直击小米香港IPO路演 雷军：小米估值应为腾讯乘苹果

来源：界面新闻 作者：朱梦楚

“小米是一家全球罕见的全能型公司，估值应为腾讯乘苹果的估值。”6月21日，小米在香港香格里拉酒店召开投资者推介会，小米创始人雷军对备受争议的估值问题如此回应。

自从小米筹备赴港上市以来，对于其估值的争论和质疑从未停止。

据悉，目前小米的估值在539亿美元至698亿美元之间，行使超额配售权后，估值为543亿美元至703亿美元，远低于此前700亿美元至1100亿美元的估值区间，也低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。

而市场的争论点在于：小米到底是一家科技公司还是一家硬件公司？

在今天的推介会上，雷军重新用“新物种”定义了小米，他说，“过去一个星期我终于想明白了，小米是全球罕见的，同时能做电商、硬件、互联网的全能型公司。”

雷军进一步解释，新物种往往没有天敌，很快可以蔓延猖獗，高速成长。

“我不care小米是不是互联网公司。很多人问我到底是给小米腾讯的估值还是苹果的估值，我说我要腾讯乘苹果的估值，因为小米是全能型的”。

在推介会上，雷军以小米的“全能”为底气，他认为小米的商业模式遥遥领先，未来还有可持续的股权变现的收益。后也暗指此前700亿美元-1000亿美元的估值实有自身先进的业务模式和公司价值作为支撑。

“这次550亿美元的定价，就是我也不想开价了，你们随便开吧。总不至于连550亿美元都不值吧？”雷军说道。

雷军今日还反复提及2014年底小米估值450亿美元的第五轮融资。他指出，投资者之所以在三年半前就给出这样的估值，也是因为他们看到的是小米未来10年、20年的的发展，因为小米是独一无二的。

在雷军看来，手机行业还有超过5倍的增长。去年智能手机销售14.7亿部，小米卖了9000万部，“手机行业一定是一个你死我活的淘汰赛，至于如何抢用户，过去怎么抢，今天就怎么抢，未来也会抢过来”。

雷军还表示，小米国际业务增长迅猛，但是空间还很大，全世界还有很多地区小米并没有进入。“每天看着世界地图，我都心潮澎湃”。

此外，雷军称，未来10年，世界上最大的手机公司极有可能是一家中国公司，不是华为，就是小米。“有极大的概率，就是小米”。

“好的公司靠利润，伟大的公司靠人心。小米要做伟大的公司。”雷军说道。