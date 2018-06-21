信息时代下，运营商在发展过程中面临着更多的挑战。随着超宽带的普及以及大数据、云计算等技术的迅速发展，运营商ICT融合转型已经成为一种必然趋势。

ICT是信息和通信技术的简称，它是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合，ICT是运营商针对大客户需求所开展的转型业务，它深刻地反映出了现代信息技术领域与通信行业的紧密联系。运营商的ICT转型，能够侧面反映出通信行业的发展趋势。

ICT融合转型是运营商的最佳选择

过去，受到理念和技术水平的限制，运营商的业务模式存在一定的局限性。一方面，部署一个新的业务系统时，往往需要很长的时间，这就严重影响了创新效率；另一方面，不同厂家所生产的通信设备及建立的业务系统一般很难融合，无法对其进行统一管理。业务上线周期长、资源利用率低、应用的扩充能力不足等等，都极大地影响了运营商的服务能力。

随着人们需求的多样化发展，运营商不得不持续推出新业务，以上几个问题表现得更加突出。而且，随着业务量的增加，硬件及软件平台的维护难度也随之加大，这对于运营商来说也是一种挑战。

在市场形势及自身发展需求等多重因素的影响下，运营商必须要重新思考自身的发展模式。只有对当下已经建成的业务系统进行充分利用，根据实际情况合理引入新架构，才能不断提高资源的利用率，解决系统孤立的问题，满足用户的多样化需求。

ICT融合转型，显然已经成为运营商全面升级、开启全新旅程的最佳选择。这不是信息业与通信业的简单结合，而是两个领域从理念到技术方面的深度融合。

傅晓先生作为通信行业内的资深从业者，对运营商的ICT融合转型有着深刻的理解和认识。由于熟悉传统通信行业的优点和缺陷，了解现代人对通信行业所提出的要求，因此傅晓先生能够准确地把握运营商加强数据中心建设的迫切需求，并尝试将现代科技合理运用到业务拓展的实践中去，带领运营商实现ICT融合转型。

云计算、大数据将助力运营商ICT转型

事实证明，云计算、大数据技术是运营商实现转型的重要基础。根据运营商的管理需求，资深从业者傅晓先生设计出了针对设备、系统以及信息的解决方案，对核心业务进行集中管理，对数据中心资源进行动态调整和分配。傅晓先生对云计算、大数据的合理运用，实现了信息业和通信业的高效融合，满足了运营商低成本、高效率的管理需求，提高了通信业务的延展能力，促进了通信行业的高水平发展。

从实际情况来看，云计算、大数据技术的应用效果确实令人满意。云操作系统能够对各类资源进行统一化管理，所有应用系统、平台以及基础设施汇集在一起，形成一个庞大却有序的整体，对传统业务和新型业务进行全面支撑、有序管理。显然，这种服务模式更加贴近用户，在降低成本的同时，极大地提高了运营商的管理效率。而大数据技术具备强大的分析、处理能力，能够帮助运营商在海量数据中找到最有价值的信息，准确掌握用户喜好，从而制定出更加科学的决策，推出竞争力更强的业务。

云计算、大数据的出现和发展直接惠及了运营商，这一点是经过事实验证的。通信行业的研发人才们，已经看到了这些新兴技术的巨大能量，他们将通过研发和应用这些技术，积极助力运营商ICT转型，提高通信行业的整体服务能力。 （张豪）