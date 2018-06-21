小米确定7家基石投资者 雷军主动调低IPO估值定价

新浪科技讯 6月21日上午消息，新浪科技从可靠信源处获悉，小米将于7月9日在香港上市。包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者已经签约认购。其中，中国移动和高通分别投资1亿美元。

据悉，最后一轮认购共有30余家机构入围，最终上述7家基石投资者被选中。

6月21日上午小米在香港举办投资者见面。据相关投资机构中介人士透露，以目前下单意向来算，小米已经大幅超额认购。此次小米香港IPO估值定价区间为550亿至700亿美元，定价区间低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。前处信源表示，雷军选择主动调低定价，是为了给小米上市后留足上涨空间，也让投资者都有钱赚。

另据香港信报引述销售文件披露，小米IPO引入7名基石投资者，合共认购5.48亿美元（约42.74亿港元）股份。其中，CICFH Entertainment（中投中财娱乐）认购1.92亿美元；中国移动、高通各认购1亿美元；CDB Private Equity（国开行旗下私募股权）认购6600万美元；保利集团认购3200万美元；顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

今日早间，香港联交所披露小米的更新版招股书。根据更新版招股书，小米2018年一季度收入达344.12亿元，较去年同期增长85.69%。2018年一季度经营利润为33.64亿元，较2017年同期增长72.16%。招股书显示，2018年一季度，小米的互联网服务收入32.31亿元，较2017年同期增长59.16%。2018年一季度小米海外市场收入达125亿元，较2017年同期增长190.7%。