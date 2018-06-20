工信部：移动电话用户数已近15亿，4G用户占73%

原标题：工信部：前5月电信业务收入5576亿元 同比增长4.2%

工信部网站近日公布2018年5月份通信业经济运行情况。1－5月，电信业务收入累计完成5576亿元，同比增长4.2%；电信业务总量完成20306亿元，同比增长129.1%，5月当月增速达143.1%。

2017年5月－2018年5月电信业务总量月度完成情况

——总体运行情况

电信业务收入增速小幅放缓。2018年1－5月，电信业务收入累计完成5576亿元，同比增长4.2%，增速较上月下滑0.3个百分点；电信业务总量完成20306亿元，同比增长129.1%，增速保持稳步提高态势，5月当月增速达143.1%。

固定通信业务收入占比小幅提高。1－5月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入1616亿元，同比增长10%，在电信业务收入中占29%；实现移动通信业务收入3960亿元，同比增长2%，占电信业务收入的71%。

2018年1－5月固定和移动业务收入占比情况

移动数据及互联网业务收入快速增长。1－5月，三家基础电信企业完成移动数据及移动互联网业务收入2569亿元，同比增长13.2%，占电信业务收入的46.1%；完成固定数据及互联网业务收入875亿元，同比增长7%，占电信业务收入的15.7%。

——电信用户发展情况

移动电话用户数近15亿，4G用户占比达73%。截至5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数近15亿户，同比增长10%，1－5月净增7831万户。其中，移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达12.3亿户，占移动电话用户的82.3%；4G用户总数达到10.9亿户，占移动电话用户的73%。

2017年5月末－2018年5月末移动宽带用户月净增数和总数占比情况

100Mbps及以上固定宽带接入用户占比突破50%，总数达1.88亿户。5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.71亿户，1－5月净增2285万户。其中，光纤接入(FTTH/O)用户总数达到3.2亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的86.2%。按速率划分，20Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达3.47亿户，占比为93.4%；50Mbps及以上和100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数分别达2.94亿户和1.88亿户，占总用户数的79%和50.5%。

2017年5月末－2018年5月末光纤接入(FTTH/O)和20Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比情况

IPTV用户规模稳步扩大发展，手机上网用户占比小幅回落。截至5月末，基础电信企业发展的IPTV用户总数1.39亿户，1－5月净增1717万户。移动互联网用户总数达到13.3亿户，同比增长14.4%，1－5月净增5953万户。使用手机上网的用户规模近三个月来基本稳定在12.2亿户，对移动电话用户的渗透率下降至81.6%。

2017年5月末-2018年5月末手机上网用户情况

——电信业务使用情况

移动电话通话量降幅小幅波动。1－5月，全国移动电话去话通话时长完成10669亿分钟，同比下降4.5%，降幅近一年保持在4%到5%之间；全国固定本地电话通话时长完成524亿分钟，同比下降18.9%。

移动电话用户和通话量增幅比较

移动短信业务量和收入继续保持增长。1－5月，全国移动短信业务量完成2875亿条，同比增长7%(去年同期同比下降1.2%)；移动短信业务收入完成155亿元，同比增长4.4%(去年同期同比下降6.1%)，增速从今年开始保持正增长态势；移动彩信业务量同比下降11.2%，发送总量184亿条。

移动短信业务量和收入同比增长情况

5月份户均移动互联网接入流量(DOU)近4GB。1－5月移动互联网累计流量达210亿GB，同比增长196.3%；其中通过手机上网的流量达到206亿GB，同比增长212.3%，占移动互联网总流量的98.1%。5月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到3.97GB，同比增长169.3%，增速较上月提高15.4个百分点，再创新高。固定互联网使用量保持稳步快速增长，1－5月固定互联网宽带接入流量同比增长47.4%。

移动互联网接入月流量及户均流量(DOU)比较

——地区发展情况

东部100M及以上固定宽带接入用户占比领先。5月末，东、中、西部地区100M及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户分别达到9922万户、4695万户和4143万户，占本地区固定互联网宽带接入用户总数的比重分别为54.1%、47.6%、46.4%，东部地区领先。各省100M及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比差异呈缩小态势，内蒙古、北京、天津和甘肃居全国前四位，占比均超过65%。