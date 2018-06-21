机上互联省钱显著 95%航司拟加大互联投资

本报记者 高江虹 北京报道

伦敦政治经济学院与国际海事卫星Inmarsat于6月21日联合公布业界首项研究显示，到2035年，采用卫星通信的互联飞机将有望每年为航空公司节约150亿美元的运营成本，并减少2130万吨二氧化碳排放。

国际海事卫星航空部安全及运营服务副总裁Mary McMillan向21世纪经济报道表示，未来20年，全球飞行宽带市场可能达到1300亿美元的规模，到2035年，将为航空公司带来300亿美元的额外收入。

有鉴于此，高速的机上Wi-Fi掀起了民航业在技术领域的新一波投资浪潮。霍尼韦尔航空航天集团互联飞机事业部副总裁Kristin Slyker透露其最新一项机上互联报告显示，86%的航空公司希望明年进行互联飞机的相关采购，而在未来五年内，该数字将上升至95%。

一般民众理解的机上互联，指的是在航班运行过程中使用的空中Wi-Fi，但是实际上空中互联涵盖的范围要广泛得多，除了客舱乘客使用，驾驶舱的互联也存在巨大商机。

通过分析国际航空运输协会数据，包括与航空公司、监管机构、飞机设备和软件解决方案开发商和供应商的座谈，伦敦政治经济学院与国际海事卫星Inmarsat近日联合开展的《翱翔蓝天：评估互联飞机运营的经济效益经济学报告》解读了互联飞机所能实现的一系列效率及其相关收益。

这些效率包括：节约燃油、减少延误、优化维护、强化空中交通管理、提升安全等。基于目前的互联飞机数量，该研究发现机上互联产生的效能每年总计能够将全球航空公司的运营成本降低 1%，即节约76.4 亿美元。

对于航空公司来说，提前预测维护减少停航时间和预防飞机停场至关重要。因为约一半的航班延误是由于计划外维护。2016年，全球航空公司用于维护、维修和运营的成本支出达621亿美元，预计到2024年该数字将达到900亿美元。互联飞机利用实时数据创建动态电子技术日志，能够将飞行性能数据与维护供应商进行数字化整合，帮助航空公司利用先进算法在飞机抵达前指出维护需求。该研究预测如果此技术能够将维护成本减半，每年将节约56亿美元。

另外，每年全球航班延误产生的成本预计达1230亿美元，其中近70%的延误是由于天气造成的。通过改进导航功能，互联飞机能够避开恶劣天气和危险状况，从而每年节约13亿美元。研究还指出，有3%的延误是由于机组排班造成的，而通过增强互联能够将此类延误降低66%，从而每年节约24亿美元。如果干扰管理系统中全面采用互联技术降低延误、取消和改道造成的影响并提高计划性维护，每年有望节约110 亿美元。

伦敦政治经济学院传媒系亚历山大·格鲁斯博士表示，预计到2035年空中飞机数量将翻倍，这对全球航空业而言既是机遇也是挑战。在满足不断增长的航空出行和安全需求方面，基于IP的飞机是关键的一步。

国际海事卫星航空部市场和业务发展高级副总裁Frederik van Essen认为，自由获取实时数据正在降低航空公司的运营成本，同时降低排放并提升安全性。不仅如此，随着空域的日益繁忙，增强型互联日益成为运营不可或缺的一部分。

无独有偶，霍尼韦尔昨日最新发布的《霍尼韦尔互联飞机报告》也指出，在航空公司决策者亟待解决的痛点之中，绝大多数都在客舱之外，其中排名最高的是维修保养。

航空公司的需求掀起了民航业在机上互联技术领域的新一波投资浪潮。据霍尼韦尔最新发布的互联飞机报告显示，全球民航领域的专业人士认为，未来几年间，随着行业对提升乘客飞行体验、节省航空公司成本，以及提高运营效率的需求不断提升，互联飞机领域的投资有望剧增，并在此后五年内加速增长。

“（互联技术）具有极高的优先度，因为它们以各种方式提供精准的统计数据。在这个行业中，能够帮助用户积极主动掌控而不是被动作出反应的工具是非常重要的。互联相关的产品则使其成为可能。”一位客运航空公司的地面运营人员表示。

报告显示，比起当前在互联技术上的花费，61%的受访者计划明年投入更多，69%的受访者计划在未来五年投入更多。大约一半的受访者预计明年每架飞机在互联技术方面的投入最高将达100万美元，其中大部分希望花费10万到50万美元。未来五年增幅将更为可观，其中38%的受访者表示他们预计在这段时间内，每架飞机至少花费100万美元在互联技术上。17%的受访者计划未来五年内每架飞机将花费超过1000万美元在互联技术方面。

（编辑：陆宇）