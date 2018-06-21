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小米或7月9日IPO 高通、移动、顺丰等基石投资者签约

小米或7月9日IPO 高通、移动、顺丰等基石投资者签约
2018年06月21日 13:12 一财网
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　　原标题：小米预计7月9日赴港IPO，高通、中国移动、顺丰等7家基石投资者签约

　　作者：刘佳

　　6月21日，第一财经记者从接近小米的人士处获悉，小米预计将于7月9日在香港上市。

　　目前包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者确认签约认购。

　　在7家基石投资者中，中国移动和高通分别投资了1亿美元。其中高通早在2011年参与了小米9000万美元的B轮融资，并一直与小米在芯片方面展开合作；而中国移动也是小米的运营商渠道之一，此前与小米产品有过合作，顺丰则在贸易物流等领域与小米有合作前景。

　　小米本周六将召开全球发售新闻发布会，预计将于下周一（6月25日）开始公开招股。有消息称，小米发行价区间预计在17港元到22港元之间，将发行21.8亿股。如果此次发行股本占其上市前股本10%，以招股价上限22港元计算，公司估值相当于4800亿港元。

　　当天上午，小米更新赴港上市招股书显示，小米公司法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。

　　值得注意的是，本次新版招股书文件页数从此前的597页上升至695页，还修改了一些细节描述。如针对核心产品方面，小米最新招股书加了“自家”二字来和小米生态链产品进行区隔。以及此前招股书中“相比其他获客成本较高的互联网平台，我们通过硬件销售获得的用户的过程本身的盈利的”的描述，改为了“通过硬件销售获得用户赚取保守的利润”。

　　此外，小米在更新版的招股书公布了第一季度的业绩。小米2018年一季度收入344.12亿元，较去年同期增长了85.69%。2018年一季度经营利润为33.64亿元，较2017年同期增长了72.16%。净亏损70.2亿元，经调整净利润为16.99亿元。

　　其中来自智能手机的收入仍是小米营收最大来源，占比67.5%；小米IoT与生活消费产品营收占比 22.4%，与上年同期基本持平；小米的互联网服务营收32.31亿元，营收占比从2017年第一季度的10.9%降至本季度的9.4%。

　　2015年、2016年和2017年小米智能手机平均售价分别为807元、879元和881元，小米智能手机平均售价逐年上升但2018年第一季度，小米智能手机平均售价为817元。在销量上，小米今年第一季度智能手机销量2841万台，2017年同期销量为1308万台。

　　在国际化业务方面，2018年一季度小米海外市场收入达125亿元，较2017年同期上涨了190.7%。

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