告别漫游费 运营商下一步该如何走？

特约撰稿 王柯懿

国务院总理李克强在今年政府工作报告中对运营商提出了新要求：“2018年中国将发展壮大新动能，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量‘漫游’费，移动网络流量资费年内至少降低30%”

对此，工信部表示将推动基础电信企业加快开展套餐梳理和调整、系统开发和改造、测试和业务验证等工作，确保“取消流量漫游费”的措施在今年7月1日前落实。当前运营商面临经营模式转变的挑战压力和调整需求，改变未来竞争格局的大门已经打开。

分公司模式或将改变

目前三家运营商的组织架构是按照行政区域划分，采取集团+省市+地市等分公司模式。各分公司之间按行政区划分出明确的市场范围。但随着漫游费的结束，各分公司通过漫游费建立的市场竞争壁垒将被彻底打破，哪个分公司的资费最便宜，就能吸引全国用户进行办理。当前运营商各分公司主推低价不限量流量套餐，一旦漫游限制消失，全国流量费用将大幅下降，这对于北上广等高资费地区用户有着致命的吸引力。

随着语音、数据漫游费的全国取消，将导致由原来不同运营商之间的竞争，演变为不同运营商间竞争与同一运营商不同分公司间竞争并存的局面。此外，由于跨地域的竞争将给后续服务带来极大挑战。一旦运营商全国资费套餐统一、业务一致，那么在运营商市场运行多年的分公司模式将变得毫无意义。因此，运营商在取消流量漫游费之前需要好好考虑运营模式问题，避免各公司因为互相竞争而出现的内耗现象。未来，运营商可以打通全国业务平台，实现集中化管理，达到一点服务全国。

线上渠道是大势所趋

长久以来，线下渠道是运营商的主要战场。但随着漫游费的取消，运营商线下渠道将面临更大的成本压力和营收降低风险。提高线上渠道办理能力的需求越来越迫切，也是运营商降本增效的重要环节。

尽管在5年前，运营商就开始尝试线上转型，但目前发展依然缓慢。一方面是运营商线上入口单一，缺少多样化、便利化的线上营销入口。另一方面是运营商线下向线上引流不足，没有引导用户形成线上消费的习惯。同时，运营商本身线上渠道自有内容不足，业务创新能力亟需提高，与BATJ等跨业融合不够，难以突破BATJ消费级应用壁垒。

运营商首先应当重点优化业务办理流程，合理引导用户使用电子渠道等线上模式，最终实现降本增效。

不限量套餐将成为主流

漫游费消失后，用户选择手机卡不再受限于地域空间，各运营商将面临用户流失问题。如何稳固用户在网率，一直是运营商经营的重点。对用户来说，只有自身享受到切实的优惠，才会愿意选择留下。这其中最有效的办法就是大力推广“不限量”套餐。未来5G时代，流量资费还会持续降低，通过“不限量”套餐提前抓住用户，将帮助运营商安稳度过艰难的4G到5G过渡期。

因此，运营商在制定“不限量”套餐资费体系时，可以考虑通过与政企合作推出专属集团优惠进行促销。在个人用户办理套餐时，对选定资费套餐的最低使用期限，或者对资费的优惠期进行规定。目的是保证用户在享受折扣后，必须经过一定时限才能办理资费变更。运营商还可以考虑设定套餐的最低资费，但允许用户进行个性化定制，例如选择各种业务包进行自由叠加。

未来漫游费的消失将导致所有本网老用户成为异网拓展的目标新用户。用户自主选择权将越来越大，运营商必须加快推出各种优惠政策，提前筑牢用户转网壁垒。

境外业务将成新争夺点

当前提速降费仅仅是处在降低国内资费的阶段，用户在出境后，大多选择购买当地手机卡或租用wifi。李克强总理在2018年政府工作报告中指出，自2013年以来，我国出境旅游人次由8300万/年增加到1亿3千多万/年，未来还会继续增长。由此可见，国际漫游将为运营商贡献更多的收入和利润。留住并挖掘出境游用户消费潜力，对运营商未来竞争格局至关重要。

同时，工信部1月24日发布的《关于移动通信转售业务正式商用的通稿（征求意见稿）》中提出“民营企业、国有企业、外商投资企业可以依法申请经营移动通信转售业务”，意味着运营商的竞争压力将不止是民资，具有超前运营经验的外资也将加入进来。如何更好地把握住这一机遇，需要运营商主动邀请世界知名运营商申请国内的虚拟运营商牌照，联合开展国际业务。这必然成为未来运营商的主要争夺点。

对运营商来说，不必再等待5G+NB的到来，深刻变革的风口已经到来，谁能够主动顺应并成功转型，谁就是未来的赢家。

（本文系作者个人研究之观点，不代表本报立场。作者系中通服咨询设计研究院有限公司研究员）