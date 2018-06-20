中国联通：在纪检系统开展为期三个月的作风整顿

原题为《中国联通:开展为期三个月的作风整顿》

为深入学习贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，根据中国联通党组关于进一步把全面从严治党要求在企业落到实处、加强企业党风廉政建设和纪检监察工作的安排部署，日前，中国联通纪检组决定在纪检系统开展为期三个月的作风整顿。

6月12日，中国联通纪检组召开作风整顿动员视频会，对全系统进行作风整顿动员。纪检组组长张连如在会上作动员讲话。会议要求，抓作风整顿要严格较真。各级纪检干部要在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上当好表率，切实加强自身建设，在责任担当、能力素质、作风建设、纪律规矩等各方面紧紧跟上中央全面从严治党的战略部署，真正做到政治过硬、本领高强、履职到位、作风优良、自身干净，做到打铁自身硬。要认真学习习近平总书记关于作风建设的一系列重要指示精神，对照企业内部查处的官僚主义形式主义问题典型案例，照镜子、找差距，把作风整顿的成果转化为狠抓工作落实的新动力。要紧扣《中国联通2018年纪检监察工作要点》所列的四个方面24项工作任务，把正风肃纪各项工作抓实抓细、抓出新的成效。

在作风整顿中，各级纪检机构近1800名专职纪检干部要认真对照检查是否存在“八不”问题（即不注重学习、不主动履职、不用心尽责、不愿意担当、效率不高、质量不高、纪律不严、大局意识不强），坚持标准从高、要求从严，把每一个人摆进去、把每一项工作摆进去，让影响履职尽责的各种问题见光亮相，让有这些问题表现的同志红红脸出出汗，抓细抓实整改。在作风建设上动真碰硬，对不守纪律、不讲原则、经受不了考验、承担不了艰巨任务的，该调整的调整，该退出的退出，锻造企业纪检干部队伍过硬的作风和战斗力，用实际行动诠释忠诚干净担当。

中国联通纪检系统的这次作风整顿，分学习查摆、问题整改、验收评估三个阶段进行安排，从6月中旬开始，到9月上旬结束。按照自上而下、分级实施的原则，通过纪检干部自己找、领导提、群众评的方式，确定每个人必须整改的问题清单，逐条列出整改措施、狠抓落实；整改措施和整改情况在一定范围内公布，接受干部群众监督。