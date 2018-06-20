华为宣布完成5G研发试验第三阶段NSA全部用例测试

我国5G第三阶段测试捷报频传

中国证券网讯（记者 李雁争）6月以来，我国5G测试捷报频传。20日，华为宣布率先完成IMT-2020 5G推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段NSA（非独立组网）全部用例测试。

5G第三阶段测试作为5G技术研发测试的最后一环，也是最接近5G商用的一环。

早在第三阶段规范发布会上，工业和信息化部信息通信发展司司长闻库曾形象地形容过此次测试的重大意义：“如果把5G技术研发试验的第二阶段比喻成‘上小学’，那么现在可以说中国5G技术试验‘小学顺利毕业，正式进入中学了!’，即第三阶段试验，这将是5G实现‘18岁成人’之前的关键一步。”

目前看来，5G的中学毕业证也将被我国公司“顺利拿下”。

据悉，在第三阶段测试中，华为使用C-band基站和终端，借助已经在怀柔部署的华为5G承载试验网络和核心网，对NSA进行了最全面场景验证，其中包含小区吞吐率、用户体验速率、移动性、网络时延、5G关键解决方案以及关键业务流程等测试内容。测试场景最全，测试结果最领先，充分证明了华为的5G端到端商用产品，已经具备从软件到硬件全面支持运营商2018年5G商用部署的能力。

华为5G产品线总裁杨超斌表示：“经过IMT-2020 5G推进组下的中国5G技术研发试验第三阶段NSA功能和外场测试验证，华为5G商用产品的能力满足eMBB（增强移动宽带）业务需求，可用于5G商用网络早期部署。”

杨超斌说，5G产业链的成熟离不开各行各业齐心协力，华为将继续秉承开放合作态度，和产业伙伴共同打造eMBB黄金时代。

6月12日，参与第三阶段测试的大唐移动也顺利完成了5G三阶段测试中基于NSA架构核心网设备技术部分的所有内容。依据《5G技术研发试验系统验证基于NSA架构的核心网设备测试方法》的内容，大唐的测试共验证了20项内容，涵盖了基于非独立部署（NSA）场景下EPC系统的网络架构、功能要求、信令流程以及业务等内容。

记者了解到，在5G技术研发试验第三阶段试验结束之后，我国技术研发试验将收官。同时，5G产品研发试验将启动。5G产品研发试验由国内运营企业牵头组织，设备企业及科研机构共同参与，分为规模试验和应用示范。