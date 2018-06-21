谷歌欲与华为重新合作 引美国议员不满

新浪科技讯 北京时间6月21日下午消息，近日，美国议员敦促Alphabet旗下的谷歌重新考虑与中国科技巨头华为之间的关系，因为这层关系“可能会对美国国家安全并美国消费者带来严重风险”。

周三写给公司首席执行官桑德尔·皮蔡的信中，共和党和民主党议员均表示，他们十分关注谷歌与华为之间的“战略合作伙伴关系”。两家公司合作已久。按市值计算，华为算得上当前全球第三大智能手机制造商。公司的设备运行谷歌的Android移动操作系统。并且在1月份，两家公司合作开发手机短信的新标准。

华为是中国最大的科技公司，除了核心电信设备业务之外还生产消费电子设备。

让议员们感到不安的是，本月初谷歌停止了与美国政府在名为“Project Maven”项目上的合作，却仍在继续跟华为合作。“Project Maven”使用谷歌的人工智能（AI）技术来分析无人机镜头和图像来改进无人机的击打准确性。很多员工对谷歌与军方的合作感到愤怒。

“我们希望您能重新考虑一下谷歌与华为之间的合作关系，尤其是贵公司近来拒绝了与国防部续签一项重要的研究——Project Maven。该项目使用人工智能来改进美军打击军事目标的精确性，减少平民伤亡，”信中写道。

“虽然我们很遗憾，谷歌不愿延续军方与科技公司之间长期而富有成效的合作传统，但是谷歌竟更愿意支持中国而非美国军方，这令我们感到更加失望。”

谷歌并未立即发表评论。

美国政府一直指责华为代表中国政府工作。今年2月份，情报官员警告美国民众不要购买华为设备，因为这些设备可能会用来监听用户。该中国电子产品制造商原本将通过移动网络AT&T进入美国市场，但是交易并未成功。

年初，议员们提出一项名为“保护美国政府通讯法案”的新法案，该法案将禁止政府机构使用来自中国企业如中兴和华为的设备。

“未来几个月，联邦政府可能会采取进一步举措来保护美国通讯网络免受华为等类似公司的破坏，”信中写道。

华为并未立即发表评论。

华为高管对美国政府近来几个月的指控表示不满。公司的消费业务负责人余承东于年初时表示，竞争对手利用政治手段试图将华为排挤出美国市场。

“不论是在产品、技术还是创新上，他们都不如我们，因此只好诉求政治手段，”余承东先生在年初的科技大会之余跟媒体说道。华为之后表示该高管的言论不代表公司态度。(图尔)