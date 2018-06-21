小米今日进行国际配售下周一招股 估值或超600亿美元

新浪科技讯 6月21日早间消息，据香港经济日报报道，小米已敲定招股价范围，每股在17港元至22港元之间，初步计划在港集资金额约371亿港元至480亿港元，有机会挟百倍市盈率姿态，跻身港股史上第8大新股。

据“路透”报道，小米有机会成为邮储行（01658）2016年9月集资592亿港元之后，港股最大型新股集资。假设小米今次发行的21.8亿股占其上市前股本10%，以招股价上限22港元推算，公司估值相当于4800亿港元（611亿美元）。

苹果 三星 市盈率达百倍远高三星

小米早前在CDR（中国存托凭证）招股说明书披露，扣除非经常性损益因素后，集团2017年全年经调整净利润为39.5亿元人民币，即约47.8亿港元。换言之，小米今次招股价的对应历史市盈率为77.5倍至100倍（详见表），远高于美国的苹果公司（美：Apple）及南韩三星电子（韩：005930）的估值。

上月时，有传小米会争取上市时市值达1000亿美元（约7850亿港元）的最理想目标，历史市盈率高达164倍。然而，最新的招股价对应估值大减，有指是跟集团估值过高，以致发行CDR计划延迟有关。

据了解，小米已引入8家基石投资者，包括美国晶片巨头高通（高通），国企招商局，中资电讯龙头中移动（00941）及内地速递公司顺丰。其中，中移动及顺丰先后确认入股小米，有传中移动已投资1亿美元（约7.85亿港元）。有内地传媒报道，小米基石投资者的最低投资门槛为5000万美元（约3.92亿港元），设有6个月的禁售期，但部分基石投资者设有特别条款，禁售期或长达2年。

包括耀才证券（01428）及辉立在内的4家本地券商指，已接获有意认购小米的意向客查询，提早预留约127亿港元孖展。假设小米落实集资480亿港元，而大型新股一般在港公开发售占全球发售约5%计，即约24亿港元，上述初步预留孖展额已超额认购4.3倍；即使公开发售占比达10%，即约48亿港元，亦已超购逾1.6倍。

辉立过去两日已接获约7亿元孖展提早预订，其企业融资副经理陈英杰称，虽然近日大市甚为波动，但小米作为首只同股不同权新股，加上具名牌效应，仍获投资者憧憬。