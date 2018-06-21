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传小猪短租寻求新一轮1亿美元融资 回应：不予置评

传小猪短租寻求新一轮1亿美元融资 回应：不予置评
2018年06月21日 16:51 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月21日下午消息，美国科技媒体The Information今日援引知情人士消息称，小猪短租正与投资者展开谈判，寻求1亿美元新一轮融资，目前仍在初期阶段，投资者尚未承诺达成协议。新浪科技就此向小猪短租方面确认，对方不予置评。

　　去年11月，小猪短租完成由云锋基金领投的1.2亿美元E轮融资，估值超10亿美元。数据显示，目前小猪短租的全球房源已经突破35万，覆盖国内395个城市和海外225个目的地，拥有2800万活跃用户。

　　小猪短租成立于2012年8月，是一家C2C模式的分享住宿平台。2012年12月，小猪短租获得晨兴资本近千万美元A轮融资；2014年6月，获得1500万美元的B轮融资，君联资本领投，晨兴资本跟投；2015年7月获得6000万美元C轮融资，愉悦资本领投，晨兴资本、中信资本、和玉资本跟投；2016年11月获得6500万美元C+及D轮融资，其中包括今日资本于去年底的C+轮融资，以及由愉悦资本和BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)领投，晨兴资本、今日资本与和玉资本跟投的D轮融资。

　　与Airbnb不同的是，小猪短租推出了小猪保洁、智能设备等服务，完善房屋的线下体验。同时小猪短租还成立了线上运营及线下管理团队，为房东提供服务，并定期邀请房东参加营销推广活动。

　　今年4月，小猪短租宣布与Agoda（安可达）达成全球战略合作伙伴关系。双方将在房源打通、技术与服务创新、品牌营销等领域展开多项合作。4月底，飞猪宣布与小猪短租达成深度战略合作，双方结合飞猪的“信用住”体系，通过小猪短租向飞猪平台用户提供“先住后付”的免押金共享住宿服务。而在今日，飞猪今日宣布上线民宿短租频道，小猪短租成为首批接入房源的品牌提供方。

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