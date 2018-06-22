小米“冲刺”赴港上市 雷军持股市值近200亿美元

简介：小米创始人雷军再次获得价值近100亿元股份支付薪酬，个人持股总市值或约为200亿美元；第一季度小米智能手机销量激增九成，但均价下滑超过一成。

作者：李隽 李娜

小米集团（下称“小米”）暂停了发行中国存托凭证（CDR）的计划后，也全面开始了赴港上市的最后冲刺工作。

相比今年初，一度号称的“千亿美元”估值上市，在跟投资机构不断博弈的过程中，小米估值到最新的资料，已经变成500亿美元到600亿美元左右。2018年4月，小米创始人雷军再次获得价值近100亿元人民币的股份支付薪酬，个人持股总市值或约为200亿美元。

另外，小米在更新的招股文件当中，进一步披露了2018年第一季度的数据，小米在中国内地和印度市场的市场份额分别超过了15%和30%，显示了较快增长势头；第一季度小米的销售额全面增长近九成，不过第一季度每台手机平均售价继续下滑超过12%，硬件毛利率下滑到只有7%；业内人士认为，其实小米未来真正成长，在于手机引流到小家电的消费。

雷军“突击”再获近百亿价值股权

更新的港股招股书显示，“2018年4月2日，小米向Smart Mobile Holdings Limited（雷军控制的实体）发行6396万股每股面值0.000025美元的B类普通股（或股份拆分后6.39亿股B类股份），作为雷军对本公司所作贡献的奖励。因此，本集团于2018年4月2日将人民币98.27亿元确认为以股份为基础的薪酬开支。”

港股招股书称，2017年经调整经营净利润为53.6亿元；CDR招股书称，2017年经调整净利润为39.45亿元；由此可见，2018年4月初一次股份支付给雷军的价值，相当于小米大约两年的经调整净利润。

小米聆讯后资料集显示，公司有不同投票权架构，股本将分为A类股份及B类股份。对于股东大会的任何决议案，A类股份持有人每股可投10票，而B类股份持有人则每股可投一票，有限保留事项有关的决议案投票除外，每股股份享有一票投票权。

雷军通过多个中间实体持有并控制42.95亿股A类股份及22.83亿股B类股份(假设全部优先股转换为B类股份)。雷军持股总数为65.7亿股，占小米总股本的31.41%；按照600亿美元左右估值计算的话，雷军拥有财富逼近200亿美元。

6月21日，小米进行国际配售，并且在下周一招股，预计将于7月9日在香港上市。小米发行价在17港元到22港元之间，将发行21.8亿股，融资余额400亿港元；如此次发行股本占其上市前股本10%左右，以招股价上限22港元推算，公司估值相当于4800亿港元（611亿美元）。

对此，博大资本行政总裁温天纳向第一财经记者表示，大型招股是可以豁免港交所25%的公众持股要求，至于是15%或是10%需要按项目具体评估。

有媒体报道称，包括中国移动、高通、CDB PRIVATE EQUITY、保利集团和招商局集团等七家基石投资者将合计投资5.48亿美元认购小米香港IPO股，其中中国移动和高通将分别投资1亿美元，不过这并未得到小米方面证实。

此前小米表示，经过反复慎重研究，决定先在香港上市，再择机通过发行CDR（中国存托凭证）的方式在境内上市。有媒体报道称，港交所行政总裁李小加6月21日表示，小米暂停CDR，认为这是小米的选择，形容在港上市及同时发行CDR，是很复杂的事情，对小米而言或是挑战，估计小米是与内地监管部门讨论后觉得风险大而决定推迟。有关估值是公司与投资者间的协议，在香港市场，港交所不会干涉，亦难以干涉。

温天纳认为，如果未来这些公司在内地发行CDR，内地投资者可以运用相关平台进行交易，交易仍然保留在内地交易所，这与互联互通的机制不一样，成交量与买卖都会不一样，未来可能有的股份甚至会选择增发CDR，而不再增发港股。

小米CDR招股书显示，2014年12月到2017年8月所完成的四次F轮融资统一都是20.1682美元/股，是小米当前最引人注目的估值依据。根据CDR招股书，按照小米股份总数量20.94亿股（拆分前数字，拆分后为209.4亿股）来计算的话，2017年8月小米向诺基亚融资后，估值为422亿美元左右。

一季度智能手机均价同比下滑超一成

“效率的提升来自于运营成本，尤其是交付产品给用户时的交易成本的极大降低。小米独特的商业模式使得商品既好又便宜得以实现，造就了用户信任的基础。”“独角兽”小米公布的招股书当中，雷军的公开信如是说。

6月21日披露的更新港股招股书显示，2018年产品均价继续下滑，印证了雷军一直信奉“便宜就是硬道理”的思路。小米在2018年第一季度维持了高速增长，不过这很明显是通过低价策略获得的，无论是智能手机均价以及硬件毛利率也持续下滑。

小米2017年的智能手机均价为881.3元每台，2016年为879.9元每台；2017年第一季度为931.9元，到了2018年第一季度，就下滑到817.9元，同比下滑幅度超过一成。硬件毛利率更是逐年下滑，2017年全年是8.7%，到2018年第一季度已经下滑到7.0%。

尽管单价如此，但智能手机分部收入，在2018年第一季度同比增长了90.6%。就市场份额来看，在中国内地已经位居第四名，市场份额15.1%；在印度甚至达到了30.3%，成为印度市场的手机“一哥”，全面超越了三星的25.1%；全球来看，小米的市场份额为8.4%，位列第四名。

近日，IDC刚刚发布了第一季度智能手机全球销量报告，报告显示，中国第一季度智能手机出货量自2013年第一季度以来首次低于1亿，而全球智能手机厂商第一季度出货量3.361亿台，下降2.4%。

“2016年，我们的市场占有率曾有过下滑。我们清醒地认识到早先几年过于迅猛的发展背后还有很多基础没有夯实，因此我们主动减速、积极补课。2017年，小米顺利完成‘创新+质量+交付’的三大补课任务，迅速重回世界前列。据我们了解，除了小米，还没有任何一家手机公司，销量下滑之后能够成功逆转。”雷军在公开信中表示。

针对小米的销售逆势大幅增长，有券商TMT行业研究员向第一财经记者表示，在印度其实中国手机厂商的开拓不错，小米依靠在海外尤其是印度市场的低价模式，取得销售收入的较大增长；另一方面，2017年不少国内手机厂商濒临倒闭，空出了一部分市场份额让小米等公司占据，这也使得小米销售规模增长较快。

“手机的技术发展已非常成熟，未来手机的发展将不会局限于硬件，而是靠周边产品的绑定或是应用软件的创新来吸引人气。”集邦咨询行动式记忆体研究经理黄郁琁对记者如是说。西南电子泛半导体研究员陈杭也称，小米最大的看点不在于已经红利殆尽的移动互联，而是拿到了下一个时代IoT（物联网）的船票，包括运动手环和电饭煲等众多互联网连接设备，正在带动小米收入持续增长。

CDR招股书显示，2016年和2017年“IoT和生活消费品”的毛利率稳定在10%左右，在2018年第一季度提升到14.77%。香港一位专注于科技企业投资的基金经理向第一财经记者表示，小家电企业的成长，可能成为小米未来的成长参考。“手机是用来引流的，未来只能按照多种产品做起来之后的情况预计。”