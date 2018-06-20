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数千电话一天呼入勒索随之而来 广东破获呼死你案件

数千电话一天呼入勒索随之而来 广东破获呼死你案件
2018年06月20日 04:45 人民日报
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　　数千电话一天呼入，敲诈勒索随之而来广东破获“恶意连续呼叫”案

　　原标题：广东破获“恶意连续呼叫”案

　　人民日报 本报记者 贺林平

　　几个月前，广州市民陈某的电话开始多次被陌生号码呼叫，致使其手机无法正常使用，直到他按照对方发送的二维码扫码支付了500元后才恢复正常。其遭遇背后，是以贺某国为首的犯罪团伙开发的“疯狂云呼”滋扰平台。

　　该团伙通过发展积分代理人的方式向不法分子出售该软件。不法分子购买后，使用该软件对被害人号码非法进行连续呼叫，造成被害人无法正常接听电话，以达到敲诈勒索、非法追债、打击报复等目的。

　　近日，广东省部署15个地市公安机关，在四川、河南、广东等多个省市同步开展收网行动，成功打掉两个利用通信骚扰违法犯罪的团伙，查获三个相关线下非法追债的贷款公司，抓获以贺某国、雷某等为首的犯罪嫌疑人210余人，缴获作案手机3100余台，封停相关账号83万余个。“恶意连续呼叫”（俗称“呼死你”）被全链条摧毁。

　　今年以来，广东公安网警部门在开展公安部“净网2018”和广东省公安厅“安网2018”专项行动过程中，接到群众反映“恶意连续呼叫”的案件线索，受害者短时间内接到大量电话或短信轰炸骚扰，有时甚至一天内可多达数千个电话或短信，严重影响工作生活。

　　经缜密侦查，专案组发现分别以贺某国、雷某为首的两个犯罪团伙，通过开发运营平台注册账号，对全国434万余个号码实施了12亿余次恶意呼叫，影响极其恶劣。两个团伙均分为“线上+线下”两个部分，“线上”人员负责开发维护网页平台、手机APP及PC端软件，通过中介代理贩卖“恶意连续呼叫”服务非法谋取暴利，而“线下”人员通过“恶意连续呼叫”影响被害人正常通信，从而实施打击报复、敲诈勒索、强买强卖、非法追债等违法犯罪。

　　在查清团伙组织架构和锁定相关犯罪证据后，5月30日至6月5日，广东省公安厅组织15个地市警方，在四川、河南、广东等多个省市同步收网。其中，广州警方一举捣毁贺某国犯罪团伙，将运营者、代理者、挂机者等74名犯罪嫌疑人全部抓获归案；同时，惠州、韶关等14个地市公安机关配合抓获借此非法追债的某利资产管理有限公司、某鑫金融小额贷款公司等118名使用者。

　　广东网警有关负责人表示，将继续保持严打高压态势，深挖网上犯罪线索，全力推进“恶意连续呼叫”黑灰产业链专项打击。

呼叫恶意案件
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