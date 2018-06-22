IPv6部署提速 中国迎来网络主权博弈关键弯道

本报记者 白杨 北京报道

导读

蔡依群告诉记者， IPv6的部署还存在一个难点，就是需要设备制造商、运营商、应用提供商等多个角色步调协同。比如，如果只是运营商支持IPv6，但电脑、手机不支持或者用户访问的网站不支持，那就没有任何意义。

在互联网的发展进程中，TCP/IP协议是一块重要的基石。其中，IP是网络层协议，通过它才可以规范互联网中分组信息的交换和选路。目前市场上主要采用的是第四版IP协议IPv4。

但是，IPv4地址的长度为32位（bit），总数只有约43亿个。据中国工程院院士邬贺铨介绍，早在2011年，全球IPv4的新增地址就已经耗尽。

而IPv6是IP地址的第六版协议，其最大的优点就是设计地址长度达128位，可以提供2的128次方个IP地址。毫不夸张地说，IPv6的地址数量多到能给地球上每一粒沙子都分配一个地址。

因此，全球范围内都在掀起IPv6取代IPv4的浪潮。邬贺铨也表示，IPv6是互联网发展不可逾越的阶段，经过多年研发，近年全球IPv6部署提速，网络将进入IPv6时代。

这个过程中，中国企业也不甘落后。6月20日，阿里云联合中国电信、中国联通、中国移动、教育网等宣布，将全面对外提供IPv6服务，并提出希望能在2025年前真正实现“IPv6 Only”（仅支持IPv6）。

中国的关键弯道

阿里巴巴集团副总裁蔡依群在接受21世纪经济报道记者的采访时表示，虽然中国是较早开展IPv6试验的国家，但现在与国际先进国家比起来，中国的IPv6终端占比却严重落后。

有统计数据显示，美国、德国、比利时、印度等国家IPv6部署率已经接近或超过40%。同时，世界范围IPv6终端占所有终端比例为18%，中国只有0.5%，同样是发展中大国，印度的IPv6终端占比57%，终端总量占世界IPv6终端设备的一半。

此外，根据亚太互联网络信息中心APNIC截至2017年11月底的统计数据显示，印度的IPv6用户达到了2.207亿，普及率居世界第二，中国IPv6用户只有500万，仅占全国7亿多互联网用户的0.7%。

邬贺铨表示，导致中国IPv6部署相对缓慢的原因有很多，比如落入私有地址的陷阱难以自拔、缺乏明确的市场导向和政府应用先行意识、对内容服务瓶颈不够重视且缺乏有力政策措施以及一些误解影响了国家发展IPv6战略的执行等。

不过，这些问题在去年年底得到了解决。2017年11月26日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。

计划还指出，到2020年末，中国IPv6活跃用户数要超过5亿，在互联网用户中的占比超过50%，新增网络地址不再使用私有IPv4地址；到2025年末，中国IPv6网络规模、用户规模、流量规模位居世界第一位，网络、应用、终端全面支持IPv6，全面完成向下一代互联网的平滑演进升级。

今年5月份，工信部发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》的通知，拟从六方面落实IPv6行动计划。其中提出，到2018年年末，排名前10的云服务平台需完成50%云产品改造，全国移动互联网IPv6用户规模不少于5000万户。

邬贺铨表示，这次技术革新将是中国争夺网络主权的一次关键弯道，借助IPv6部署，中国将能够参与到互联网运营和关键资源的组织、分配中。“国际互联网有8000多个标准，在IPv4时代，中国只提了中文编码标准。但IPv6时代，中国跟发达国家同时起步，就IPv6提出了100多个标准，可以说IPv6为中国互联网发展打开了一个新的创新空间。”

多方协作部署IPv6

国家政策的出台，将对IPv6的发展起到重要的助推作用，《行动计划》从对运营商到应用商，甚至对国家部委和地方政府网站等都有明确的要求。有业内专家指出，现在最关键的问题是如何落实这些要求。

蔡依群告诉记者， IPv6的部署还存在一个难点，就是需要设备制造商、运营商、应用提供商等多个角色步调协同。比如，如果只是运营商支持IPv6，但电脑、手机不支持或者用户访问的网站不支持，那就没有任何意义。

“一个从应用、端到管、云的完整IPv6需要各行各业的共同努力，所以，阿里云此次与中国电信、中国移动、中国联通、教育网展开了深度合作，就是希望实现‘云-管-端’的全面打通，使用户的终端设备、运营商网络、云上应用将能同时支持IPv6。” 蔡依群表示。

据记者了解，IPv6除了拥有巨大的IP地址空间外，实际上还具备诸多IPv4无法比拟的优势。比如它不需要人工配置或者如DHCP这类地址分配服务，管理更方便；IPv6协议中自带IPSec设计，企业使用起来更安全，不易被截获和篡改等。

但是，企业自己升级IPv6将面临改造工期长、技术难度大、质量不可控等难题。从网络基础设施，到网关、管控和应用层面，企业都需要重新设计并从头改造技术栈，在此过程中还要保证业务连续性稳定性，往往这些问题会成为IPv6发展的阻碍。

邬贺铨表示，推动IPv6行动计划的时候，很多目标对象是传统产业，他们根本不知道如何改造IPv6，这实际上对互联网企业来说是一个机会。包括阿里云在内的服务商，将成为IPv6的重要推动力量。

记者了解到，自2012年全球IPv6网络正式启动以来，阿里就开始着手IPv6的网络研发的设备选型。目前，阿里云在全面部署IPv6的进程中，运用AliGBP，AliPing，Netframe，AliGuard等自研技术，完成了6PE、NAT64、由内到外的IPv6升级路线改造， IPv6高速转发最高可达400G，是业界商用性能的2.5倍。

蔡依群透露称，目前，阿里云负载均衡SLB、云解析DNS、内容分发网络CDN、DDoS防护等云产品均已支持IPv6，对象存储OSS、数据库RDS等即将支持IPv6。第二阶段，阿里云ECS、VPC等产品将提供IPv6服务。

邬贺铨提出，IPv6是全球网络信息技术加速创新变革、信息基础设施快速演进升级的历史机遇。中国布局较早，在很多方面积累了大量基础和条件，更要抓住这个机遇，以创新应对挑战，加快推进IPv6的规模部署，构建高速率、智能化的下一代互联网。