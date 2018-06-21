中国信通院与华为等建网络5.0联盟：推关键技术创新

邬贺铨院士

新浪科技讯 6月21日晚间消息，中国信息通信研究院、华为、电信运营商等共同组建了网络5.0产业和技术创新联盟。中国工程院邬贺铨院士指出，网络5.0的概念由中国率先提出，旨在通过顶层设计，提出面向未来的网络创新架构，推进关键技术创新。

“国家有一些项目来支撑网络技术的演进”，邬贺铨称，国家主导的项目一般都有年限，所以更多是追求在短期完成的任务。但是，网络演进技术的研究很难，“要放得比较长远，我们才能探究更多的东西，网络5.0联盟的成立，是希望能够有一个立足长远的目标”。

据悉，该联盟将协同产业各方，在IP领域打造一个网络架构及协议标准前组织，探讨网络领域中长期需求，共同推进新技术研发与部署。联盟还发布了数据网络分代研究技术报告，重点阐述了网络分代研究的意义、现有网络存在的问题与需求等。（韩大鹏）

以下为邬贺铨院士演讲全文：

网络技术实际上是在不断地往前在演进，但是过去一般来讲网络技术没有那么严格的分段，我们移动通讯是有1G、2G、3G、4G、5G，网络技术过去是没有的。现在我们说期待这个网络有一个比较大的进步，现在就提出网络5.0。

我认为叫5.0这个意义是比较广泛的，它不是说只突出网络某一项技术，它是网络整个演进。为什么我们现在研究这个呢，实际上以前很早就提出过未来网络。应该说5.0跟我们写的未来网络有相似之处。就是说我们网络的演进，毕竟原来提下一代互联网，未来网络也是比较泛义的，比较广义的。现在提的那些名字都不是中国首创的，现在网络5.0是中国先提出来这个概念，当然也是中国网络发展这么大，也希望在这点上未来对世界有贡献。

一个是需求或者说市场，一个是技术。现在我们从技术角度看，现在来看，大数据、人工智能等都会出现，都会用。所以很多种技术现在已经发展到一定阶段。另外更重要的是需求上的变化，现在宽带的发展比想象的快，移动手机的流量一年能增长100%甚至到150%。更进一步，现在个人消费的一些应用发展到产业的一些应用。对网络来讲提出了更高的需求。

为什么要建立网络5.0联盟呢，国家曾经有过一些项目来支撑网络技术的演进，包括现在重大专项里面也有一些项目。国家还建立了未来网络的大科学工程，发改委也有下一代互联网的示范工程，这些都是国家主导。但是国家主导的项目一般都有一个年限，比如说两年必须达到某一个阶段的目标。对于一种网络长期演进的项目，完全靠一年两年考核是很难让这个技术很深入地研究下去。在国家项目上我们都是追求能够在短期完成的任务。

现在来看，网络演进的技术，一定意义上会比无线空口技术的研究还要更难。因为空口技术就是我们改变了基站，网络主体不动，网络技术你要在原有网上改还是比较难的。你要实现一个革命性的网络，运营这么大的网络，所以说它有一个很大的难题。

现在的网络，我们很难谈到它的组织建设是最佳的。实际上我们希望将来的网络研究不仅仅是工程，还要从科学角度来。只有放得比较长远我们才能探究更多的东西，所以网络5.0联盟的成立，是希望能够有一个立足长远能够看得更远的目标，所以这并不否定国家项目的指导。

联盟更多的是依靠大家的力量，在国外也是一种比较成功的经验，现在国家也允许联盟来制定自己的标准，然后到一定意义上在上升到行业里面去。

所以我认为这是一种好的方式，将来还可以探讨在联盟里面建立开元的平台，大家都贡献自己的技术，然后再上来研究。我们更希望它实实在在让大家群策群力把这个工作做好。