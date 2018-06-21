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大唐移动和高通宣布合作开展基于3GPP的5G测试

大唐移动和高通宣布合作开展基于3GPP的5G测试
2018年06月21日 11:50 新浪科技综合
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　　原标题：大唐移动和高通宣布合作开展基于3GPP的5G新空口互操作性测试

　　来源：C114

　　C114讯 Qualcomm Incorporated（NASDAQ: QCOM）子公司Qualcomm Technologies, Inc和大唐移动今天联合宣布，双方将基于3GPP Release 15标准，合作开展3.5GHz频段上的5G新空口互操作性测试。测试将使用大唐移动提供的基站和Qualcomm Technologies提供的用户终端（UE），两者均符合3GPP 5G新空口规范。

　　5G新空口互操作性测试（IoDT：Interoperability and Development Testing）是支持终端、接入网和核心网之间互联互通的基础，也是5G走向商业化和大规模部署的重要一步。Qualcomm Technologies和大唐移动的互操作性测试旨在加速于2019年启动的5G新空口商用部署。

　　Qualcomm Technologies, Inc.工程技术高级副总裁马德嘉表示：“全球领先的移动企业——如Qualcomm Technologies和大唐移动——成功完成5G新空口互操作测试，将有助于推动符合标准的5G新空口商用网络和终端在2019年推出。Qualcomm Technologies一直致力于支持中国无线产业的长期成功，我们很高兴能够与大唐移动合作，共同加速中国的5G商用进程。”

　　“大唐移动一直致力于推动5G标准、技术、商用设备及解决方案的发展，并积极联合产业合作伙伴加速实现5G的商用部署。”大唐移动执行副总裁孙晓南表示：“我们很高兴能与Qualcomm Technologies合作，联合开展5G新空口互操作性测试，同时我们也期待后续与Qualcomm Technologies进一步展开合作，共同推动5G产品不断成熟，5G产业迈向成功。”

　　作为通信行业的“国家队”，大唐移动凭借在3G、4G发展中积累的丰富经验，已经在5G发展的关键技术、标准化、产业推进以及生态构建等方面做了全面布局，并取得了多项领先成绩，为中国5G发展做出了重要贡献。

　　Qualcomm Technologies是全球3G、4G及下一代无线技术领军企业，目前正积极引领全球5G的发展，推动5G生态系统的演进和拓展。Qualcomm Technologies已推出多款符合3GPP规范的5G新空口原型系统，并与全球广泛的生态系统成员开展5G互操作测试。Qualcomm Technologies正与全球数十家运营商及OEM厂商基于其商用的5G解决方案——Qualcomm骁龙 X50 5G调制解调器展开合作，支持有望于2019年推出的全球首批5G网络及终端。

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