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德勤：小米退出CDR或因估值不合

德勤：小米退出CDR或因估值不合
2018年06月19日 19:57 一财网
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　　随着香港市场进一步改革，越来越多的新经济公司赴港上市，德勤称，在新上市制度下，部分知名的新经济“独角兽”将会从今年7月起陆续登陆资本市场，预计2018年下半年，香港将最少有5支集资不低于100亿港元的新股上市。

　　而对于小米暂时退出CDR，德勤认为，目前A股主要以散户为主，监管机构需要权衡估值以及投资者保护等多方面因素，预计今年下半年一定会推出CDR，但进展会比预期慢。

　　香港下半年最少有5支大型新股

　　包括计划于2018年6月21日至28日开始进行股份买卖的新股在内，德勤预计，截至2018年6月底，香港将会有101支新股集资大约503亿港元，这代表新股数量同比增加49%，但集资额却同比下滑8%。

　　德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴称，2018年上半年香港新股市场仍然活跃畅旺，尽管主板和GEM上市要求的提升以及美国缩表与中美贸易摩擦等事件的发生，但却没有阻碍中小企业对上市的强烈热忱。不论是2018年上半年或第二季的新股数量，都刷下了新的记录，然而由于新股市场以中小发行人为主导，导致平均集资规模进一步缩小。

　　欧振兴称，目前香港推行新的主板上市规则，开放H股上市申请给合资格的新三板发行人，以及两间香港上市公司获批成为H股全流通试点的企业，都令市场非常振奋，通过将目前发行人的范畴扩宽至新经济和创新行业、消除部分上市障碍，包括其他如美国等国际市场都普遍接纳不同投票权的发行人，以及容许H股发行人将其内资股全数换成H股上市，这些都会让香港市场的地位有所提升。

　　德勤的最新分析显示，2018年下半年，香港将有最少5支每支集资最少100亿港元的新股，主要以新经济公司、金融服务、科技和消费行业相关的企业为主，其他上市亮点包括以上市新规申请上市的生物科技公司、教育机构和金融服务公司，但是目前申请上市名单主要以中小型企业为主，因此德勤预计，2018年全年香港将会有大约180支新股在香港上市，集资额达到1600亿至1900亿港元。

　　小米退出CDR或因估值不合

　　欧振兴称，长远来看，A股国际化是大势所趋，但目前A股市场仍以散户投资者为主，占市场近90%的比例，而新经济“独角兽”公司上市可能造成大量市场溢价，令市场较为波动，而对于很多新经济公司，比如小米的不确定性就在于其估值水平，而内地监管机构多次强调希望可以维持市场的长远健康发展，所以如何平衡A股在拥抱新经济公司后的投资者保护，是一个很重要的考虑因素，他认为，下半年内地肯定会发行CDR，但进展可能会比预期略慢。

　　德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人纪文和称，CDR是内地资本市场的重大改革，态度会相对谨慎，而至于小米为何取消CDR，市场普遍传闻小米的市盈率比较高，而且小米作为第一个CDR，在市场上也没有准确定价，是有待市场验证的公司，在这种情况下，能否保护好投资者是监管机构需要考虑的因素，所以对于这类型公司，从监管机构的角度考虑，还是会优先考虑市场认受性以及后续反应，再上CDR。

　　与此同时，有外媒报道，小米因估值问题而延迟发CDR计划，消息称，估值将缩减至550亿至700亿美元，新的估值意味着与一开始的900亿美元有22%至39%的折价。

　　欧振兴称，他相信CDR是市场改革的大方向，绝对是锦上添花的事情，而且对于香港和内地资本市场长远发展都有很大好处。不过，实际上香港从去年开始拥抱新经济公司，有些公司已经出现了过分溢价，比如在上市时万人争抢，但实际上市场对于这类型公司的认受性并不高，导致很多公司上市不久就破发，令投资者蒙受损失，而监管机构希望资本市场整体健康发展的初衷也不会改变，所以在发行上也会相对谨慎。

　　由于可以满足发行股票或CDR要求的创新企业数目有限，而上市审核继续从严，德勤预计，2018年下半年，内地新股发行活动将会与上半年差不多，全年大约有120至160间企业上市，集资1700亿至2000亿元。有大量中小型制造业、科技和消费企业在申请上市队伍中，意味着今年余下的时间里，A股市场的新股发行数量将会以此三类行业企业为主。

 

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