审计署：中国电信总部多计成本 造成少计利润1.6亿元

澎湃新闻记者 方枪枪

6月20日，国家审计署发布《2018年第6号公告：中国电信集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果》。

《审计结果》披露，2017年5月至6月，审计署对中国电信集团有限公司（以下简称中国电信）2016年度财务收支等情况进行了审计，重点审计了中国电信总部及所属中国电信股份有限公司等3家二级单位，对有关事项进行了延伸和追溯。

审计发现，中国电信在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。

在财务管理和会计核算方面，2016年，中国电信总部多计成本，造成少计利润1.6亿元。所属一家企业通过实收资本弥补未分配利润、成本费用列支不规范等方式，多派发股息1312.56万元。中国电信及所属两家企业工资性支出1047.23万元列支不规范。

在经营管理方面，2016年，所属一家企业劳务外包不规范，涉及金额20.32亿元。至2015年底，中国电信未按规定将闲置土地、房屋资产上报，未上报资产涉及账面金额16.84亿元。2015年12月，所属宁波分公司等4家企业违规开展业务，造成损失3013.64万元。2011年至2015年，所属中捷通信有限公司未经报备对外签订销售合同，在应收账款逾期后继续发起新业务，致使逾期应收账款1.59亿元难以收回。2016年底，所属北京分公司等3家企业在批准使用期结束后仍违规继续使用公务免费手机卡。2012年至审计时，中国电信未按要求完成资产投资计划以及2项规划事项，同时尚有少量移动用户实名制身份证登记不准确。

在落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面，2012年至2014年，所属上海市信产通信服务有限公司违规聘任已退休总经理为顾问，未按规定及时免去其在子公司兼任的董事长职务，支付补贴和薪酬168.7万元。

对以上审计发现的问题，审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。

6月20日，中国电信集团有限公司发布关于审计署2016年度财务收支审计发现问题整改结果的公告称，截至目前，审计公告中反映的23个问题均已按审计署要求落实整改。

关于多计成本费用、少计利润问题，相关单位已于2017年底将多计提的成本费用冲回。关于所属某企业多派发股息的问题，相关单位已按照要求完成产权变更手续并进一步加强合规性审核工作。

关于所属两家企业违反内部规定开展货物购销业务造成损失的问题，相关单位已全面停止该业务，并通过法律等手段追讨欠款，同时对相关责任人进行了追责。关于闲置土地、房屋未上报的问题，公司通过土地、房屋管理系统，及时了解资产使用状态，并加强管理。关于移动用户实名制登记，相关单位已完善技术手段，全面落实用户实名信息登记。关于所属某公司已退休总经理顾问费及补贴的问题，相关单位已于2015年2月停止发放相关顾问费及补贴，超额支付津贴部分已于2018年1月全额退回，同时加强了退休返聘管理。

中国电信称，本次审计是对中国电信的一次全面深入的经济体检，对于全面提升企业管理水平、促进企业健康发展起到了非常重要的作用。

附：中国电信集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果



（2018年6月20日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2017年5月至6月，审计署对中国电信集团有限公司（以下简称中国电信）2016年度财务收支等情况进行了审计，重点审计了中国电信总部及所属中国电信股份有限公司等3家二级单位，对有关事项进行了延伸和追溯。

一、基本情况



中国电信成立于2000年，主要从事基础电信业务、增值电信业务，与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工，承包境外电信工程和境内国际招标工程等。据其2016年度合并财务报表反映，中国电信2016年底拥有全资和控股子公司428家、参股公司138家；资产总额8048.83亿元，负债总额3441.78亿元，所有者权益4607.05亿元，资产负债率42.76%；当年营业总收入4144.58亿元，利润总额245.48亿元，净利润181.30亿元，净资产收益率3.97 %；国有资本保值增值率100.3%。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

审计署审计结果表明，中国电信逐步推进通信主业战略转型和混合所有制改革，通过业务、平台和终端融合创新，培育新增长点；加快基础电信业务升级换代，推进4G移动网络建设和开展提速降费工作；优化公司治理结构，逐步完善内控体系和业务流程规范。审计也发现，中国电信在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。

二、审计发现的主要问题



（一）财务管理和会计核算方面。

1．2016年，中国电信总部多计成本，造成少计利润1.6亿元。

2．2016年，所属一家企业通过实收资本弥补未分配利润、成本费用列支不规范等方式，多派发股息1312.56万元。

3．2016年，中国电信及所属两家企业工资性支出1047.23万元列支不规范。

4．2016年，中国电信及所属两家企业提供给职工的通讯费补贴741.38万元列支不规范。

（二）经营管理方面。



1．2015年至审计时，所属上海国脉实业有限公司等两家企业违反内部规定开展货物购销业务，造成损失983.16万元。

2．2016年，所属一家企业劳务外包不规范，涉及金额20.32亿元。

3．至2015年底，中国电信未按规定将闲置土地、房屋资产上报，未上报资产涉及账面金额16.84亿元。

4．2015年12月，所属宁波分公司等4家企业违规开展业务，造成损失3013.64万元。

5．2011年和2013年，所属北京分公司、上海分公司未经集团批准购置生产办公用房，涉及金额4.72亿元。

6．2016年，所属广东分公司违反内部规定选择回收商处置废旧铜缆，涉及金额7505.11万元。

7．2016年，所属四川分公司等3家企业未经招标采购物资和服务，涉及金额3.41亿元。

8．2012年至2015年，所属上海电信工程有限公司违反内部规定确定项目施工方，涉及合同金额2.08亿元。

9．2011年至2015年，所属中捷通信有限公司未经报备对外签订销售合同，在应收账款逾期后继续发起新业务，致使逾期应收账款1.59亿元难以收回。

10．2013年8月至2014年6月，所属广州分公司未及时计取一家公司语音和数据业务集成服务相关费用，造成6270.95万元欠费难以收回。

11．至2017年6月，所属天翼电信终端有限公司个别产品库存积压842.81万元。

12．2015年至审计时，所属江苏分公司违反内部规定未经评估对外出租4处房屋，涉及租金1756.39万元。

13．2013年11月，所属广州分公司在承揽的项目建设中未按合同约定先收款再采购，因对方违约，至审计时垫付的设备款等367.11万元一直未收回。

14．所属九江分公司未经集体决策，减免出租营业厅应收房租，2012年6月至2015年6月少收租金50.41万元。

15．2013年12月至2014年9月，所属湖南省电信实业集团有限公司未向评估公司提供评估资产的实际情况，违规转让下属公司股权。

16．至2016年底，所属北京分公司等3家企业在批准使用期结束后仍违规继续使用公务免费手机卡。

17．至2016年底，对个别已连续3年亏损、资产负债率高的所属企业，中国电信未按规定认定为特困企业。

18．2012年至审计时，中国电信未按要求完成资产投资计划以及2项规划事项，同时尚有少量移动用户实名制身份证登记不准确；2016年，中国电信未按要求完成一年以上应收账款压控工作。

（三）落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面。

2012年至2014年，所属上海市信产通信服务有限公司违规聘任已退休总经理为顾问，未按规定及时免去其在子公司兼任的董事长职务，支付补贴和薪酬168.7万元。

三、审计处理及整改情况

对以上审计发现的问题，审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中国电信通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改，具体整改情况由其自行公告。



附：中国电信集团有限公司关于审计署2016年度财务收支审计发现问题整改结果的公告

2017年，审计署对中国电信集团有限公司(以下简称“中国电信”)2016年度财务收支情况进行了审计。审计结果指出，中国电信逐步推进通信主业战略转型和混合所有制改革，通过业务、平台和终端融合创新，培育新增长点；加快基础电信业务升级换代，推进4G移动网络建设和开展提速降费工作；优化公司治理结构，逐步完善内控体系和业务流程规范。同时，审计也发现了企业发展管理中存在的一些问题。对此，中国电信高度重视，及时部署，全面落实整改。各级电信企业针对问题认真梳理总结，逐一制定详细的整改措施，在“边审边改”的基础上，逐项落实。集团层面以整改工作为契机，通过规范管理、强化执行、专项治理等方式不断提升管理水平。截至目前，审计公告中反映的23个问题均已按审计署要求落实整改。现将整改具体情况公告如下：

（一）财务管理和会计核算方面。

1.关于多计成本费用、少计利润问题，相关单位已于2017年底将多计提的成本费用冲回。

2.关于所属某企业多派发股息的问题，相关单位已按照要求完成产权变更手续并进一步加强合规性审核工作。

3.关于费用列支不规范问题，目前相关单位已整改规范。

4.关于通讯费用列支不规范的问题，目前相关单位已整改规范。

（二）经营管理方面。

1.关于所属两家企业违反内部规定开展货物购销业务造成损失的问题，相关单位已全面停止该业务，并通过法律等手段追讨欠款，同时对相关责任人进行了追责。

2.关于所属一家企业使用劳务外包不规范的问题，尽管未造成损失，但相应外包公司已组建管理团队并规范运营，相关单位各下属子分公司均重新与外包公司签订业务分包协议，按业务单价结算分包费用。

3．关于闲置土地、房屋未上报的问题，公司通过土地、房屋管理系统，及时了解资产使用状态，并加强管理。

4.关于所属四家企业违规开展业务造成损失问题，相关单位开展全面排查，加强损失回收，对责任人进行问责，同时加强日常管理，明确责任分工，确保业务合规开展。

5.关于所属两家企业未经集团批准购置生产办公用房问题，相关单位已按规定严格执行内部审批程序，今后将切实加强项目管理，确保所有项目严格按照“三重一大”等相关规定履行审批手续。

6.关于所属某公司违反内部规定选择物资回收商问题，相关单位已于2017年7月终止了与相关物资回收商的业务合同，后续将严格执行废旧物资回收与处置规定，采用公开拍卖的方式处置废旧铜缆。

7.关于所属三家企业违反内部规定采购非工程物资和服务的问题，相关单位已整改，对问题涉及的非工程物资和服务通过公开采购方式组织后续同类项目的采购实施；同时相关单位进一步规范管理，强化了信息化管理的手段。

8.关于所属某公司违反内部规定确定项目施工方的问题，相关单位已对一次性供应商使用情况进行了梳理和管控，明确了供应商入围管理和考核要求。

9.关于所属某公司应收账款逾期的问题，相关单位已责成专人成立追收工作小组，落实和增加抵押物，加大业务和法律追收力度，并对相关责任人进行了责任追究，同时进一步规范业务管理。

10.关于所属某公司欠费难以回收的问题，相关单位成立专项追欠团队，通过法律诉讼等手段进行追讨欠费；同时，进一步规范业务管理，加强风险管控，避免再次出现同类问题。

11.关于所属某公司个别产品库存积压问题，相关单位已完成整改并于2017年12月底前将全部库存处理完毕；同时，进一步规范管理，加强风险防控。

12.关于所属某公司未按内部规定程序对外出租房屋问题，相关单位对所涉及的房屋资产补充开展第三方资产评估，同时成立房产价值管理中心，加强房产管理和专业化运营。

13.关于所属某公司工程款未收回的问题，相关单位成立专项追讨团队，全力追缴欠款；同时，严格加强相关业务管控，避免此类问题再次发生。

14.关于所属某公司营业厅招商问题，相关单位已开展全面清查，对照整改落实；同时，严格执行重大事项集体决策程序，避免同类问题再次发生。

15.关于所属某公司评估转让股权时未向中介机构提供变更资料的问题，相关单位已对评估的全过程进行了梳理和核查，进一步明确投后管理职责，严格执行国资管理相关规定。

16.关于少量公免测试手机卡延期使用的问题，经核实所属三家企业公免测试手机卡主要用于网络测试及基站监控等生产环节，到期后未按照管理规定进行销户或办理延期手续。问题发现后相关单位已完成停机销户或补办延期手续等整改工作。

17. 关于个别企业未认定为特困企业问题，已将相关企业作为特困企业，开展专项治理，定期跟踪治理情况，督促完成治理。

18.关于境外固定资产或股权（产权）投资计划完成率低问题，中国电信已进一步加强规划衔接、项目拓展、立项审核和过程管控，每年的境外固定资产和股权（产权）投资计划完成率已得到大幅提升。关于2项规划事项，相关单位已按主管部门要求全部完成。关于移动用户实名制登记，相关单位已完善技术手段，全面落实用户实名信息登记。关于未完成一年以上应收账款压控目标任务问题，公司开展专项催欠清缴行动，并从项目管理、款项催收、付款条件等方面加强管理。

（三）落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面。

关于所属某公司已退休总经理顾问费及补贴的问题，相关单位已于2015年2月停止发放相关顾问费及补贴，超额支付津贴部分已于2018年1月全额退回，同时加强了退休返聘管理。

本次审计是对中国电信的一次全面深入的经济体检，对于全面提升企业管理水平、促进企业健康发展起到了非常重要的作用。中国电信将进一步深入贯彻落实新发展理念，深化企业改革，规范运营管理，提高风险防控水平，确保国有资产保值增值，为国民经济和信息化建设做出新的更大的贡献。