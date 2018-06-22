中国5G商用开启冲刺模式 从技术落地到商业落地

“两年前，5G在大家看来还只是一个愿景，甚至只是一场炒作，但伴随着Rel-15标准的完成，3GPP在短时间内让5G成为了可能。”3GPP TSG CT（通信行业的标准制定组织） 主席Georg Mayer感叹道，5G的这一套标准不仅为用户提供了更高的数据速率和带宽，同时也通过开放、灵活的设计满足了不同行业的通信需求。

一周前，随着第五代移动通信技术标准（5G NR）独立组网功能冻结，加上去年12月完成的非独立组网NR标准，5G可以说已经完成了第一阶段全功能标准化工作，进入了产业全面冲刺新阶段。

而在6月21日举行的2018年IMT-2020（5G）峰会上，IMT-2020（5G）推进组组长王志勤也向外界公布了国内5G技术的最新进展。她表示，在下半年工作组将重点开展独立组网的设备推进，同时大力推进垂直行业的应用。

“5G第一个阶段的工作已经结束，第二个阶段大家已经开始准备。基本上是要实现5G对各个产业的应用，特别是能够支撑工业4.0，和牵扯到每个人生活的方方面面的具体应用。”英特尔无线技术与标准首席技术专家吴耕在接受第一财经记者专访时表示，5G的演进，对于全球的产业来说不但是一个挑战，同时也存在着巨大的商机，它涉及我们生活中的方方面面，从自动驾驶汽车到智能家居 ，从制造业到虚拟现实，从医疗到移动办公等。

5G走出实验室

首个5G独立组网（SA）标准发布，意味着3GPP首个完整的5G标准Release 15正式落地，5G产业链进入商用阶段。

此前，为了支持在2019年实现5G预商用的国家、运营商，3GPP在2017年12月提前完成了5G非独立组网（NSA）标准，以支持运营商在现有4G核心网的基础上开展5G移动宽带业务。该标准的落地比最初规划时间提前了半年，得益于此，5G网络设备、终端的产品开发节奏都提前了6个月，争取在2019年底之前达成商用。

英特尔技术与系统架构及客户端事业部副总裁Asha Keddy表示：“这个行业正在采取更多的举措推动5G向前发展，商用步伐已经从散步变成慢跑、奔跑，到现在已经开始全面冲刺。”

第一财经记者注意到，不少厂商已经展开更多的5G外场测试，技术不再屈身于实验室。

随着SA标准的落地，中国电信表示计划扩大现有的城市外场测试，以引领5G性能验证和网络功能优化工作。而中国移动额宣布在上海新建两座5G基站，且预计年内将建设超过百座5G基站，这一目标超过广东全省今年的规划。中国联通也在多地宣布开通5G基站，其中贵州联通测试速率达到了1.8Gbps。

此外，华为、英特尔以及爱立信都秀出了5G“肌肉”。华为表示率先完成IMT-20205G推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段NSA（非独立组网）全部用例测试。而上周，在爱立信北京实验室，爱立信、英特尔和中国移动研究院及江苏公司三方开展了符合3GPP SA标准的5G新空口互联互通测试，在3.5GHz频段的100MHz带宽上实现了异厂商数据传输，实时速率最高可达1.3Gbps。

寻找应用落地

从技术领域看，5G不仅仅是下一代移动技术，它更是一种全新的网络，将万物以最优的方式连接起来，这种统一的连接架构将会把移动技术的优势扩展到全新行业，并创造全新的商业模式。

从发展看，此前5G标准定义了三大场景，eMBB、mMTC和URRLLC。其中，eMBB对应的是3D/超高清视频等大量流移动业务宽带，mMTC对应的是大规模物联网业务，而URLLC对应的是如无人驾驶、工业自动化等需要低延时高可靠连接的业务。

但从应用的角度，目前除了移动宽带这个非常明确的市场之外，eMTC（海量物联网）、URLLC（超低时延）两大技术方向已与当初设想不同。

“如果追着结果来看，从来没有猜对过。”吴耕对记者表示，产业间需要解决的是商业模式问题，还有各产业间的磨合问题，技术的要求还是比较容易解决的，就是物理的定律，但是不同的设备商、运营商等在产业价值链中会产生什么样新的合作关系，这里面需要继续摸索。

吴耕认为，5G绝不是简单的空口革新和传输速率提升，而是将会走出通信连接的范畴，通过通信、计算与垂直行业的深度融合，带来一次影响深远的智能化数字经济革命。

“5G只有在垂直行业取得成功，才是真正的成功。从标准的角度来讲，必须要建立一种跨行业的、全球性的、超大规模的新技术平台开发机制。”吴耕说，除了积极参与3GPP等标准组织外，英特尔也在积极参与一些跨行业标准项目，起到了非常重要的引导和使能作用。