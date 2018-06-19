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四年“烧掉”80亿：铁路WiFi只留下一地鸡毛

四年“烧掉”80亿：铁路WiFi只留下一地鸡毛
2018年06月19日 17:31 新浪科技综合
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　　腾讯、吉利联手“掘金”铁路WiFi 一位行业“先烈”回忆往昔：资本野蛮、市场混乱

　　原标题：四年“烧掉”80亿：只留下一地鸡毛

　　来源：IT时报 记者 章蔚玮

　　“希望腾讯与吉利的入场，能在铁路WiFi这个混乱的市场理出一条头绪。”由由（化名）在朋友圈写下这样的感叹，他是铁路WiFi行业的“老兵”，不过在今年初他抽身而出。

　　6月6日，腾讯和浙江吉利控股集团有限公司联合宣布，成功中标动车网络科技有限公司49%股权转让，未来将共同经营铁路WiFi服务。

　　成立于2017年12月20日的动车网络科技是目前中铁总公司旗下唯一经营动车组WiFi的企业。这也是继铁路WiFi行业经历民间资本“横冲直撞”、大规模烧钱后，由铁路部门官方成立的首家WiFi运营企业，再加上腾讯与吉利等民营企业的加入，是否能就此改写铁路WiFi混战的格局？

　　曾想砸15亿建卫星WiFi

　　年旅客运送量达17.1亿人次，覆盖人群约2亿人的铁路动车拥有让所有互联网企业都羡慕的高流量入口，但这些流量对于铁路WiFi运营者而言，更像是无法消化的饕餮大餐。

　　由由所在的铁路WiFi运营企业曾经是这个行业内规模最大的科技公司，拥有国内2/3以上的铁路候车厅WiFi热点运营权。不过就在今年2月，由由所在的公司宣布全面停止运营，留下的除了财务账面上不足2亿元的现金，还有满地价值上千万元的AP盒子。

　　由由是最后一位离开公司的员工，他目睹了这些年来公司的命运轨迹：如何用资本开路，“野蛮”进军铁路WiFi市场，又是如何把80亿元现金烧到只剩下1.7亿元。

　　这家坐落在上海CBD的创业企业，依靠着背后母公司——一家从事矿产开发的实业企业，几年前开始浩浩荡荡向WiFi行业进军，这被他们视为是进军互联网的重要入口。公司从上至下都怀揣着极大的热情，“老板一开始曾准备花15亿元，放一颗卫星专门建铁路WiFi。” 在这家企业的创始人看来，有钱就能解决铁路WiFi发展过程中的一切难题。

　　“高铁行驶速度最高时达到350km/h，这对于将4G信号转WiFi热点提出了很高的要求，当时我们团队的技术人员测试发现，4G信号转WiFi后速率不稳定。而当时国外最先进的做法是发射卫星WiFi。” 为此，这家公司专门成立团队与有关部门接洽，试图与国家级科研单位合作研发卫星WiFi，他们甚至提出了具体预算方案：投入资金15亿元。结果第一道关就没能跨过，在提出申请时直接遭到否决。

　　“其实也是意料之中，私人不能建卫星，国内没有这样的先例。” 在由由看来，这个关于铁路WiFi的创业，一开始就带着资本的疯狂基因。

　　恶意竞争 流量贬值

　　通过卫星方式建立铁路WiFi网络的意图夭折后，这家公司退而求其次，将目光转向铁路候车大厅内WiFi热点建设。这一次，他们进展迅速，但是烧钱的速度更为迅速。

　　经过三年多运营，这家创业企业拿下全国183个铁路站点候车厅的WiFi建设及经营权，从硬件布设到后期运营，投入总成本达30-40亿元，“光是进场费，一年就要花7000万元左右。”

　　重金之下，期待中的流量也如约而至。由由告诉记者，他们所能获得的流量占到候车室内30%的客流，每10个候车的人群中就有3人连入他们的WiFi，高峰时每天能达到400万-500万人次的接入量。

　　但面对高流量，由由和他的团队却高兴不起来，“有更大的客流就意味着要烧更多的钱。”由由给记者算了一笔账：带宽费、短信费（上网验证码）、电费、公关费，一年下来运营成本高达上亿元。

　　而在市场状态最好的时候，广告年收入也仅在千万元。依靠广告收回投入，几乎遥遥无期。

　　“烧钱”之后一地灰烬

　　与此同时，整个市场竞争变得白热化，而且不理性。烧钱换来的流量不断贬值，越来越多的运营铁路WiFi企业用白送广告位掀起市场恶性竞争。“这些WiFi运营企业有的运营绿皮火车上WiFi，有的在火车站外围建WiFi，获取客户普遍净值偏低，以至于‘白送’广告，厂商热情也不高。”由由表示。

　　找不到合适的运营模式，钱越烧越少。从2017年7月开始，这家创业企业开始遣散员工，曾经挤满一层楼的上千名员工在半年后只剩下不到10人。而野蛮生长过后剩下的就是满地AP盒子，由由感叹说，“都是行业淘汰下来的，只能家用，我们就放在闲鱼上卖，15-20元一个。”

　　尽管，由由现在已经离开了这个行业，但他对于铁路WiFi的未来依然有期待，他说自己前两天刚坐了复兴号，列车上WiFi全程免费，看电影不带卡顿，下载速率在800K。这是他们曾经向往建立的场景，但由于各种原因，如今却被别人实现，“这应该是通过4G与卫星WiFi相结合的方式建立的。”在他看来，或许更专业的团队加技术能为这个行业带来新的希望。

铁路流量WiFi
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