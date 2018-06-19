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无任何限制的不限量套餐 才是对正经用户“耍流氓”

无任何限制的不限量套餐 才是对正经用户“耍流氓”
2018年06月19日 17:43 新浪科技综合
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　　来源：IT时报记者 钱立富

　　围绕着电信运营商，总是有很多是非争议。几乎每隔一段时间，就会有一个热点发生，最近的热点是：不限量套餐。

　　推出流量不限量套餐，电信运营商是想更好满足用户日益增长的流量消费需求，同时也给自身发展带来更强推动力。但没想到，不限量套餐惹上了“麻烦”。

　　最近一些舆论认为，运营商现在推的不限量套餐是假的、名不副实，因为当月使用流量超过一定额度后，虽然仍然可以上网，但是上网速度会下降。这些舆论因此抨击运营商在制造“潜规则”，在欺骗善良的用户。

　　那么，运营商真是在坑蒙用户吗？

　　一、促进网络资源公平使用，保护用户上网权益

　　实际上，运营商采取“达量降速”做法，也就是用户当月使用流量达到一定额度后会降速，真正目的是为了促进网络资源的公平使用，防止一些人恶意占用大量网络资源，保护用户的正当使用权益。

　　不知道大家有没有想过，如果真的实行不限速的不限量套餐，那么会带来怎样的后果。很多店家都会将个人手机作为热点，向来店消费的人开放，进行无限制使用，餐厅内、咖啡馆内、服装店里、批发市场里……都会是这样的场景，反正不限流量，不用白不用。但是，大家都知道，移动通信基站的容量是有限的，这样毫无节制、甚至是恶意的使用流量，将会给移动网络造成极大的负荷，甚至是瘫痪。在这样的情形之下，正常用户想要连上网甚至都很困难。

　　这不是危言耸听，国外运营商就碰到过这样的情况。2015年时，美国运营商T-Mobile推出了不限量套餐，但没想到的是，有些人在恶意使用流量，甚至每月使用的流量高达2TB。这让脾气火爆的T-Mobile CEO相当生气，直接骂这些人是流量窃贼，“如果对他们的行为不加限制，最终将给T-Mobile的本分用户带来消极影响。”后来，T-Mobile出台了限制措施。

　　还有美国运营商AT&T，早年间曾推出了不限流量的数据套餐，但是后来终止了，因为AT&T发现不限量套餐非常容易被高流量恶意使用，对网络资源占用极大。所以在2016年初重新推出无限流量套餐后，AT&T采取了“达量降速”的做法。

　　实际上，“达量降速”现在是全球运营商的通行做法，只要他们推出了不限量套餐，自然会这样做，不然根本无法避免流量被恶意使用的情况发生，进而伤害了那些正当上网的用户，他们的上网体验会变差，网速会变慢甚至是上不了网。

　　二、“限速”阈值较高，不用担心高速流量不够用

　　从记者的自身体验来看，“达量降速”几乎没有什么影响，因为运营商制定的流量额度相对来说是比较高的，满足自己高速上网需求绰绰有余。

　　记者使用的是199元家庭融合套餐，手机流量不限量，每月使用流量达到40GB后，会降速至1Mbps。自从去年用上了不限量套餐之后，记者手机上的WiFi从来没有打开过，即使在有WiFi的环境下也是如此，一是按来按去麻烦，二是WiFi开着耗电。说到底，其实流量多了就任性。就算经常在手机上看视频、玩游戏、视频聊天，每个月平均使用流量也就在十几、二十几个GB。比如这个月，到6月11日，使用了将近9GB的流量，离40GB的额度还差一大截。

　　记者也问过周围使用不限量套餐的朋友，没有人反映，自己当月使用的流量超过额度后被限速，大家每月使用的流量离额度值都还有一段距离。

　　三、运营商应做得更好，对于限制条款要标示醒目

　　孔子说：“从心所欲不逾矩”。卢梭说：“人是生而自由的，又无往不在枷锁之中”。一点也不加以限制的自由，它的害处与危险实在不少。

　　换个角度来说，不加以限制的不限量套餐，实际上最终会反噬用户的上网权益。所以，“达量降速”的做法没错，保障了网络资源不被恶意使用，保证了绝大部分用户的上网权益。

　　但是，运营商在不限量套餐推广、宣传过程中，可以做得更好，规范行事。对于限制条款要标示醒目，要履行提醒义务，确保用户明明白白消费。

　　现在，三家运营商都已经向外界表态，要规范不限量套餐宣传：通过媒介宣传时，会明示“达量降速”等条款；在销售过程中，向用户明示相关限速条款；进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

运营商套餐限量
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