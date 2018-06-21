运营商将明示不限量宣传 “达量限速”实则全球通则

本报记者 杜峰

移动互联网时代，流量成为“刚需”，工信部数据显示，今年1到4月通过手机上网的流量达到154亿GB，同比增长209%，占移动互联网总流量的98%。电信运营商们为践行“提速降费”，相继推出了提高宽带接入速率、推出流量不清零、流量转赠、不限量流量套餐等活动。近日，工信部要求，不限量套餐的宣传推广，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目等。对此，三大运营商目前都公布了针对不限量套餐宣传中不规范行为的自查、整改措施。实际上，“达量限速”乃国际通则，国外运营商“无限”流量套餐也有“限制”条款，“无线宽带的带宽有限”这一网络特性决定了，天下没有真正无限的流量套餐。

运营商将规范不限流量宣传

随着提速降费的持续深入，三大运营商不约而同推出了不限流量套餐。2017年联通的冰激凌套餐开了国内不限量套餐先河，随后，移动的任我用套餐，电信的不限量套餐，纷纷强势上线。除了流量不限套餐，三大运营商还与其他互联网公司、银行等机构联合推出各种价格、流量不等的手机卡。

然而，对于运营商推出的无限流量套餐，业界和用户褒贬不一。支持者认为，这是运营商践行提速降费让利消费者的一种体现。但也有用户反映，这些不限量套餐名不副实：流量用超了就会被限速。究其原因，争论焦点在于“无限”二字。因为运营商的无限流量套餐三大运营商的不限流量套餐都有一个上网流量封顶，超过其中的额度之后，网速便会受到限制，用户当月使用流量超过套餐限制时，联通的网速降为3G，当月累计使用100GB后将关闭上网功能；移动的网速不高于1MB/秒，累计使用50GB后停止上网功能；电信的网速降至3.1Mbps，累计使用100GB后降至最高128Kbps或关闭上网功能。

随着人们对“不限量套餐”的热议，工信部近日要求运营商立即自查，规范宣传。运营商也相继表态称，将会自查整改，今后将明示“达量降速”等条款。

对此，三大运营商均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，明示达量限速等条款，确保用户明明白白消费。

“达量限速”为保网络使用公平权

实际上，单纯对“达量限速”进行吐槽，不免有失偏颇。“不限量”并不是不限制，并不是允许用户可以不受任何限制地使用网络。对于“达量限速”的原因，有关技术专家解释，电信运营商设计有条件限制的“不限量”套餐，主要目的是保障所有用户的网络使用公平权。对此，通信专家项立刚表态，运营商对流量的限制是为了防止某些用户的恶意使用。“试想如果有人用手机下载电影，或是共享热点给其他网络设备，对当前网络资源占用极大，势必影响其他用户的体验。”

据了解，虽然我国4G基站总数占全球一半以上，网络强大，但也架不住用户数量巨大，同时由于移动网络资源有限的特点，目前的网络条件下，难以承受不限速的不限量。独立电信分析师付亮认为，推出真正的无限量套餐的时机还没有到，“这种套餐对网络资源占有非常大，运营商为了保证其他用户的利益，必然会有诸多的限制条款。

不仅是在中国，国外不少国家对于“达量限速”均有先例，可以说“无限流量套餐”限速是国际通行的行业规则，并非国内的三大运营商首创。

2017年，美国四大运营商Verizon、T-Mobile、Sprint和AT&T均推出了无限流量套餐，都在使用上做出了非常大的限制：超出一定流量后限速、限制高清视频和热点使用。以美国最大的运营商其中Verizon为例，Verizon套餐价格：单卡80美元每月，主副卡140美元，三卡162美元，四卡为180美元（不含监管费和税费）。套餐内容为：22GB流量为4G网速，超出后限速；可用于移动热点的4G网速流量为10GB，超出后降为3G网速；高清视频流为720p。

2016年底，芬兰咨询公司Rewheel发布报告称，欧洲目前已有14个国家拥有不限量套餐。欧洲“不限量”其实也有限制。比如，荷兰TMNL只给固定的OTT视频网站提供不限量流量，并且总数据量超过23GB之后会限制上网速率。

而在韩国，LGU+也已经有数年的不限量套餐运营经验。韩国LGU+的不限量用户在每天流量超过2GB后，速率会降低到3Mbps以内。

“无限流量套餐”将无限接近不限量

会有真正的不限量套餐吗？北京邮电大学信息研究所所长阚凯力教授给出的答案是“不会”。因为，与固定网络光纤到户不同，手机是通过无线电波传播信号，需要一定频率带宽。如果想要传输的速率更快，就需要更大的容量，在没有更多频率的情况下，解决这个问题只有两种方法：一是建更多的基站，不同的基站使用同一频率传播不同信号，重复使用频率带宽；二是通过技术进步提高速率。

不过，随着移动互联网时代的到来，流量成为刚需，当前，运营商大规模的网络升级扩容，为业务创新提供了基础。在电信分析师付亮看来，“不限流量套餐有限速规定，是出于公平的原则，但这个规定的阈值可以与时俱进地提高，这也是运营商适应新消费需求的转型之举。例如美国T-Mobile已经将“不限量”套餐的限速阈值，从去年年初的28GB提升至50GB。

5G时代将至，5G无线宽带的有限性决定了也必须达量限速，但随着技术发展，上网速度加快和网络流量资费降低将是必然趋势，运营商有望推出超大流量套餐，满足部分大流量消费用户需求，实现一定意义上的“无限”流量。