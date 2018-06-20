直击|阿里云联手三大运营商提供IPv6服务 支持5G建设

新浪科技讯 6月20日下午消息，阿里云宣布联合三大运营商全面对外提供IPv6服务，支撑5G、物联网时代的建设需求。阿里云称，其目前是国内唯一一家全面提供IPv6服务的云厂商。

据悉，截止2017年底，中国网民的人均IPv4地址仅有0.45个，IPv4地址枯竭催生了开发者对IPv6的需求猛增，物联网的爆发更是产生了百亿级连接的需求。

IPv6最大的特点就是拥有近乎无限大的地址空间，能给地球上每一粒沙子都分配一个IP地址，同时在抗干扰性、私密性和安全性都要优于上一代，管理更便捷、成本更低，足以支撑5G、物联网时代的建设需求。

“中国是最需要IPv6的国家”，中国工程院院士邬贺铨表示，各界应合力推动IPv6全面部署，以阿里云为代表的云服务商将会成为推动IPv6发展的重要力量。

阿里云方面介绍，一个从应用、端到管、云的完整IPv6需要各行各业的共同努力，阿里云同中国电信、中国移动、中国联通等展开了深度合作，实现了“云-管-端”的全面打通，用户的终端设备、运营商网络、云上应用将能同时支持IPv6。

目前，俄罗斯世界杯正成为IPv6技术的“尝鲜者”，阿里云为优酷世界杯直播提供了基于IPv6网络的高清直播服务，让中国数千万的观众能够实时、流畅、稳定的观赏赛事。

今年5月份，工信部发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》的通知，从六方面落实IPv6行动计划。其中明确提出，到2018年年末，云服务平台需完成50%云产品改造，全国移动互联网IPv6用户规模不少于5000万户。(韩大鹏)