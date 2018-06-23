年内再降30%，1G手机流量资费或接近20元

（原标题：1G手机上网流量资费可能低于26元）

中国移动、中国联通、中国电信昨日宣布7月1日起取消国内手机流量“漫游”费，手机用户的省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。据悉，所谓“漫游”费，指的是本省或者本地和全国流量的资费差异。目前，三大电信运营商已完成资费套餐的梳理，明确调整规则，正在开展系统联调测试、客服培训和应急预案准备。

三大运营商昨日相继发布公告，自2018年7月1日起，取消流量“漫游”费，新老手机用户的省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。

最新：三家运营商发布公告

昨日上午，中国移动官网率先发布《关于中国移动取消流量“漫游”费的公告》。公告显示，为贯彻落实国家提速降费政策，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。详情请咨询客服热线10086或当地营业厅。

中国联通公告显示，为进一步贯彻落实国务院提速降费要求，自2018年7月1日起，中国联通取消流量“漫游”费，新老手机用户的省内通用流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。

中国电信公告也显示，为贯彻落实国家提速降费政策，自2018年7月1日起，中国电信取消国内手机流量“漫游”费，手机用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。

背景：加大网络提速降费力度

今年政府工作报告中提出，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。工信部随即表示，为落实政府工作报告有关要求，让广大用户尽早受益，将推动基础电信企业抓紧落实，尽快做好实施准备工作。

3月6日，工信部及三大运营商发布推进时间表，表示取消流量“漫游”费将争取7月1日实施。

工信部同时表示，要进一步落实好今年提速降费各项措施，在移动流量的资费上，除了取消流量漫游费，还要降低移动流量每G每个月的资费水平，这两项措施加在一起，到年底前流量资费要比去年下降30%以上。此外，还要继续推动家庭宽带和企业宽带费用的下降，这些措施将惠及所有企业和用户。

利好：经常出差的用户受益明显

流量“漫游”费取消之后，对用户来说，将带来哪些利好和用户体验的提升？

“对用户来说，受漫游费取消带动，流量资费下降是毫无疑问的。以往不少用户套餐中都有赠送或者附加的一些本地流量，伴随漫游费取消，这部分流量也变为全国流量，意味着套餐流量的增加，以及平均资费下降。”通信行业观察家项立刚表示。

“在取消流量‘漫游’费前，已选择购买省内不限量套餐的用户，将成为此次调整后短期内感受最为显著的受益者。”独立电信分析师付亮指出，与此同时，对于经常有出差或者异地旅行，也就是经常需要“漫游”的用户，对于全国流量通用也将感受明显。

趋势：流量资费仍有下降空间

相关专业人士指出，2017年手机上网流量平均资费降到26元/GB。如果流量漫游费取消，再加上移动网络流量资费年内至少降低30%，这样计算下来，人均在流量上的花费相比26元/GB将进一步降低。

付亮认为，目前我国手机流量资费仍处于4G带来的技术升级红利中，流量费仍将持续快速下降，“流量资费今年实现下降30%的目标，没有任何问题。”付亮指出，实际上，根据工信部与三大运营商公布的运营数据及财报推算，前五个月流量平均资费下降幅度已接近50%。

项立刚则指出，从长期的整体趋势来讲，流量资费仍有下降空间。“2G时代，1G流量的价格要1万元；3G时代，1G流量价格降到500多元；4G时代，1G流量大约30元左右，实际上目前已低于30元；到5G时代，1G流量的资费预计将在1元左右。技术进步将是推动资费下降的重要因素之一。”项立刚表示。

行业：有利于运营商的套餐简化

付亮指出，取消流量“漫游”费，有利于运营商的套餐简化。“最大的行业变化趋势，将是运营商套餐数量的减少”，他分析认为，未来运营商将从集团层面统一规划，划分资费套餐预计将分别分为高中低大致三档，不限量套餐的进入门槛有望降至五六十元左右。

基于上述情况下，付亮分析认为，对于用户来说，每月资费60元以上的，未来可以考虑改选不限量套餐；每月资费在20元-60元的，建议选择日租卡类型，流量资费大致在1元800M-1G左右；每月资费在20元以下的， 对于流量使用较少，则建议选用月租卡，资费更合适。

业内分析

用户会选择异地便宜的流量套餐吗？

在行业影响方面，也有业内人士分析认为，“随着语音、数据漫游费的全国取消，将导致由原来不同运营商之间的竞争，演变为不同运营商间竞争与同一运营商不同分公司间竞争并存的局面。”

据介绍，目前三家运营商的组织架构是按照行政区域划分，采取集团+省市+地市等分公司模式。随着漫游费的结束，有一种声音认为“各分公司通过漫游费建立的市场竞争壁垒将被彻底打破，哪个分公司的资费最便宜，就能吸引全国用户进行办理。尤其是当前运营商各分公司主推低价不限量流量套餐，这对于北上广等高资费地区用户有着致命的吸引力。”

付亮指出，这种可能性基本不存在。因为今年5、6月起，运营商新推出的套餐已经在以全国流量通用为考量做规划，以往本地流量、全国流量大幅差异的套餐已不再上市新售，所以因为地区差异而导致流量资费大幅倾斜的可能性很小，几乎没有。

项立刚也认为，不排除地区运营商之间仍有不同的资费优惠，对于部分价格特别敏感的用户，可能会有异地吸引力，但对于大量用户而言，基于不同地区套餐差异而去选择异地套餐的可能性也不大。

项立刚指出，取消流量漫游费，利于带动用户流量使用的提升，带动运营商流量业务的发展，长期来看，无论对于用户还是行业，都将受益于用户流量应用的进一步普及和提升。