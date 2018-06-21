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移动用户平均流量使用猛增至4GB 不限量套餐的原因？

移动用户平均流量使用猛增至4GB 不限量套餐的原因？
2018年06月21日 00:04 中国新闻网
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　　移动用户平均流量使用猛增至4GB 不限量套餐的原因？

资料图：市民正在使用流量上网。中新社记者 侯宇 摄资料图：市民正在使用流量上网。中新社记者 侯宇 摄

　　中新网客户端北京6月21日电（记者 吴涛）20日，工信部发布的最数据显示，5月份，户均移动互联网接入流量近4GB，再创新高。

　　记者注意到，不只是接入量，5月当月户均移动互联网接入流量同比增长169.3%，增速较上月提高15.4个百分点，增速也为最近12月内新高。

　　电信行业独立分析师付亮接受中新网记者采访时表示，这说明运营商之间的竞争更加激烈了，流量促销更加优惠，用户使用起流量来也少了很多顾虑，“和运营商积极推广不限量套餐也有关系。”

　　最近几个月，三大运营商都在推广不限量套餐，原来月费用动辄上百元才能享受的不限量套餐，现在几十元就“搞定”。例如，北京移动最低78元/月就可办理；中国联通不限量“小冰神卡”月费也在百元以内。

　　另外，移动流量使用量、增幅双双创新高，或和移动宽带用户规模的进一步扩大有关系。“肯定有关系，增加了使用流量的人群。”付亮说。

　　工信部数据显示，截至5月末，移动电话用户数近15亿户，同比增长10%，4G用户总数达到10.9亿户，占比达73%。其中，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达12.3亿户，占移动电话用户的82.3%。

资料图：网友在使用手机流量看视频。中新网 程春雨 摄资料图：网友在使用手机流量看视频。中新网 程春雨 摄

　　从率先披露5月份运营数据的中国移动看，也支持上述观点。中国5月份总用户数达到9.01亿户，当月新增用户数225.9万户；4G用户数达到6.71亿户，新增250.5万户。

　　记者注意到，和4月份相比，中国移动流失了的4G用户数又回来了。其数据显示，4月，中国移动减少了242.7万户4G用户，当时是其4G用户数首次出现下滑的情况。但从5月份数据看，5月增加的4G用户数和4月流失的基本持平。

　　付亮分析，中国移动4G用户数大起大落是不可能的，总趋势仍应是持续增加中，“4月4G用户数突然下滑，可能是中国移动调整了统计口径，对4G用户的筛选更严格，剔除了一些原来统计为4G的用户。”（完）

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