现降低30%以上。此前，工信部披露近三年来，我国宽带用户单价下降了90%，移动用户资费下降了83.5%。

　　部分用户认为国内流量资费与其他国家相比偏高。对此电信专家付亮认为，“与美国、日本、韩国等发达国家相比，我们平均使用流量偏少，这是导致计算出来国内流量资费偏贵的最主要原因。运营商资费也是这样，用得套餐越高，平均单价越便宜。”

　　昨日，北京的陈先生告诉新京报记者，“我觉得流量‘漫游’费本来就不合理，7月1日就要取消了，是一个很大的进步”。

　　新浪微博用户“爱搞机的小nv孩”发布消息说，“虽然下个月三大运营商取消流量漫游费了，但大家好像并没有开心和激动的样子，反而都在怀疑会有新的套路，比如限速、流量跑得快等等。”

　　此前三大运营商曾推出手机上网“不限流量”套餐，不少用户使用后发现，所谓不限流量套餐，在上网流量到达一定限额后，会出现限速情况。

　　虽然三大运营商网站在推出该套餐时，网站页面存在提醒，但有不少用户反映，一些地方运营商通过电话推销“不限流量”套餐时，并未提到限速等情况，存在欺诈嫌疑，引发用户投诉

　　■数据

　　户均移动流量使用一年暴增170%

　　6月20日，工信部官网公布2018年5月份通信业经济运行情况。

　　1-5月移动互联网累计流量达210亿GB，同比增长196.3%。其中通过手机上网的流量达到206亿GB，同比增长212.3%，占移动互联网总流量的98.1%。

　　5月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到3.97GB，与2017年5月相比增长169.3%。

　　截至5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数近15亿户，同比增长10%，1-5月净增7831万户。其中，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达12.3亿户，占移动电话用户的82.3%；4G用户总数达到10.9亿户，占移动电话用户的73%。

　　据媒体报道，中国信息通信研究院专家测算后表示，取消语音漫游费是直接惠及每个移动通信消费者的政策，每年带来的降费总额超过280亿元。

　　■观点

　　提速降费还可以“更快更简单”

　　2015年4月份，李克强总理在一季度经济形势座谈会上表示“流量费太高了”，由此开启了三大运营商的“提速降费”之路。

　　从纵向看，运营商在提速降费上已经取得不少进步。在2015年，国内固定宽带费用显著下降，4G手机套餐费用也同步下调；2017年，遭人诟病多年的手机长途、漫游费正式取消；各大运营商也确实多次下调了手机流量费用。

　　不过，从用户的角度看，运营商在提速上表现突出，在降费方面表现不太爽快。毕竟，降费直接关系着运营商收入的“真金白银”。

　　目前，手机流量费已经是三大运营商竞争的焦点，谁能够提供更优惠、更简单、更少套路的流量套餐，谁就能够轻易获得用户肯定。在4G用户增长出现瓶颈的当下，运营商降费可以“更快更简单”。

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