中国移动通讯回忆录：消失的“大哥大”

1994年，从沈阳开往大连的火车上，卧铺车厢里打大哥大的旅客。 王福春/视觉中国

1996年，广东广州，火爆的“大哥大”市场。图/视觉中国

2005年南京手机博览会：参观者见识当年“大哥大”手机风采。图/视觉中国

1973年4月3日，摩托罗拉公司发明了世界上第一部手机。

改革开放初，移动电话漂洋过海来到中国，在大陆有了个新的名字——“大哥大”。1987年，摩托罗拉在北京设立办事处，自此大哥大被正式带入中国，这也意味着中国正式步入移动通讯时代。

据媒体报道，1987年中国诞生了第一个大哥大用户，其当时购买花了2万元，还要缴纳6000元的入网费，其回忆称“大哥大”对其贸易洽谈作用很大。

如今，手机不再是奢侈品，而是人们生活的必需品，移动电话用户数也在不断攀升。但据Gfk预测，在2018年中国手机市场将进入巨头竞争时代，小品牌面临生存危机，中国手机市场逐渐演变成了新的“T”型格局，高度集中化。这对于曾经的“大哥大”摩托罗拉来说，是个不小的挑战。

象征身份、财富的大哥大

经过7年时间，大哥大的销路已经打开。

1994年，在深圳首次移动电话号码拍卖会上，一位竞买者以人民币65.5万元高价，买走“大哥大”电话吉祥号码——9088888。当天，深圳市电信发展总公司推出了30个“大哥大”号码，共卖得人民币196.6万元。

家住广西桂林的林朝晖也是在1994年底拿到大哥大的，林朝晖委托朋友在邮电局买到了这部移动电话。如今，林朝晖已经记不起拥有大哥大之后，第一个打给的人是谁，但他仍然能清晰地背出当年的电话号码：9017878——那时大哥大的号码已经是七位数字。

“那时候的大哥大已经有存电话的功能了，但我们习惯把电话记在小本子上，随身携带”，林朝晖记得，拿到手机的当年，自己的电话本上就记了100多位同事和朋友的大哥大号码。

大哥大不仅是人们信息沟通、社会交往的重要工具，更是身份的象征。

1999年，生活在三线城市的张卫林成为了第二批“大哥大”用户，在他眼里黑色砖头一样的家伙更像是一种财富和身份的象征。

张卫林向新京报记者表示，“20世纪90年代初，市面上有了大哥大，当时的价格大概是两万多，之后就出了模拟机，1999年的时候，我花5000块钱买了一部模拟机，花了我当时一个月的工资。那时候用大哥大的人还很少，拿出去特别有面子，出去都是看着别人羡慕的眼神儿。”

当年大哥大无疑是紧俏货，不过它外形设计、功能都很难跟现在的手机相比。大哥大厚实笨重，重量在1斤以上，除通话之外，没有其他功能，而且通话质量也不够清晰和稳定。

张卫林告诉记者，“虽然大哥大比固定电话方便，但是它的收讯情况并不是特别好，打电话的时候还需要找信号。”

引领“中国移动通讯第一代”

随着大哥大的售价降低，销售渠道也大大拓宽。

据林朝晖回忆，1994年的桂林旅游业正处于快速发展时期，外宾络绎不绝，旅游业的一线导游月薪已经可以达到3000元，旅行社的主管领导工资则更高，而随着大哥大价格从2万元降至1万元，旅游业不少人都拿出3个月工资跟风购入大哥大。

其实真正让中国用户记住摩托罗拉的是BP机。上个世纪八十年代，随着BP机的热销，“摩托罗拉寻呼机，随时随地传信息”的广告变得尽人皆知。

与大哥大相比，BP机只能接收，不能发信息。用户需要通过电话拨打寻呼台的号码，告之寻呼BP机号和自己的姓名、电话。据报道，那个时代的寻呼小姐月薪可达800元，堪比当时大学毕业生的收入水平。

为满足不同用户需求，市面上推出多种型号BP机。据媒体报道，1995年到1998年的4年间，全国每年新增寻呼用户均在1593万户以上，2000年寻呼业发展到顶峰。

摩托罗拉不仅给中国带来第一部移动电话，还在1999年推出了第一款支持中文输入手机摩托罗拉CD928+。这款手机不仅可以使用中文输入编辑短信，电话簿也可以输入中文名字。在手机汉化的进程中，起到了里程碑式的作用。

摩托罗拉在设立北京办事处后，又于1992年在天津注册成立摩托罗拉（中国）电子有限公司，并设立工厂。前摩托罗拉公司全球资深副总裁蔡国雄曾对媒体透露，“1992年本来我开始的计算是亏本的，没想到第一年传呼机就赚钱了，而且赚了很多钱，拿到了第一桶金，也证明了改革开放后中国对于通信产品的巨大需求。”中国市场更是把摩托罗拉推上了新高度，一度占据寻呼机市场份额超过80%。

摩托罗拉中国区产品总监高峰经历了手机行业在中国兴起的阶段，目睹了手机在中国市场的飞速发展和对人们生活的深入改变。同时也见证了摩托罗拉这个品牌对中国手机行业培养人才的过程。

1996年，刚进入摩托罗拉不久的高峰被派到在苏格兰的摩托罗拉工厂学习手机产品制造新技术。此后的6年时间里，他带着供应链的产品和技术团队，把公司在英国、德国、美国、墨西哥等原有几家工厂的技术和产品转移到中国。

逐渐远离视线焦点

作为曾经的街机品牌，摩托罗拉在智能手机的风口到来之际，逐渐远离视线焦点。

距离摩托罗拉发明第一部手机已经过去了45年。中国社会发生翻天覆地变化的同时，手机产品也在不断发生变化。手机不再单单只是个通讯工具，而是成为人们最亲密的“伙伴”，可以充当移动办公工具、娱乐工具。BP机、大哥大的辉煌属于过去，摩托罗拉不再是行业绝对的霸主，这个老品牌不得不面对苹果、三星、华为、小米等厂商的冲击、挑战。

中国智能手机市场已经趋于饱和，工信部旗下中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示，2018年1-3月，中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。其中，国产品牌手机出货量7586.4万部，同比下降27.8%。

另一方面，寡头化愈发明显，IDC数据显示，今年一季度，华为、OPPO、vivo、小米四个头部玩家市场占有率总和达85.8%。Gfk预测，在2018年中国手机市场将进入巨头竞争时代，小品牌面临生存危机，中国手机市场逐渐演变成了新的“T”型格局，高度集中化。

这对于摩托罗拉来说，是个不小的挑战。

2013年摩托罗拉一度退出中国市场，后来被联想收购，阔别两年之久重返中国市场。2016年，摩托罗拉推出了模块化手机Moto Z，模块化的产品理念让Moto Z在同质化严重的手机行业中显得与众不同。

高峰也并不讳言在中国市场，摩托罗拉遭遇到的来自各方面的挑战。高峰告诉记者，用户体验尤其是软件的体验将成为重中之重。他认为摩托罗拉应该从改变意识开始，从用户的需求出发，开发符合用户习惯，提供符合用户使用场景的体验。

面对当前中国市场的现状，中国销售线下业务高级总监潘海帆认为，在移动互联网时代到来之前，摩托罗拉在软件、生态上的布局没有准备好，需要进一步加强。同时中国市场已经是全球第一大市场，需要全力加大本土化内容，提供更加有竞争力的产品及服务给到中国的客户及消费者。此外，他提到，5G时代即将来临，对于产业链而言是一个新的机会及风口。

B04-B05版采写/新京报记者 马婧 林子 张妍頔对文章亦有贡献