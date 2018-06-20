甲骨文公布第四财季财报：净利润同比增5%

新浪科技讯 北京时间6月20日早间消息，甲骨文今天发布了2018财年第四财季及全年财报。报告显示，甲骨文第四财季总营收为112.51亿美元，与去年同期的108.92亿美元相比增长3%，不计入汇率变动的影响为同比增长2%；净利润为34.08亿美元，与去年同期的32.31亿美元相比增长5%，不计入汇率变动的影响为同比增长2%。甲骨文第四财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，但其盘后股价仍大幅下跌近4%。

第四财季业绩：

业绩概要

在截至5月31日的这一财季，甲骨文的净利润为34.08亿美元，与去年同期的32.31亿美元相比增长5%，不计入汇率变动的影响为同比增长2%；每股摊薄收益为82美分，与去年同期的76美分相比增长8%，不计入汇率变动的影响为同比增长5%。

2018财年第四财季，不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文的调整后净利润为40.87亿美元，与去年同期的37.62亿美元相比增长9%，不计入汇率变动的影响为同比增长7%；调整后每股收益为99美分，与去年同期的89美分相比增长11%，不计入汇率变动的影响为同比增长9%，超出华尔街分析师此前预期。据财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期甲骨文第四财季调整后每股收益为94美分。

甲骨文第四财季总营收为112.51亿美元，与去年同期的108.92亿美元相比增长3%，不计入汇率变动的影响为同比增长2%。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文第四财季总营收为112.60亿美元，与去年同期的109.42亿美元相比增长3%，不计入汇率变动的影响为同比增长1%，也超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期甲骨文第四财季营收为111.8亿美元。

甲骨文第四财季运营利润为43.80亿美元，与去年同期的40.73亿美元相比增长8%，不计入汇率变动的影响为同比增长5%；运营利润率为39%，高于去年同期的37%。不按照美国通用会计准则，甲骨文第四财季运营利润为52.98亿美元，与去年同期的50.16亿美元相比增长6%，不计入汇率变动的影响为同比增长4%；运营利润率为47%，高于去年同期的46%。

各部门业绩

甲骨文第四财季云服务和授权支持业务营收为67.70亿美元，与去年同期的62.58亿美元相比增长8%，不计入汇率变动的影响为同比增长6%；在总营收中所占比例为60%，高于去年同期的58%。

甲骨文第四财季云授权和现场授权业务营收为24.83亿美元，与去年同期的26.26亿美元相比下降5%，不计入汇率变动的影响为同比下降6%；在总营收中所占比例为22%，低于去年同期的24%。

甲骨文第四财季硬件业务营收为11.15亿美元，与去年同期的11.14亿美元相比基本持平，不计入汇率变动的影响为同比下降2%；在总营收中所占比例为10%，与去年同期的10%相比持平。

甲骨文第四财季服务业务营收为8.83亿美元，与去年同期的8.94亿美元相比下降1%，不计入汇率变动的影响为同比下降3%；在总营收中所占比例为8%，与去年同期的8%相比持平。

截至第四财季末，甲骨文的短期递延营收为84亿美元，比去年同期增长2%。在过去12个月时间里，甲骨文的运营现金流同比增长9%，至154亿美元，创下历史纪录。

派发股息

甲骨文今天宣布，公司董事会计划按每股19美分的价格向普通股股东支付季度现金股息，将在2018年7月31日向截至2018年7月17日营业时间结束为止的在册股东发放。

全年业绩：

业绩概要

在整个2018财年，甲骨文总营收为398.31亿美元，与2017财年的377.28亿美元相比增长6%，不计入汇率变动的影响为同比增长3%。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文2018财年总营收为398.78亿美元，与2017财年的378.99亿美元相比增长5%，不计入汇率变动的影响为同比增长3%。

甲骨文2018财年净利润为38.25亿美元，与2017财年的93.35亿美元相比下降59%，不计入汇率变动的影响为同比下降62%。不按照美国通用会计准则，甲骨文2018财年净利润为132.44亿美元，与2017财年的115.59亿美元相比增长15%，不计入汇率变动的影响为同比增长12%。甲骨文2018财年每股摊薄收益为0.90美元，与2017财年的2.21美元相比下降59%，不计入汇率变动的影响为同比下降63%。不按照美国通用会计准则，甲骨文2018财年每股收益为3.12美元，与2017财年的2.74美元相比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长11%。

甲骨文2018财年运营利润为136.79亿美元，运营利润率为34%。不按照美国通用会计准则，甲骨文2018财年运营利润为175.70亿美元，运营利润率为44%。

各部门业绩

甲骨文2018财年云服务和授权支持业务营收为262.54亿美元，与2017财年的238.00亿美元相比增长10%，不计入汇率变动的影响为同比增长8%；在总营收中所占比例为66%，高于2017财年的63%。

甲骨文2018财年云授权和现场授权业务营收为61.90亿美元，与2017财年的64.18亿美元相比下降45%，不计入汇率变动的影响为同比下降5%；在总营收中所占比例为16%，低于2017财年的17%。

甲骨文2018财年硬件业务营收为39.93亿美元，与2017财年的41.52亿美元相比下降4%，不计入汇率变动的影响为同比下降6%；在总营收中所占比例为10%，低于2017财年的11%相比。

甲骨文2018财年服务业务营收为33.94亿美元，与2017财年的33.58亿美元相比增长6%，不计入汇率变动的影响为同比增长3%；在总营收中所占比例为8%，低于2017财年的9%。

高管点评：

甲骨文联席CEO萨弗拉·卡兹（Safra Catz）称：“去年，我预测2018财年不按照美国通用会计准则的每股收益将实现两位数的增长，而今年我们实现了14%的增长，主要驱动力是云业务的强劲增长。展望2019财年，我预计营收的增长可令我们再次让不按照美国通用会计准则的每股收益实现两位数的增长。”

股价反应：

当日，甲骨文股价在纳斯达克常规交易中下跌0.25美元，报收于46.27美元，跌幅为0.54%。在随后截至美国东部时间17：51（北京时间20日5：51）的盘后交易中，甲骨文股价再度下跌1.72美元，至44.55美元，跌幅为3.72%。过去52周，甲骨文的最高价为53.48美元，最低价为44.04美元。（唐风）