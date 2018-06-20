直击|中移动用户总数破9亿 4G用户6.7亿

新浪科技讯 6月20日上午消息，中国移动今天公布了2018年5月份运营数据。当月，中国移动用户总数达到9.01917亿，本月净增客户数225.9万，本年累计净增客户数达到1471.7万。

运营数据显示，5月份，中国移动4G客户数达到6.71823亿，当月净增250.5万。有线宽带方面，有线客户总数达1.30448亿，本月净增客户数335万，本年累计净增客户数1776.1万。

在今年年初的世界移动通信大会上，中国移动董事长尚冰在大会主题演讲时透露，当时的中国移动用户已达8.9亿户，逼近9亿大关。

面对未来，他提出了中国移动的四点思考：

第一，产业融通发展方兴未艾，正在激发经济增长新动能。运营商要协同产业各方充分发挥网络、技术、平台等优势，推动网络信息技术与社会各领域全面深度融合，催生出更多的新产品新模式新业态，带动经济发展变革，促进生产力实现又一次质的飞跃。

第二，智能万物互联加速到来，将拓展行业发展新空间。未来智能化物联网服务将在城市管理、制造、物流、家居、交通、医疗、教育等领域广泛普及，不仅将深刻改变人们生产生活方式和经济社会的运行方式，也将为信息通信业拓展新的增长空间。

第三，5G商用进程不断加快，要探索运营管理新模式。5G时代，基于网络功能虚拟化（NFV）和软件定义网络技术（SDN）的下一代网络将成为重要承载网络，这对移动通信运营商下阶段的网络转型、运营管理、用户服务提出了新的更高的要求。

第四，跨界融合转型势不可挡，需打造合作共赢新生态。跨界跨域融合创新需要构建能力互补、资源共享、合作共赢的产业生态。各方都需要在生态链开放合作中培育新的竞争优势，实现共同进步和繁荣。(韩大鹏)