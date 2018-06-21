我国今年有望实现5G预商用 2020年实现全面商用

今天，国家5G推进组组长王志勤表示，目前，5G标准的第二版本已经启动，优化方向重点在5G物联网应用场景的增强。我国今年有望实现5G预商用。

王志勤介绍，目前，各领域的5G测试工作取得了非常理想的效果，今年的研究方向会更加倾向于商用实战，包括频谱的落地和大规模实验系统以及商业模式等等。此外，在一些重点的先行领域，包括新媒体，虚拟现实，无人机、电力行业、公安系统等都将成为重点研究的方向。

5G推进组组长 王志勤：今年是非常关键的一年，希望通过今年一年的产业共同努力，在今年年底的时候能够实现5G系统的商用和预商用。同时，芯片应该说也具备了技术能力。在业务应用方面，我们会关注加强5G和车联网、工业互联网重点领域的合作和推进。

根据计划，我国在2020年将实现5G的全面商用，目前，5G第一阶段的标准已经公布，大规模的应用试验将全面展开。

中国移动研究院副院长 黄宇红：今年下半年，我们会开始建设大规模的，也就是说在百（实验）站左右的实验网络，这样的话会把多种场景来进行验证，来确保我们真正商用的时候，用户的这个体验是最好的，设备也是更成熟的。