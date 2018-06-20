审计署：中移动下属公司职工违规兼职经商 涉资3亿元

澎湃新闻记者 包雨朦 综合报道

6月20日，国家审计署发布《2018年第7号公告：中国移动通信集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果》。审计结果指出，中国移动通信集团有限公司（以下简称中国移动）在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。

在财务管理和会计核算方面，审计署发现，中国移动及其分公司多笔利润计入错误。比如2016年，所属辽宁有限公司少确认预存充值卡收入销售折扣折让，多计利润1.93亿元；所属江苏有限公司等3家企业未按规定调整固定资产折旧年限、直接在成本费用中列支资本性支出、提前确认费用等，少计利润1.11亿元。还发现，中国移动未将实际控制的3家企业纳入合并财务报表范围，涉及资产2.52亿元。

在经营管理上，中国移动多个分公司存在项目审批不规范、合同签订不及时、建成项目超规或闲置等问题。2011年至2015年，中国移动投资25.79亿元建设的洛阳呼叫中心等6个项目，因超规模建设等导致部分房屋、土地闲置。2014年至2016年，中国移动总部及所属安徽有限公司未按规定严格控制办公楼和培训中心建设，先后批准实施6个项目，涉及办公用房面积14.34万平方米、培训中心面积1.46万平方米。至2016年底，所属黑龙江有限公司一个建设项目建成后闲置，涉及金额236.52万元。

在廉洁从业规定方面，审计署发现中国移动所属广东有限公司等3家企业5名中层管理人员和60名职工违规兼职、经商办企业，涉及金额3.08亿元，其中2016年3276.99万元；另外，还有所属辽宁有限公司在2012年至2016年期间超标准购买10辆公务用车，涉及金额689.6万元；2013年，所属安徽有限公司在业务招待费中列支礼品等支出336.84万元；2010年，所属黑龙江有限公司采购高档酒水363.13万元，至审计时用于公务接待266.33万元，其中2013年以来5.56万元。

对于公司管理人员违规兼职、经商的问题，中国移动在整改措施中表示，所属相关企业已责令相关人员全部退股或停止业务合作，并对相关责任人进行了问责处理。

报告指出，对以上审计发现的问题，审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中国移动通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改，具体整改情况由其自行公告。

据2016年度合并财务报表反映，中国移动2016年底拥有全资和控股子公司173家、参股公司46家；资产总额17126.74亿元；当年营业总收入7116.11亿元，利润总额1296.13亿元，净利润935.99亿元。

6月20日，中国移动对审计结果做出了回应。中国移动在公告中表示，对于涉及集团的问题，集团高度重视，逐项制定了切实可行的整改措施和方案。目前，对相关问题均已按照国家审计署的要求进行了整改，并对相关责任人进行了问责处理。

其中，关于职工违规兼职、经商办企业，所属相关企业已责令相关人员全部退股或停止业务合作，并对相关责任人进行了问责处理。

中国移动还指出，此次审计发现的问题对集团整体经营业绩、财务报告和内部控制有效性没有重大影响。

附：中国移动通信集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2017年5月至6月，审计署对中国移动通信集团有限公司（以下简称中国移动）2016年度财务收支等情况进行了审计，重点审计了中国移动总部及所属广东有限公司、江苏有限公司等6家二级单位，对有关事项进行了延伸和追溯。

一、基本情况

中国移动成立于2000年，主要从事基础电信、增值电信等业务，经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、设备销售和进出口业务等。

据其2016年度合并财务报表反映，中国移动2016年底拥有全资和控股子公司173家、参股公司46家；资产总额17 126.74亿元，负债总额5464.21亿元，所有者权益11662.53亿元，资产负债率31.9%；当年营业总收入7116.11亿元，利润总额1296.13亿元，净利润935.99亿元，净资产收益率8.03%；国有资本保值增值率109.8%。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

审计署审计结果表明，中国移动深化“四网”协同策略，加强网络基础设施建设，实现从语音经营为主向数据流量经营为主的业务转型；建立全面预算编制和审核模型，加强生产、市场和管理等各方面系统化、规范化的内控体系建设，不断提升运营管理水平。审计也发现，中国移动在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。

二、审计发现的主要问题

（一）财务管理和会计核算方面。

1．2016年，所属辽宁有限公司少确认预存充值卡收入销售折扣折让，多计利润1.93亿元。

2．2016年，所属江苏有限公司等3家企业未按规定调整固定资产折旧年限、直接在成本费用中列支资本性支出、提前确认费用等，少计利润1.11亿元。

3．2016年，中国移动未将实际控制的3家企业纳入合并财务报表范围，涉及资产2.52亿元。

4．2016年，所属安徽有限公司、北京有限公司列支年休假补贴等工资性支出7502.44万元，未纳入工资总额核算。

5．2016年，所属安徽有限公司等3家企业未按规定列支劳保支出等5657.68万元。

6．2016年，所属北京有限公司、辽宁有限公司阜新分公司未按规定将拆迁补偿款等确认为收入，少计利润442.67万元。

（二）经营管理方面。

1．2016年，所属广东有限公司等企业审批程序不规范的项目涉及投资43.4亿元。

2．2016年，中国移动总部及所属江苏有限公司等6家企业存在合同签订不及时等问题，涉及金额29.06亿元；2016年，所属中国移动设计院违规转包监理项目，涉及金额5065.13万元。

3．2011年至2015年，中国移动投资25.79亿元建设的洛阳呼叫中心等6个项目，因超规模建设等导致部分房屋、土地闲置。

4．2016年，所属北京有限公司等5家企业酬金管理不规范等，涉及金额2.29亿元。

5．2012年至2016年，中国移动总部及所属辽宁有限公司等3家企业存在资产管理、账户开立、通讯费和充值卡管理不规范等问题，涉及金额1.85亿元，其中2016年321.12万元。

6．2014年至2016年，中国移动总部及所属安徽有限公司未按规定严格控制办公楼和培训中心建设，先后批准实施6个项目，涉及办公用房面积14.34万平方米、培训中心面积1.46万平方米。

7．至2016年底，所属黑龙江有限公司一个建设项目建成后闲置，涉及金额236.52万元。

8．至2016年底，中国移动未按要求完成低效无效资产清理处置工作。

（三）落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面。

1．2012年至2016年，所属广东有限公司等3家企业5名中层管理人员和60名职工违规兼职、经商办企业，涉及金额3.08亿元，其中2016年3276.99万元。

2．2012年至2013年，所属辽宁有限公司超标准购买10辆公务用车，涉及金额689.6万元。

3．2013年，所属安徽有限公司在业务招待费中列支礼品等支出336.84万元。

4．2010年，所属黑龙江有限公司采购高档酒水363.13万元，至审计时用于公务接待266.33万元，其中2013年以来5.56万元。

三、审计处理及整改情况

对以上审计发现的问题，审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中国移动通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改，具体整改情况由其自行公告。

附：中国移动通信集团有限公司2016年度财务收支等审计整改情况

2017年，审计署对中国移动通信集团有限公司（以下简称：我公司）2016年度财务收支等情况进行了审计。在客观反映公司财务状况和经营成果的同时，也指出了我公司在财务收支、经营管理等方面存在的问题。我公司党组高度重视，专题研究部署，成立"一套机构"，明确"三个责任"，落实"四项原则"，制定切实可行的整改方案，狠抓整改落实。截至目前，我公司对审计提出的问题均已按照审计署的要求进行了整改，并对相关责任人进行了问责处理。

一、财务管理和会计核算方面

（一）关于少确认折扣折让，所属相关企业已在2017年度规范会计核算，调整会计账目。

（二）关于未按规定调整折旧年限等，所属相关企业已在2017年度规范会计核算，调整会计账目。

（三）关于未纳入合并报表范围，我公司自2017年起已将3户存续企业全部纳入合并范围。

（四）关于未纳入工资总额核算，所属相关企业已将有关支出均纳入工资总额管理。

（五）关于未按规定列支劳保支出，所属相关企业已修订劳保用品管理规定，进一步严格规范劳保用品发放品类、发放范围等方面的管理。

（六）关于拆迁补偿款等未确认为收入，所属相关企业已在2017年度规范会计核算，调整会计账目。

二、经营管理方面

（一）关于投资项目审批程序不规范，我公司已修订《中国移动固定资产投资管理办法》，进一步强化对所属企业重点项目的审批备案管理程序。

（二）关于合同签订不及时等，我公司及所属相关企业已修订《合同管理办法》、《工程项目监理服务管理考评办法》等制度，优化系统管控功能，细化合同前期准备工作，规范监理服务管理。

（三）关于部分房屋、土地闲置，我公司已重新评估呼叫中心等项目的规划，根据规划调整及人员到位情况适时启动后续建设，严格控制工程建设节奏。

（四）关于酬金管理不规范等，我公司已修订《社会渠道管理办法》等制度，强化系统管控，进一步规范酬金管理。

（五）关于资产管理、充值卡管理不规范等，我公司及所属相关企业已修订有关制度，进一步规范存货管理，优化账户开立程序，完善通讯费管理，细化充值卡技术规范要求。

（六）关于未严格控制办公楼和培训中心建设，我公司已在集团内部完成全面自查和整改，并按照国家有关规定从严审批和控制。

（七）关于建设项目闲置，所属相关企业已结合业务发展需要，统筹利用闲置管道，解决闲置问题。

（八）关于低效无效资产清理，我公司已制定细化清理方案，明确工作要求和时间计划，积极与相关企业、政府部门沟通协调，加快推进清理。

三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面

（一）关于违规兼职、经商办企业，所属相关企业已责令相关人员全部退股或停止业务合作，并对相关责任人进行了问责处理。

（二）关于超标购买公务用车，所属相关企业已将超标车辆全部转为生产用车，并已修订《机动车辆管理办法》，进一步规范公务用车管理。

（三）关于列支礼品等支出，所属相关企业已修订《公务招待管理办法》，严格限定业务招待开支范围，加强业务招待审批管理。

（四）关于高档酒水，所属相关企业已自2013年7月封存，并于2017年10月完成处置。同时，已修订《公务招待管理办法》，严格执行有关规定。

我公司将以审计整改为契机，全面审视各方面工作，进一步完善"制度、执行、监督、问责"的闭环管理机制，不断提升公司管理水平，推进公司战略转型和持续健康发展。

中国移动通信集团有限公司

2018年6月20日