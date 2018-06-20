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中国移动总用户破9亿 5G成运营商新赛点

中国移动总用户破9亿 5G成运营商新赛点
2018年06月20日 17:15 界面
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　　5月中国移动4G客户数达到6.71823亿。

　　来源：界面新闻

　　作者：李竞择 

　　6月20日，中国移动公布了2018年5月运营数据，宣布当月中国移动用户总数达到9.01917亿。

　　运营数据显示，在上个月，中国移动4G客户数达到6.71823亿。中国移动4G用户数在4月一度增长放缓，5月又恢复了正常增长，其中4G用户新增250.5万。中国移动用户总数净增225.9万，突破9亿，按月同比增长1.01倍。

　　在今年年初的世界移动通信大会上，中国移动董事长尚冰透露，当时的中国移动用户已达8.9亿户，逼近9亿大关。

　　事实上，虽然暂坐头把交椅的中国移动领先优势明显，但在增速上却并没有高于竞争对手。

　　根据公开数据显示，中国联通的4G用户在不久前正式突破了2亿大关，今年已净增2545.8万，甚至超过了移动的2231.6万，同时用户总数达到2.99亿（今年净增241.8万），有分析称下个月这一数据就将突破3亿。

　　除此之外，截止2018年4月，中国电信用户总数2.71亿，今年净增2091万，其中4G用户2.06亿，今年净增2408万，仅次于联通，但也高于移动。

　　随着5G的临近，中国移动加紧了布局，希望进一步扩大领先优势。

　　近日，国际移动通信标准化组织3GPP批准了第五代移动通信技术标准独立组网功能冻结，这也意味着，5G已经完成了第一阶段全功能标准化工作，进入了产业全面冲刺新阶段。

　　就在本周，爱立信英特尔携手中国移动研究院及江苏公司，宣布在爱立信北京实验室成功完成首个符合3GPP独立组网（SA）标准的5G新空口（NR）的异厂商互联互通测试（IoDT）。

　　中国移动研究院副院长黄宇红表示：“这是5G标准走向产品化和商用的重要里程碑，将为中国移动5G规模试验奠定良好基础，助力全球5G产业迈向成功。”

　　根据3GPP确定的5G标准化进程，预计在2019年12月，完成满足国际电信联盟(ITU)全部要求的完整的5G标准。到2020年，5G将实现全面商用。

中国移动用户5G
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