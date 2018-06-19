新浪科技> 电信> 小米：推迟CDR发行申请专题 > 正文

小米推迟发行CDR后下调估值 迫于不利因素显现

小米推迟发行CDR后下调估值 迫于不利因素显现
2018年06月19日 18:01 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　【TechWeb报道】6月19日消息，据路透社报道，知情人士透露，小米决定推迟发行CDR之后，将其可能估值降至550-700亿美元，这远低于该公司在非正式场合给投资者的最新指导底价700亿美元。

小米推迟发行CDR后下调估值 迫于不利因素显现小米推迟发行CDR后下调估值 迫于不利因素显现

　　汤森路透IFR上周报道称，来自小米赞助银行的上市前研究显示，该集团估值在650亿至860亿美元之间。

　　小米表示，正要求监管机构推迟出售存托凭证的申请，但没有给出理由。

　　小米在其官方微博的一篇文章中表示:“经过反复仔细的研究，该公司已决定以一种慎重的方式，分步在香港和内地进行IPO。”

　　“我们将首先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。”

　　小米总部位于北京，在开曼群岛注册，这家公司预计将筹资至多100亿美元，是近年来全球规模最大的科技股之一。两名消息人士称，该公司计划在香港上市，出售其扩大后约10%的资本。

　　小米延迟发行CDR对中国政府来说是一个打击。他们将发行CDR作为一种手段，帮助中国在全球大型科技公司上市中竞争，并让中国内地投资者能够接触到这些科技巨头。

　　其他已知正在考虑CDRs的公司包括阿里巴巴百度京东

　　据两位消息人士透露，在小米的案例中，中国证监会官员希望小米CDR的定价低于公司的目标水平。

　　消息人士称，委员会官员担心过高的估值会导致二级市场表现不佳，这会降低投资者对未来CDR销售的热情。

　　另一方面，小米的高管们正在内地寻求高价格，提升香港投资者对公司的兴趣。

　　不利因素显现

　　根据市场调查机构Counterpoint Research，小米成立于2010年，2017年智能手机出货量翻了一番，成为全球第四大手机制造商。

　　小米上市正值中国股市的敏感时期，由于担心与美国爆发贸易战，中国顶级蓝筹股的沪深300指数本月下跌4.3%，今年下跌10.9%。

　　对冲基金上海智慧投资有限公司总经理David Dai说，“中国股市如此脆弱，我认为小米对其估值感到担忧，正考虑选择更好的时机在中国上市。”

　　他补充称，如果政府希望保持为企业筹集资金的能力，就需要稳定市场。

　　预计小米仍将继续在香港上市，按照原计划将于本周晚些时候开始。消息人士称，香港交易的具体规模尚不清楚。

　　小米上周表示，CDRs将占到香港和内地发行总量的一半左右。

　　消息人士称，在敲定CDR规则细节和日程安排问题上遇到了困难，这也导致了小米延迟发行CDR。（编译/露天）

我要反馈
相关专题： 小米：推迟CDR发行申请
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有