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工信部：移动电话用户数已近15亿，4G用户占73%

工信部：移动电话用户数已近15亿，4G用户占73%
2018年06月20日 11:48 中国新闻网
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　　原标题：工信部：前5月电信业务收入5576亿元 同比增长4.2%

　　工信部网站近日公布2018年5月份通信业经济运行情况。1－5月，电信业务收入累计完成5576亿元，同比增长4.2%；电信业务总量完成20306亿元，同比增长129.1%，5月当月增速达143.1%。

2017年5月－2018年5月电信业务总量月度完成情况2017年5月－2018年5月电信业务总量月度完成情况

　　——总体运行情况

　　电信业务收入增速小幅放缓。2018年1－5月，电信业务收入累计完成5576亿元，同比增长4.2%，增速较上月下滑0.3个百分点；电信业务总量完成20306亿元，同比增长129.1%，增速保持稳步提高态势，5月当月增速达143.1%。

　　固定通信业务收入占比小幅提高。1－5月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入1616亿元，同比增长10%，在电信业务收入中占29%；实现移动通信业务收入3960亿元，同比增长2%，占电信业务收入的71%。

2018年1－5月固定和移动业务收入占比情况2018年1－5月固定和移动业务收入占比情况

　　移动数据及互联网业务收入快速增长。1－5月，三家基础电信企业完成移动数据及移动互联网业务收入2569亿元，同比增长13.2%，占电信业务收入的46.1%；完成固定数据及互联网业务收入875亿元，同比增长7%，占电信业务收入的15.7%。

　　——电信用户发展情况

　　移动电话用户数近15亿，4G用户占比达73%。截至5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数近15亿户，同比增长10%，1－5月净增7831万户。其中，移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达12.3亿户，占移动电话用户的82.3%；4G用户总数达到10.9亿户，占移动电话用户的73%。

2017年5月末－2018年5月末移动宽带用户月净增数和总数占比情况2017年5月末－2018年5月末移动宽带用户月净增数和总数占比情况

　　100Mbps及以上固定宽带接入用户占比突破50%，总数达1.88亿户。5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.71亿户，1－5月净增2285万户。其中，光纤接入(FTTH/O)用户总数达到3.2亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的86.2%。按速率划分，20Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达3.47亿户，占比为93.4%；50Mbps及以上和100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数分别达2.94亿户和1.88亿户，占总用户数的79%和50.5%。

2017年5月末－2018年5月末光纤接入(FTTH/O)和20Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比情况　　2017年5月末－2018年5月末光纤接入(FTTH/O)和20Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比情况

　　IPTV用户规模稳步扩大发展，手机上网用户占比小幅回落。截至5月末，基础电信企业发展的IPTV用户总数1.39亿户，1－5月净增1717万户。移动互联网用户总数达到13.3亿户，同比增长14.4%，1－5月净增5953万户。使用手机上网的用户规模近三个月来基本稳定在12.2亿户，对移动电话用户的渗透率下降至81.6%。

2017年5月末-2018年5月末手机上网用户情况2017年5月末-2018年5月末手机上网用户情况

　　——电信业务使用情况

　　移动电话通话量降幅小幅波动。1－5月，全国移动电话去话通话时长完成10669亿分钟，同比下降4.5%，降幅近一年保持在4%到5%之间；全国固定本地电话通话时长完成524亿分钟，同比下降18.9%。

移动电话用户和通话量增幅比较移动电话用户和通话量增幅比较

　　移动短信业务量和收入继续保持增长。1－5月，全国移动短信业务量完成2875亿条，同比增长7%(去年同期同比下降1.2%)；移动短信业务收入完成155亿元，同比增长4.4%(去年同期同比下降6.1%)，增速从今年开始保持正增长态势；移动彩信业务量同比下降11.2%，发送总量184亿条。

移动短信业务量和收入同比增长情况移动短信业务量和收入同比增长情况

　　5月份户均移动互联网接入流量(DOU)近4GB。1－5月移动互联网累计流量达210亿GB，同比增长196.3%；其中通过手机上网的流量达到206亿GB，同比增长212.3%，占移动互联网总流量的98.1%。5月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到3.97GB，同比增长169.3%，增速较上月提高15.4个百分点，再创新高。固定互联网使用量保持稳步快速增长，1－5月固定互联网宽带接入流量同比增长47.4%。

移动互联网接入月流量及户均流量(DOU)比较移动互联网接入月流量及户均流量(DOU)比较

　　——地区发展情况

　　东部100M及以上固定宽带接入用户占比领先。5月末，东、中、西部地区100M及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户分别达到9922万户、4695万户和4143万户，占本地区固定互联网宽带接入用户总数的比重分别为54.1%、47.6%、46.4%，东部地区领先。各省100M及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比差异呈缩小态势，内蒙古、北京、天津和甘肃居全国前四位，占比均超过65%。

100M及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比各省分布情况100M及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比各省分布情况
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