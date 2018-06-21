新华社：各大运营商对部分业务“异地不办”不合理

原题为：手机资费一体化，服务何时才能不“漫游”？

何曦悦/新华社

新华社上海6月21日消息，长途漫游费、流量“漫游费”逐渐退出历史舞台，手机用户欢欣鼓舞期待着换地不换号的畅通未来，然而，“归属地营业厅”却成为不少用户心头的“紧箍咒”。销户、换卡、换套餐，各类重要业务只能回到归属地营业厅办理，运营商全国一体的资费跑在了时代前端，全国一体服务体系却显得有些跟不上脚步。

一找二闹三投诉， 异地业务靠“攻略”

今年初，罗奕玮的工作地点从北京搬到了杭州，仍需和同事、合作伙伴保持联系的她继续用着北京的手机号。最近她爱上了在手机上观看综艺节目，便考虑将原有手机套餐换成APP专属流量更多的互联网套餐。

“一开始我比较担心的是老用户无法转办更实惠的套餐，结果客服说只要原有合约到期了就可以转，我还挺高兴。”罗奕玮说，“但之后客服告诉我，必须要去归属地营业厅才能办理，杭州营业厅不受理。”

短期内无法回北京的罗奕玮不得不暂时搁浅了换套餐计划。她表示不理解，为什么平时在运营商APP上就能完成的换套餐操作，一定要千里迢迢回到归属地才能完成？

从天津毕业后来到上海工作的纪薇薇也遇到了类似的麻烦：已经使用上海手机号近一年的她，却仍没有把原来的号码注销，同样是由于没法回到号码归属地处理。

但纪薇薇说，最近她在网上发现了很多异地办理业务的“攻略”。

从续约、办理缴费证明到销号、换套餐，记者搜索发现，尽管客服会表示这些业务无法在异地办理，但有不少网友分享了办理成功的经验，而操作要点基本都是投诉。

“客服说必须回归属地营业厅，我态度强硬，立马搬出‘投诉’二字。”有网友在论坛发布了自己异地改套餐的经历，“随后就有工作人员回访，让我提供服务密码后就改好了套餐。”

有些网友则表示，在投诉后，有客服单独联系自己索要了手持身份证的照片、授权书等材料，之后也顺利办理了异地业务。

“办卡时快递上门，销卡时找不着门”，因归属地而产生的种种限制让用户和客服不得不“另辟蹊径”，这背后无疑是一场双输。

异地不办为安全？隐私征信多隐患

独立电信分析师付亮介绍，以往曾经出现过假冒他人进行异地补卡、异地销号等案例，因此运营商对此类重要业务格外谨慎。取消异地办理，一部分是出于安全考虑，类似于APP异地登录时会打开多重验证。

但制度的刻板导致的大量“绕道”行为，反而对用户的账户安全有害无利。据了解，不少用户因异地办理困难直接放弃，而一部分用户选择远程授权归属地客服代办。

由于销号难，不少用户选择置之不理静候自动注销。但纪薇薇说，自己很担心号码在停机前产生欠费，影响个人征信。

记者在中国人民银行征信中心网站于2014年发布的个人信用报告样本中看到，电信欠费信息确实包含在内。中国人民银行征信中心客服对记者表示，目前运营商如果上报了用户的电信欠费信息，就会被记录到信用报告中。

罗奕玮则表示，之前运营商客服曾表示，可以把身份证、委托书等材料传给客服，由其代办，但她担心个人信息因此泄露或被挪作他用。

这样看来，异地不办理反而带来更多不安全、不诚信的隐患。而付亮分析，有部分业务不能异地办理，可能只是因为运营商没有打通其全国数据，导致外地营业厅或工作人员没有权限处理。

“但运营商的内部结算、系统割裂、内部竞争，永远不是形成服务障碍的理由。”付亮说。

异地限制不合理， 服务一体化是大势所趋

“通过异地不办理业务来防止冒名顶替、电信诈骗等行为，我认为这一解释是站不住脚的。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，运营商对于异地不能办理销户、转套餐等业务的规定属于无效条款内容。

《消费者保护法》第二十六条规定，经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，做出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定。否则，其内容无效。

“很多电信业务办理时只要一个电话、一次APP操作就能开通，而注销或更换时却要求用户到开户地去办理，这是明显排除或限制消费者权利、减轻或免除经营者责任的不公平、不合理规定。”陈音江说。

可以看到，目前三大运营商对异地服务也进行了一些努力，异地补卡业务基本已可以顺利完成，但仍有不少业务固守“异地不办”的陈规。

专家表示，推动异地建立安全、便捷的服务流程是大势所趋，其惠民程度不亚于“提速降费”。而随着指纹识别、人脸识别等技术愈加成熟普及，异地办理和账户安全将可以兼顾。

陈音江认为，既然不论是异地还是本地办理，运营商都需要对办理者身份进行有效审核，就不能以安全为借口减少工作流程、增加消费者负担。

付亮则建议，可以通过与有实力的互联网企业、支付工具进行合作，将销户等业务的一部分程序搬到线上进行，同时取消本地、异地之分，找到用户、运营商、主管部门之间满意的“最大公约数”。