顺丰、中国移动确认入股小米

来源：南方都市报

采写：南都记者 傅晓羚 孔学劭

6月20日下午，有境外媒体引述知情人士说法，称在洽谈以基石投资者身份参与小米香港IPO的公司名单中，有中国移动、顺丰和高通。

按照上述知情人士的说法，中国移动可能投资约1亿美元。此外，中国快递公司顺丰控股的一家附属公司也在磋商成为基石投资者一事。据悉，小米拟于周三敲定基石投资者名单。

对于上述消息， 刚刚，顺丰有关人士向南都记者确认，“确实投了”。移动内部人士则回复南都记者，“这个事情应该是可信的。”其表示，虽然集团还没正式下达文件，但是这个消息基本属实。与此同时，中国移动的相关负责人也向有关媒体表示，中国移动一直以来都在积极进行TMT行业布局，寻找战略投资机会。通过参与小米集团的IPO投资，中国移动期望可实现与小米集团之间的资源互补，获取终端、物联网和5G业务等方面的协同效应，有助于提高业务能力和服务水平，扩大业务版图，增强客户黏性，进一步提升公司的竞争力和影响力。

此外，小米、高通的代表则不予置评。

据悉，小米本周六将召开全球发售新闻发布会，从6月25日开始将公开招股。对于外界关心的估值，有消息人士透露，小米的估值陆续下调，市传已下调至550亿至700亿美元。另有消息称，小米在香港IPO定价区间为17至22港元，发行21.8亿股股票，计划融资规模不超过61亿美元。

有网友调侃说，移动、高通、顺丰三家，一个渠道商，一个供应商，一个物流商，与小米可以搭建起一个供应链。