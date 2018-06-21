小米香港IPO筹资最高61.1亿美元 预计将于7月9日上市

简介：小米公司香港IPO筹资最高61.1亿美元，公司法定股本总面值67.5万美元。

小米集团6月21日公布港交所聆讯后资料显示，小米公司开始接受认购，香港IPO筹资最高61.1亿美元。公司法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。

小米聆讯后资料集显示，公司有不同投票权架构，根据该架构，公司股本将分为A类股份及B类股份。对于提呈本公司股东大会的任何决议案，A类股份持有人每股可投10票，而B类股份持有人则每股可投一票，惟就有限保留事项有关的决议案投票除外，在此情况下，每股股份享有一票投票权。

另外，小米执行董事、创始人、董事长兼首席执行官雷军将透过多个中间实体持有并控制4,295,187,720股A类股份及2,283,106,380股B类股份(假设全部优先股转换为B类股份)。

另据外媒消息称，小米今日进行国际配售下周一招股，预计将于7月9日在香港上市。小米发行价在17港元到22港元之间，将发行21.8亿股。如此次发行股本占其上市前股本10%，以招股价上限22港元推算，公司估值相当于4800亿港元（611亿美元）。

包括中国移动、高通、CDB PRIVATE EQUITY、保利集团和招商局集团等七家基石投资者将合计投资5.48亿美元认购小米香港IPO股，其中中国移动和高通将分别投资1亿美元。

此前，小米官方微博表示，经过反复慎重研究，决定先在香港上市，再择机通过发行CDR（中国存托凭证）的方式在境内上市；证监会对此表态“尊重小米集团的选择”。