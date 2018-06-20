Verizon将停止向第三方出售手机定位数据

新浪科技讯 北京时间6月20日早间消息，在美国参议院调查发现执法机构能够在未获用户许可的情况下使用手机定位数据追踪人们后，美国运营商Verizon电信决定不再向第三方销售用户手机定位数据，

此举正值消费者和立法者越来越担心隐私和安全问题之际，也恰逢Facebook等科技巨头遭遇越来越多数据泄密丑闻之时。

Verizon在6月15日发给美国参议员罗恩·威登（Ron Wyden）的信中表示，该公司将启动一项流程，不再向其他厂商出售用户定位数据。

威登之前的调查发现，一家名为Securus Technology的监狱电话公司可以利用这些数据帮助执法机构追踪人们。他随后联系了大型运营商。

Securus发言人表示，根据与第三方数据收集商签订的协议，该公司获准在特定情况下为执法机构提供手机定位信息。

“我们认为，禁止执法机构使用这些关键数据将对公共安全构成伤害，导致美国人面临风险。”该发言人说。

AT&T和T-Mobile美国在发给威登的信中表示，他们已经禁止这家监狱电话公司获取用户数据，但并未透露是否会向其他企业出售定位数据。Sprint则表示，如果发现违规情况，该公司也会禁止第三方获取用户定位数据。(书聿)