小米的估值降了：预算最多募资479.51亿港元

▲6月21日，雷军率领核心高管团队参加小米在港首场路演活动。

7家基石认购超5亿美元，基石投资者包括高通、中移动、保利、招商局等；若不计超额配售，小米预算最多募资479.51亿港元。

作者 | 马婧 梁辰 编辑 | 童北晨 陈维城

小米推迟A股CDR发行之后，马不停蹄地前往香港进行IPO。

不过，这一次在经历老股投资者有意“放风”2000亿美元、1000亿美元、800亿美元等估值、机构投资者“讨价还价”和部分“撤资”之后，在资本市场溜了一圈的小米这次“妥协”了，其估值真的降了。

6月21日早间，小米在港交所更新了通过聆讯后的招股书。小米当天披露，已与包括美国芯片制造商高通、电信运营商中国移动等7家公司在内的基石投资者签署协议，基石投资者将按照发行价区间中值买入总计5.48亿美元的股票。

与此同时，当日午后，小米集团创始人雷军率核心高管团队亮相香港首场路演。

7家基石认购超5亿美元

独角鲸科技获得的一份路演材料显示，小米集团市值将达到4230亿港元（539亿美元）至5480亿港元（698亿美元），阶段估值中值约为620亿美元。如果行使15%的超额配售权，则估值将增至544亿美元至703亿美元左右。

如果比照此前的估值预期，本次估值下降不少。

具体来看，小米集团股票代码为“1810.HK”，拟发行约21.8亿股B类股份，其中95%为国际配售，5%在香港公开发售，预计募资370.53亿至479.51亿港元；另外设置15%的超额配售权，如果行使，集资额则将增加至426.11亿至551.43亿港元。

一位港股分析师告诉记者，小米此次降低发行价区间，是挤出了之前估值方法的泡沫，因为市场认为部分独角兽公司的估值偏高。

不过，在创始人雷军看来，“小米的估值应是腾讯乘苹果的估值”。而腾讯目前市值为4800多亿美元，而苹果公司目前最新的市值超过9200亿美元。

小米估值为何下调？

小米集团的估值一度曾达1000亿美元，但为何此次估值下降这么多？

“这是多方博弈的结果”。6月19日其申请推迟CDR发行审核后，独角鲸科技了解到，小米申请推迟CDR发行审核是由于投资机构对于其估值尚未达成统一意见、CDR定价也无法统一所致。多家机构人士表示，根据小米招股书数据来看，其估值500-600亿美元比较合理，而小米想要的估值则高达700-800亿美元，原本一些观望的投资者陆续撤资。

6月21日，独角鲸科技获得的一份路演资料显示，小米集团预计市值为539.05亿至697.59亿美元。如果15%的超额配售权，市值将为540亿至703.24亿美元。整体来看，这一数值远低于小米自身和早期业界的预期。

一位港股分析师告诉记者，导致小米估值降低的原因是，已上市的独角兽公司表现并不尽如人意，而且投资者对未上市独角兽的评价更加理性。此外，对于小米到底是一家什么公司，认知上也正在趋于理性，手机制造商的定位更符合小米的情况。

此外，小米肩负着多重身份试水的重任，其不仅将验证港交所同股不同权的市场认可度，也将测试CDR的吸引力。业内人士表示，小米集团IPO将为中国其他科技公司开路，如果不顺利，则影响甚大。

小米该如何估值？

雷军认为小米估值应是腾讯乘苹果的估值

小米应该估值多少？

6月21日，在其创始人雷军看来，怎样都不嫌高，他希望更高更强的估值。他表示，“（小米）应该是腾讯乘苹果的估值”，而新物种因没有天敌得以快速成长蔓延。

据现场人员介绍，雷军回应了小米集团是一家什么公司的疑问。雷军表示，过去一个星期终于想明白了，小米是同时能做电商、硬件和互联网的全能型公司。也就是说，小米通过互联网增强用户体验，同时为手机、硬件和电商带来流量，进行变现，其主要利润来自于互联网。

雷军在现场演示了小米集团多款手机产品以及扫地机器人、手环等生态链产品，并借此讲述其所为的“创新”商业模式。他表示，此前路演中仍有基金人士对其商业模式感到担忧。

不过，目前主要利润来自于互联网仍是雷军的“愿景”而非“现实”。最新数据显示，小米集团互联网业务营收有所上升，但仅超过其总营收的9%。

市场关于小米小米到底是一家硬件制造商，还是一家科技互联网公司争论已久，这关系到其估值。根据行业平均估值计算，前者估值在400亿美元，后者的估值将达到800亿美元。

此前雷军曾提出“小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司”。在其招股书也有类似表述：小米集团是一家以手机、智能硬件和IoT 平台为核心的互联网公司。

而在证监会的反馈意见中，证监会称，公司是一家以手机、智能硬件和IOT平台为核心的互联网公司。报告期内，互联网服务业务占营业收入的比例分别为4.8%、9.6%和8.6%，主要来自于广告推广和移动游戏业务。报告期内公司来自智能手机的销售收入分别为537.15亿元、487.64亿元和805.64亿元，占主营业务收入的比例分别为80.40%、71.26%和70.28%。请发行人结合公司主要产品、业务实质、收入占比、利润来源等，说明公司现阶段定位为互联网公司而非硬件公司是否准确。

同样作为手机业务巨头的苹果，其今年第二财季财报显示，来自于服务的营收为91.90亿美元，相比去年同期增长31%，约占总营收的15%。这些服务包括iCloud云服务、Apple Music音乐服务、Apple Pay等。但苹果的市盈率仅为18倍。

小米CDR招股书显示，港股招股说明书披露的经调整经营净利润,是扣除了优先股公允价值变动损失、投资项目公允价值变动、股份支付费用及无形资产摊销等的影响, 小米2017年的经调整经营净利润为53.6亿元。

按18倍市盈率此计算，小米估值仅为148亿美元。对小米而言，即使按照新股发行限定在23倍市盈率内估算，小米市值只有1232.8亿元，不足200亿美元。

不过，这次CDR发行的定价原则为：“CDR发行采用询价方式确定价格，CDR发行按与港股孰低的原则定价。询价方式即，发行人及其保荐机构应采取向机构投资者累计投标询价的方式确定发行价格。

因此，小米根据询价有望突破A股23倍市盈率限制。但仍然受到诸多机构的“压价”。

投资者锁定期最低6个月

新京报记者获得的一份路演材料显示，此次共有7家公司成为小米集团的基石投资者，总计认购为5.48亿美元，但材料并未透露基石投资者参投价格。

7家基石投资者中，中投中财基金认购15亿港元，高通认购1亿美元，中国移动认购7.848亿港元，国开金融认购5.18亿港元，保利集团认购3150万美元，顺丰控股认投3000万美元，招商局集团认投2.2亿港元。

早在2011年，高通就曾参与小米B轮融资。小米该轮融资额为9000万美元，除了高通，参与方还包括晨兴资本、顺为资本、启明创投、IDG和淡马锡。当时小米估值为10亿美元。

小米集团还对投资者的锁定期提出了明确要求：控股股东（雷军持股31.41%）为6+6个月；基石投资者为6个月；限售股东中晨兴资本为12个月，但上市起6个月后可以卖出3.76亿股；已离职的小米联合创始人之一黄光吉为6个月；刘德、洪峰和黎万强均为12个月。

李小加：小米推迟CDR或因风险

6月19日，小米宣布推迟CDR发行申请，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。对此，证监会发布公告称尊重小米的选择。

香港交易所行政总裁李小加6月21日对媒体表示，小米暂停CDR是小米的选择，在港上市及同时发行CDR，是很复杂的事情，对小米而言或是挑战，估计小米是与内地监管部门讨论后觉得风险大而决定推迟。对于证监会警告新经济公司或涉高估值泡沫，李小加称，有关估值是公司与投资者间的协议。在香港市场，港交所不会干涉，亦难以干涉。

随着上市路演的召开，小米距离敲钟上市又进了一步。据相关媒体报道，小米预计将于7月9日在香港上市。

5月3日，小米在港交所提交招股书，成为港交所实施新规后的首只申请上市的“同股不同权”公司。6月11日，证监会披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件，中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。至此，小米成为CDR试点的第一单申请者。6月21日，小米在港交所更新了招股书，公司法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。