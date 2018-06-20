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又一个小米IPO基石投资者浮出：顺丰确认投资

又一个小米IPO基石投资者浮出：顺丰确认投资
2018年06月20日 21:03 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 欧阳李宁

　　赴香港上市的小米集团，越来越多的基石投资者浮出水面。

　　6月20日，澎湃新闻记者从顺丰方面获悉，顺丰确认投资小米，不过顺丰方面表示暂时不便公开具体的投资金额。

　　此前，据彭博社报道，除了中国移动、高通，顺丰控股的一家附属公司也在磋商成为小米IPO的基石投资者。

　　该报道还指出，小米港股IPO定价区间在17港元至22港元，计划融资规模不超过61亿美元，最早6月21日启动认购。

　　彭博社在今年5月的报道中称，小米IPO估值可能在600亿至700亿美元，低于华尔街日报之前报道的700亿至800亿美元。在上月底“互联网女皇”玛丽-米克尔发布的2018年互联网趋势报告中，小米以750亿美元的估值在全球20大互联网公司中位列第14。

　　小米在此前的招股书中披露，该公司今年第一季度总营收达到344.12亿元人民币，净利润为16.99亿元人民币。2017年全年，小米的净利润为53.6亿元。

　　在冲刺港股上市的同时，小米已经宣布将暂缓发行CDR（中国存托凭证）。6月19日，小米官方微博称，公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和内地的上市计划。小米集团将先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在内地上市。为此，公司向中国证券监督管理委员会发起申请，推迟召开发审委会议审核本公司的CDR发行申请。

　　有分析认为，由于市场对于小米的估值判断分歧较大，让小米先在香港上市，取得相对稳定的估值后，再以CDR的方式回归A股，是更为稳妥的选择。

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