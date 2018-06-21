首个全球5G标准正式出炉 中国掌握核心技术产业受益

原标题：全球首个国际5G标准正式出炉 中国掌握核心话语权产业受益

本报记者 叶菁

国际通信行业标准化组织3GPP近日批准第五代移动通信技术（5G）标准独立组网功能的冻结，这标志着5G已经完成第一阶段全功能标准化工作。这次业务与系统功能的冻结，不仅使5G具备了独立部署的能力，也带来全新的端到端架构。

业内人士指出，随着5G第一阶段标准的正式确定，一方面意味着5G商用的大门彻底打开，我们离5G时代又近了一步；另一方面意味着备受关注的5G标准之争已经暂告一段落，接下来5G发展的竞争已经从标准之争转向了产业之争。

通信标准关系到国家战略

全球性的通信标准不仅是一项技术标准，而是关系到产业发展和国家战略。在2G时代，为了全面抵抗美国，欧洲各国共同成立GSMA国际组织，共同研发GSM标准，并在欧洲国家推广。加上美国推出的CDMA标准和日本的PHS标准，三大集团在世界最大的移动通信市场——中国，展开激烈争夺。中国大规模采用GSM标准后，助力GSM在全球市场获取优势地位，欧洲的爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特等企业也凭此发展成为通信业巨头。

3G时代，美国在CDMA基础上推出了CDMA2000，欧洲在GSM的基础上推出WCDMA，而中国的TD-SCDMA也第一次登上国际舞台。为了对抗欧洲，美国联合中国推动3G保留三大标准。中国标准的确立，不仅让中国通信业在国际舞台上有了更多发言权，也成功使中国企业成为中国通信设备市场的主导力量。

4G时代，欧洲又联合中国把美国挤出4G标准体系，LTE FDD和TD-LTE成为4G的主导。这个过程中，全世界通信设备制造企业逐渐成为四强争霸——华为、爱立信、诺基亚、中兴各有优势。

经历2G时代的一无所有、3G时代登上舞台、4G时代基本并跑，5G时代中国的目标已经变为领跑者，这将对中国通信业发展和整个国民经济发展起到巨大推动作用。

中国力量崛起，成5G标准重要贡献者

那么，在首版5G标准制定中，中国扮演着什么样的角色呢？

中研普华研究员薛圳扬表示，在5G标准制定中，中国阵营已经成为全世界5G标准的重要力量。

首先，中国已经是全世界第二大经济体，发展速度领先世界各大国，在诸多领域越来越有发言权，这是中国5G标准走向世界最坚实的基础。

其次，中国电信运营商的实力非一般国家可比。在5G的标准化组织中，中国电信运营商也扮演了重要角色，很多标准由中国电信运营商牵头制定。

同时，中国通信设备制造也达到世界领先水平；另外，中国的手机制造业近年也有较大发展，全世界绝大部分手机由中国生产。近年来，中国基于移动互联网的业务发展迅速，移动支付、移动电子商务、共享单车、共享出行、O2O业务发展风生水起，也开始在世界舞台上扮演自己的角色。

有业内人士指出，在3G、4G时代，中国虽然已经主导了TD-SCDMA和TD-LTE标准，但是在编码上还是没有多少发言权。在5G相关标准中，世界各大阵营一度曾就信道编码标准争辩激烈。2016年，获得多家美国运营商及企业支持的LDPC成为数据信道编码，中国通信企业力推的Polar成为控制信道编码。这是中国在信道编码领域首次突破，体现了中国的实力，也为中国在5G标准中争取较以往更多的话语权奠定了基础。从这个角度看，中国在一定程度上可以说已跻身世界前列。

产业进入全面冲刺新阶段

随着5G网络商用，全球IT产业也将进入新发展时代，产业机遇有望向我国倾斜。以5G为代表的下一代通信网络，将会成为未来经济发展“基础设施”，其技术标准直接关系到物联网、车联网、大数据、云计算等各类信息技术发展方向。

需要注意到的是，5G如今的关注度非常高，但离走入寻常百姓的生活还有一定时间。毕竟整个5G标准在ITU会议上全面通过，还要到2020年。

目前，中国电信运营商已开始第一阶段的外场试验，第二阶段的外场试验会在今年完成。2019年，中国电信运营商将开展试商用，为5G的商用发展做准备。同时，5G手机也将于2019年出现。2020年，中国将进入商用5G时代。以4G网络建设的情况看，中国建设速度和品质都将领先世界。

当然，我们也要认识到自身的“短板”和瓶颈并予以补齐和突破，通过之前的“中兴事件”不难看出，在比较关键和基础的领域，比如备受关注的芯片领域，中国的移动通信产业仍然有巨大的进步空间，借助5G时代全球移动通信及相关产业重新洗牌的契机，中国应当在核心技术方面力争实现新突破，从而真正建立完整的产业链和生态圈，实现从移动通信大国向强国的转变。