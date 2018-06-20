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中国移动回应投资小米IPO：消息属实 已签署协议

中国移动回应投资小米IPO：消息属实 已签署协议
2018年06月20日 17:44 新浪科技综合
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　　证券时报记者  刘灿邦

　　6月20日下午，有消息称，中国移动正在洽谈投资小米IPO，证券时报记者向中国移动求证该消息时，中国移动回应称“消息属实”。昨日已有消息指出，高通、招商局、顺丰签约入围小米IPO基石投资者名单。

　　中国移动的相关负责人向证券时报记者表示，中国移动一直以来都在积极进行TMT行业布局，寻找战略投资机会。通过参与小米集团的IPO投资，中国移动期望可实现与小米集团之间的资源互补，获取终端、物联网和5G业务等方面的协同效应，有助于提高业务能力和服务水平，扩大业务版图，增强客户黏性，进一步提升公司的竞争力和影响力。

　　该负责人表示，通过入股小米集团，中国移动预计可为用户带来更多价值，推动公司通信主业的发展，也是公司提升实现战略转型、推动改革创新的重要实践。

　　针对中国移动是否会在未来参与其他IT公司的IPO或CDR投资的问题，上述负责人回应称，中国移动对能与公司业务形成协同效应，有利于公司发展的投资均持开放态度，未来不排除参与类似投资的可能性。

　　据证券时报记者了解，本次收购资金全部来自中国移动的自有资金，另外，中国移动与小米已签署《基石投资协议》和《小米集团公开发行中国存托凭证之战略投资者认购协议》，此外，双方正在考虑推进战略合作。

　　中国移动并未向记者透露投资的具体金额及所占股比，不过据媒体报道，中国移动的投资金额为1亿美元。

中国移动小米IPO
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