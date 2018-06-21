新浪科技> 电信> 小米：推迟CDR发行申请专题 > 正文

直击小米香港IPO路演 雷军：小米估值应为腾讯乘苹果

直击小米香港IPO路演 雷军：小米估值应为腾讯乘苹果
2018年06月21日 18:27 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：界面新闻 作者：朱梦楚

　　“小米是一家全球罕见的全能型公司，估值应为腾讯苹果的估值。”6月21日，小米在香港香格里拉酒店召开投资者推介会，小米创始人雷军对备受争议的估值问题如此回应。

　　自从小米筹备赴港上市以来，对于其估值的争论和质疑从未停止。

　　据悉，目前小米的估值在539亿美元至698亿美元之间，行使超额配售权后，估值为543亿美元至703亿美元，远低于此前700亿美元至1100亿美元的估值区间，也低于高盛摩根士丹利摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。

　　而市场的争论点在于：小米到底是一家科技公司还是一家硬件公司？

　　在今天的推介会上，雷军重新用“新物种”定义了小米，他说，“过去一个星期我终于想明白了，小米是全球罕见的，同时能做电商、硬件、互联网的全能型公司。”

　　雷军进一步解释，新物种往往没有天敌，很快可以蔓延猖獗，高速成长。

　　“我不care小米是不是互联网公司。很多人问我到底是给小米腾讯的估值还是苹果的估值，我说我要腾讯乘苹果的估值，因为小米是全能型的”。

　　在推介会上，雷军以小米的“全能”为底气，他认为小米的商业模式遥遥领先，未来还有可持续的股权变现的收益。后也暗指此前700亿美元-1000亿美元的估值实有自身先进的业务模式和公司价值作为支撑。

　　“这次550亿美元的定价，就是我也不想开价了，你们随便开吧。总不至于连550亿美元都不值吧？”雷军说道。

　　雷军今日还反复提及2014年底小米估值450亿美元的第五轮融资。他指出，投资者之所以在三年半前就给出这样的估值，也是因为他们看到的是小米未来10年、20年的的发展，因为小米是独一无二的。

　　在雷军看来，手机行业还有超过5倍的增长。去年智能手机销售14.7亿部，小米卖了9000万部，“手机行业一定是一个你死我活的淘汰赛，至于如何抢用户，过去怎么抢，今天就怎么抢，未来也会抢过来”。

　　雷军还表示，小米国际业务增长迅猛，但是空间还很大，全世界还有很多地区小米并没有进入。“每天看着世界地图，我都心潮澎湃”。

　　此外，雷军称，未来10年，世界上最大的手机公司极有可能是一家中国公司，不是华为，就是小米。“有极大的概率，就是小米”。

　　“好的公司靠利润，伟大的公司靠人心。小米要做伟大的公司。”雷军说道。

小米苹果雷军
我要反馈
相关专题： 小米：推迟CDR发行申请
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有