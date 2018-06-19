【TechWeb报道】6月19日消息，据路透社报道，知情人士透露，小米决定推迟发行CDR之后，将其可能估值降至550-700亿美元，这远低于该公司在非正式场合给投资者的最新指导底价700亿美元。

小米推迟发行CDR后下调估值 迫于不利因素显现

汤森路透IFR上周报道称，来自小米赞助银行的上市前研究显示，该集团估值在650亿至860亿美元之间。

小米表示，正要求监管机构推迟出售存托凭证的申请，但没有给出理由。

小米在其官方微博的一篇文章中表示:“经过反复仔细的研究，该公司已决定以一种慎重的方式，分步在香港和内地进行IPO。”

“我们将首先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。”

小米总部位于北京，在开曼群岛注册，这家公司预计将筹资至多100亿美元，是近年来全球规模最大的科技股之一。两名消息人士称，该公司计划在香港上市，出售其扩大后约10%的资本。

小米延迟发行CDR对中国政府来说是一个打击。他们将发行CDR作为一种手段，帮助中国在全球大型科技公司上市中竞争，并让中国内地投资者能够接触到这些科技巨头。

其他已知正在考虑CDRs的公司包括阿里巴巴、百度和京东。

据两位消息人士透露，在小米的案例中，中国证监会官员希望小米CDR的定价低于公司的目标水平。

消息人士称，委员会官员担心过高的估值会导致二级市场表现不佳，这会降低投资者对未来CDR销售的热情。

另一方面，小米的高管们正在内地寻求高价格，提升香港投资者对公司的兴趣。

不利因素显现

根据市场调查机构Counterpoint Research，小米成立于2010年，2017年智能手机出货量翻了一番，成为全球第四大手机制造商。

小米上市正值中国股市的敏感时期，由于担心与美国爆发贸易战，中国顶级蓝筹股的沪深300指数本月下跌4.3%，今年下跌10.9%。

对冲基金上海智慧投资有限公司总经理David Dai说，“中国股市如此脆弱，我认为小米对其估值感到担忧，正考虑选择更好的时机在中国上市。”

他补充称，如果政府希望保持为企业筹集资金的能力，就需要稳定市场。

预计小米仍将继续在香港上市，按照原计划将于本周晚些时候开始。消息人士称，香港交易的具体规模尚不清楚。

小米上周表示，CDRs将占到香港和内地发行总量的一半左右。

消息人士称，在敲定CDR规则细节和日程安排问题上遇到了困难，这也导致了小米延迟发行CDR。（编译/露天）