中企国际化绕不开合规性 中兴元气仍在或借5G翻身

导读：中兴被制裁事件到目前已经基本落下帷幕，但值得警醒的是，由于缺乏核心技术，我国尚有成千上万家企业随时面临被西方“掐脖子”的命运，如何掌握核心科技是众多企业共同面临的一个问题。从本期开始，我们将推出系列报道，从产业、人才、技术等不同角度剖析此次“中兴事件”对制造业和众多企业的启示。

本报记者 叶菁

在延续了两个月的拒绝令之后，美国商务部BIS官网上近日公布了相关协议的细节内容，中兴事件基本尘埃落定。经过此次事件，中兴的合规管理水平，会远远走在中国企业乃至全球企业的前列。“劫后重生”的中兴，作为重要的5G玩家之一，借助5G窗口期或将完成涅槃重生。

中兴复牌折射责任感和信心

中兴通讯于13日在A股和H股市场正式复牌。6月13日，停牌56天后的中兴通讯A+H股同步复牌。早间开盘，中兴通讯 A股一字跌停，报28.18元。而中兴H股最终报收14.96港元，跌幅达41.56%。为了这次复牌，中兴缴纳罚单金额累计超过22.9亿美元（约为146亿元人民币）。中兴通讯自1997年上市以来，公司归属母公司的净利润累计为231.06亿元，累计147亿罚单，约为过去21年净利的64%。

继6月7日美国商务部长罗斯透露表示中兴已与美国签署新和解协议一周后，3GPP全会也于近日批准了第五代移动通信技术标准（5G NR）独立组网功能冻结。这意味着5G商用愈发接近，成为发展新风口。中兴通讯目前服务全球600多张网络逾10亿用户，研发创新能力位居世界前列，禁令事件短期冲击后，此番解禁复出中兴有望走出底部迎来“V形”反弹。业界人士认为，美方即将解除禁令，中兴很快做出复牌决定，从侧面折射出中兴通讯的责任感和底气信心。

整体来看，中兴不仅仅是一家企业，它背后是8万员工及家庭，还有30万股东、上下游产业链数以千计的合作伙伴，以及全球超过10亿服务中的用户。对承担诸多企业责任与社会责任的公众企业来说，生存是履行各方面责任的前提，如果拒绝接受，意味着公司彻底停摆，早一天复工，损失就会减少一些，不惜以严苛条件换回企业的生存与后续发展，体现了中兴通讯的责任心与使命感。

中兴元气仍在或借5G翻身

3GPP刚刚宣布了5G NR标准独立组网方案冻结，加之去年12月完成的非独立组网NR标准，这标志着5G 已完成第一阶段全功能标准化工作，正式进入产业全面冲刺阶段，也为整个产业链企业带来新的市场机会。

在这样一个节点上，恰逢5G重要设备商即将解禁。业内人士预计，在5G领域一直长期付出巨大投入并且成果累累的中兴这次或许不仅仅是重新归来那么简单，巨大的市场前景或将重铸一个更强大的通信设备巨头，而全球5G推进也更需要中兴的参与。

近年来，中兴以“5G先锋”为旗帜，持续在5G进行战略投入，目前在技术、标准、市场和产业多个维度处于领先优势，是5G标准制定的重要参与者。截至2017年末，公司拥有5G战略布局专利全球2000件。中兴已经加入了几乎所有的国际主流标准组织和推进平台，在5G标准指定组织3GPP里，牵头制定多个5G相关标准，获得多个标准主编的席位。

危机解除后的中兴，将不会缺席即将到来的5G风口，而其面向5G领域的产品技术布局，将是实现逆袭超越的最好机会。因此，我们有理由相信，伴随未来5G商用启动，中兴将有望迎来新一轮增长。

中企国际化绕不开合规性

虽然中兴事件暂告一段落，但实事求是地说，作为一家世界级跨国企业，中兴业务复杂、员工众多，要保证每个员工每个业务在任何时候都不出现疏忽，中兴还需要更加努力。合规无小事，对于经历过生死挣扎的中兴而言，合规管理不仅是曾经的“救命药”，而且是未来健康发展的“预防针”。完善的合规体系与深入基因的合规文化，不仅能助力企业规避全球化道路上的危机与陷阱，也是企业实现可持续发展的重要手段。

对于中企来说，我们也要从中兴事件中好好反思，要明白建立完善的内部合规体系，是中国企业国际化发展的必经之途。要着力推进依法合规，提高合规风险防范能力，完善风险防范机制，筑牢境外法律风险防范底线。要着力避免无序竞争，加强企业之间沟通合作，做好业务统筹、资源整合，规范国际化经营秩序。要着力加强队伍建设，建立更加积极的国际化人才引进培养机制，深化选人用人制度改革，打造一支高素质国际化经营人才队伍。