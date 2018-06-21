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小米入场费4444港元 雷军身家或输碧桂园主席女儿

小米入场费4444港元 雷军身家或输碧桂园主席女儿
2018年06月21日 15:04 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月21日下午消息，据香港经济日报报道，赴港上市，编号为01810的小米今日举行投资者推介会，更多招股细节曝光虽然小米成功上市在望，但公司集资额及估值与此前传闻有大出入不知消息孰真孰假？下文将帮你一文看懂！

　　每手入场费4444.4港元下周一招股

　　刹停发行CDR（中国存托凭证）计划后，小米集资额大缩水。据销售文件显示，小米拟发售约21.8亿股，当中约65.3%为新股，余下旧股。招股价介乎17港元至22港元，集资约370.6亿港元至479.6亿港元。以集资额480亿港元计，小米是港股市场历来第七大IPO。

　　小米将于6月25日（下周一）至28日（下周四）招股，7月9日上市，每手200股，入场费4444.4港元。

　　估值缩水约4成半

　　早前市传小米拟中港两地集资100亿美元（约785亿港元），如今公司推迟发行CDR，单计本港集资额，较原计划大减近四成。另外，小米估值亦较传闻低“彭博”引述最新披露的条款显示，假设超额配售权不被行使，小米的估值为539亿美元至690亿美元，较早期1000亿美元的估值目标大降约31%至46%，也低于投行研究报告早前给予的约700亿至940亿美元估值范围。若超额配股权获行使，估值将达703亿港元。

　　雷军身家输碧桂园主席女儿

　　假设小米以上限定价，估值690亿美元计，雷军在小米持股31.41%，上市后雷军身家料达216.7亿港元。他将在福布斯全球富豪榜排44位，仍输碧桂园（02007）主席女儿杨惠妍。

福布斯富豪榜排名福布斯富豪榜排名

　　引7基石投资者

　　小米据报已加入7名基石投资者，合共认购5.48亿美元（约42.74亿港元）股份。当中，中国移动娱乐认购1.92亿美元；中国移动，高通各认购1亿美元； CDB Private Equity认购6600万美元；保利集团认购3200万美元；顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

小米雷军碧桂园
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