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湖南移动董事长王建根获刑11年 扶持坐台小姐成高管

湖南移动董事长王建根获刑11年 扶持坐台小姐成高管
2018年06月20日 16:46 新浪科技综合
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　　湖南移动原董事长王建根获刑11年，曾扶持坐台小姐成高管

　　来源：潇湘晨报

　　潇湘晨报6月20日消息，现年66岁的王建根，自1999年湖南移动创建之初即担任总经理一职，掌管湖南移动十余年。

　　近日，经湖南省高级人民法院裁定，因利用职务便利为单位或个人谋取利益，单独或与其他同案人共同收受单位或个人所送财物，折合人民币1019.7668万元，王建根获刑11年。

　　裁定书显示，2000年至2008年，他扶持情妇张茜从KTV坐台小姐变身大学生，再变成企业的负责人，并伙同张茜受贿600余万元。据悉，其情妇也因犯受贿罪，获刑3年6个月。

王建根 资料图王建根 资料图

　　坐台女变身大学生

　　2000年6月，王建根与龙某、拓维信息公司股东和实际控制人李某去华天酒店唱歌时，认识了27岁的坐台女张茜，没多久就确定了情人关系。

　　张茜原叫吕某，后来龙某帮张茜弄了张身份证，将年纪、姓名都改了，户口落在绥宁县。同年8月，王建根把张茜送到湖南涉外经济学院读书。王建根与张茜约会、开房的费用是龙某出的。龙某称，“当时和王建根是朋友，他有权力，想通过他赚点钱。”

　　2003年底，在王建根的安排下，大学毕业的张茜到拓维信息公司上班，每月工资约2000元。2004年上半年，李某为拉近自己与王建根的关系，就以他人名义造出一份工资发给张茜。王建根知道后同意，但提醒他不能开太高。这份多开的工资一直发到2009年左右，累计多发了几十万元。

　　2007年左右，张茜打算开花店，为了让她安心创业，李某决定再多发一份工资给她。在经过王建根同意后，张茜又以“许灵”的身份，每月多拿七八千的工资。两张额外的工资卡在张茜离职后仍然继续发放，累计汇入超69万，都被张茜个人使用。

　　2010年，四川移动总经理李某乙等人案发，王建根担心受牵连，于是要张茜将钱退给李某。

　　携情妇敛财数百万

　　2004年，王建根经时任四川移动公司董事长、总经理李某乙介绍认识了宏兆公司股东姚某。姚某向王建根表示，公司想到湖南移动公司开展礼品业务，希望得到王建根关照，事后会答谢他。

　　2006年，王建根和龙某、张茜在一起吃饭时，提到深圳有一家公司（指宏兆公司）准备到湖南发展业务，可以提取一些业务费。龙某和张茜都表示愿意。不久，姚某来到长沙，王建根约龙某和姚某一起喝茶。王建根让龙某以甲公司在湖南移动公司开展业务“代理”的名义收受好处费，所得好处费由龙某和张茜平分。同时要求，如果宏兆科技要成立长沙办事处，就让张茜去上班。

　　同年，张茜入职宏兆科技，半年后，成为长沙办事处负责人。后来宏兆科技成立湖南分公司，她也一直是负责人，直到2015年1月离职。在王建根的关照下，宏兆公司和湖南移动公司开展了巨额礼品业务，王建根和龙某、张茜先后四次收受姚某所送好处费人民币550万元，由龙某和张茜平分。

　　2010年四川移动总经理李某乙案发后，王建根担心姚某受李某乙案牵连，要求张茜和龙某退还好处费。张茜将所得的275万元汇入龙某提供的银行账户。2011年，中国移动通信集团公司数据部原部长叶某受贿案案发，王建根又担心事情暴露，要求龙某退款给姚某。2012年1月20日，龙某到深圳将存有300多万元，户名分别为龙亮、王争的两张银行卡交给姚某，但未告知姚某取款密码，也未给姚某两张银行卡开户的身份证。

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