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国际5G标准出炉 应用或成为5G下一阶段发展瓶颈

国际5G标准出炉 应用或成为5G下一阶段发展瓶颈
2018年06月20日 02:33 新浪科技综合
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　　国际5G标准出炉 商用化大幕却难拉起

　　来源：科技日报

　　本报记者 刘 艳

　　在推进5G发展的过程中，技术上可行只是基础，应用才是5G发展的关键。否则，再高端的5G，也只是“炫技”而已。

　　北京时间6月14日，国际移动通信标准化组织3GPP批准了第五代移动通信技术标准（5G）新空口（NR）独立组网（SA）功能冻结，加上去年12月完成的非独立组网（NSA）5G NR标准，5G已完成第一阶段全功能标准化工作。

　　“这是5G愿景实现道路上的重要里程碑。5G NR SA系统不仅显著增加了网络速率和容量，更为其他新行业打开了利用5G变革行业生态系统的大门。”3GPP的一位主席表示。

　　为何将这一事件称为5G标准的里程碑？标准的冻结对电信行业意味着什么？

　　独立组网标准出台

　　为技术试验和商用化铺平道路

　　5G NR，即5G新空口，相当于4G所对应的LTE，指的是新的手机和基站的连接方式，可谓5G网络的“最后一公里”环节。

　　作为5G NR的第一个完整规范，5G R15标准制定工作从2017年3月开始，分为两个子阶段。

　　2017年12月，被看作是5G R15早期版本的5G NR非独立组网标准功能冻结。该版本标准的特点是，系统级的业务控制需依赖4G网络，适用于运营商早期引入5G基站提升网速，但无法充分发挥5G系统低时延的技术特点，也无法通过网络切片、移动边缘计算等特性实现对多样化业务需求的灵活支持。

　　“此次发布并冻结的5G R15独立组网标准，是从5G核心网到5G基站的完整的、端到端的全新5G网络构架。”中国移动研究院专家、3GPP RAN2工作组（无线接入网）副主席胡南介绍，该标准可根据场景提供定制化服务，不仅能够满足各类用户的业务需求，也为运营商业务向垂直领域扩展、开拓新的商业模式铺平了道路。

　　“这正是此次独立组网标准完成的意义所在。”中国IMT-2020（5G）推进组组长、中国信通院副院长王志勤说，虽然标准还有很多细节需要完善，但这一里程碑事件将为5G网络试验和商用化铺平道路，5G与垂直行业的融合也将在多个领域同时开展。

　　大唐电信集团副总裁、国家工程实验室主任陈山枝对科技日报记者说：“独立组网方式是全面支持5G移动互联网和物联网丰富应用的前提，是5G网络成功实现商业化应用、发挥社会价值的加速器和倍增器，为5G产业的全面启动奠定了基础。”

　　运营商积极响应

　　“火热”背后风险与机遇并存

　　看上去，5G标准似乎已经就绪，实则故事还未讲完。下一步，3GPP将转入制定更加完整、完善的5G标准——R16阶段，计划2019年12月完成满足国际电信联盟（ITU）全部要求的完整的5G标准。

　　与标准一同奔跑的，还有5G商用战场的“排头兵”——世界各地的电信运营商。

　　在独立组网标准发布后，美国移动运营商AT&T公司接入架构和标准副总裁Hank Kafka表示：“这将允许我们使用符合标准的设备来进行进一步的测试，为我们2018年在一些城市的5G商用铺平道路。”

　　中国电信执行副总裁刘桂清亦表示，随着独立组网标准的冻结，中国电信计划通过扩大现有的多城市外场测试，引领5G的性能验证和网络功能优化工作。

　　为了做好5G规模商用的技术准备，5G技术试验正在全球各地展开。来自全球移动供应商协会（GSA）的最新数据显示，2018年第一季度，全球运营商的5G技术试验进入迅速扩张阶段，声明或已经开始5G技术试验的运营商数量从113家猛增到134家。

　　这是一场机遇与风险并存的“技术卡位战”。根据中信建投研报统计，中国运营商5G主体投资规模将达1.23万亿元，较4G投资规模增长68%。发展5G业务对运营商的资本开支和技术研发挑战很大。有业内人士表示，三大运营商在4G时代投入的成本还没有完全收回来，但是面对5G这样的创新革命，“勒紧裤腰带”投入，也是必然要求。

　　技术上可行只是基础

　　应用或成下一阶段发展瓶颈

　　在推进5G发展的过程中，技术上可行只是基础，应用才是5G发展的关键。否则，再高端的5G，也只是“炫技”而已。

　　有业内人士分析：“运营商未来能不能赚到钱是个大问题，如果只有云、视频、物联网这些需求的话，那肯定亏，5G还需要探索更多的应用业务落地。”

　　中金公司认为，目前5G是供给侧推动下的技术革新，应用需求相对匮乏，未来5G将会是供给侧主导下的长期网络演进。

　　相对于4G支持单一场景，国际电信联盟将5G定义为，支持eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量机器通信）和URLLC（低时延高可靠通信）三大场景，这使得物联网、车联网、工业互联网一度成为业内外对5G最初的展望。

　　但目前，除移动宽带这个非常明确的市场之外，mMTC、URLLC两大技术方向尚看不到或无法确定清晰可行的应用模式。

　　或许正因如此，业界关于“谨慎看待5G”的言论一直存在。6月13日，中国电信科技委主任韦乐平说：“5G如果找不到‘杀手锏’业务，行业发展将不可持续。”

　　即使放下这些5G场景不谈，由于5G核心网是基于微服务构架，因此5G必须通过网络切片、移动边缘计算等特性，实现对多样化业务需求的灵活支持。在IT业务融合、集成，乃至运营商新业务探索及文化转型上，未来企业都将面临巨大挑战。

　　在5G终端设备方面，尽管高通英特尔、华为等公布的时间表均显示首批5G终端将在2019年下半年问世，但正如陈山枝对科技日报记者所说：“仅把2G、3G、4G、5G的模式全都塞到一个小小的主板里，对终端的结构设计、硬件性来说已经是非常大的挑战了。”

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