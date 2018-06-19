市民举报垃圾短信自己手机号却被“拉黑”官方已回应

原标题：市民举报垃圾短信自己手机号却被“拉黑”，官方回应了

来源：中国之声《新闻纵横》

记者：王逸群、张棉棉

近日据《成都商报》报道，成都的周先生年初发现自己收不到银行的通知短信以及一些软件的验证码短信了。辗转找到第三方短信发送服务商后,他被告知:因为多次向12321举报垃圾短信,他的手机号被拉入了黑名单,若要解封,需要保证不再举报。

周先生深入探究发现,银行以及一些软件的短信发送业务是与第三方短信发送服务商合作的,正是这些短信服务商以及电信运营商将其拉入了黑名单,使其无法收到银行通知、验证码等服务类短信，而要解除，则需要他提供身份证复印件,并写上不再投诉。

中国之声就此独家采访了12321网络不良与垃圾信息举报受理中心主任郝智超，他表示，用户收不到服务类短信可能有多重原因，如果有“黑名单”的情况出现，“这是错上加错，是极不负责的表现”。

具体回应：

Q1

记者：“12321处理用户举报垃圾短信有哪些流程？是否有个人信息保密措施？”

郝智超：“中国互联网协会12321举报中心按照工作流程，会将用户举报的垃圾信息转交相关电信运营商处置，并且根据电信运营商核查处置结果，进行统计分析，提交行业监管部门，并向举报人进行反馈。

出于举报核查及后续处置的需要，12321举报中心需要举报人填写垃圾短信接收号码。由于伪基站、恶意举报等因素的干扰，相关运营商要核实举报信息的真实性，防止误伤被伪基站仿冒的端口，所以这一措施是必须的。（例如，伪基站冒充建设银行以95533发送伪基站诈骗短信，运营商就要核查举报信息的真实性，不能简单地将此行为算在95533头上。）”

Q2

记者：“用户对垃圾短信进行举报后，有关部门如何调查处理？处理情况是否反馈给举报者？”

郝智超：“针对垃圾短信举报，12321举报中心会将举报情况移交相关运营商去核查处置，并将运营商核查处置结果反馈举报人。

针对端口型垃圾短信，接到12321转交的举报信息后，相关运营商在核实确有发送记录的情况下，处置结果一般为：关闭端口，端口整改等，在做这两种处置的同时，会为举报人屏蔽该端口，即该端口不再发送商业性短信给举报人，这样的操作由电信运营商或短信息服务提供商（短信平台）来协调完成。如果经核查该端口未发送相关信息，该举报为无效举报，也会将情况如实向举报人反馈。

针对点对点类型（手机号发手机号）的垃圾短信，经运营商核实确有发送记录的话，运营商一般会采取停机、停短信功能（不能收发短信）、列黑（只能收不能发短信）等相关处置措施。12321举报中心会将运营商处置措施反馈给举报人。”

Q3

记者：“是否关注到‘举报垃圾短信反上黑名单’的报道？为什么会出现这种情况？”

郝智超：“举报人收不到验证码的问题，12321举报中心之前曾经收到类似反馈。

原因可能包括：

一、部分短信息服务提供商不负责任的操作导致用户收不到验证码。

根据垃圾短信息处置流程，用户在回复TD退订、‘0000退订（限移动用户）’或向12321举报之后，相关端口应停止发送商业性短信息，即为用户屏蔽该端口。但屏蔽应限于商业性短信，而不包含验证码等生产服务类短信。部分不规范运营的短信息服务提供商由于系统不完备，做不到这一点就‘啥也不发了’，就会导致用户验证码收不到，这是造成这一现象的主要原因。同时，这一现象也侧面反映出该短信息服务商违规。根据《通信短信息服务管理规定》第十九条，短信息服务提供者、短信息内容提供者用于发送业务管理和服务类短信息的端口，不得用于发送商业性短信息，也就是说，同一端口不能既发验证码，又发商业性短信。

二、部分服务提供商惧怕考核，为降低投诉率采取不负责任做法。

监管部门对垃圾短信治理高度重视，电信运营商对相关短信息服务提供商的考核、问责也层层加码，日趋严厉。垃圾短信举报率是重要的参考指标，据我们了解，目前运营商对短信息服务提供商的举报率考核都在百万分之零点几，一般不超过百万分之0.5，也就是说，200万条发送量，只要产生1条投诉即为超标，短信息服务提供商就将面临端口整改，关停等处罚措施。在这样严格的考核之下，短信息服务提供商为了降低投诉率会采取一些不负责任的做法。此外，用户举报投诉中会夹杂部分验证码短信，12321举报中心会认真审核，剔除验证码、激活码、通知等生产服务型短信的举报。但部分电信运营商自身举报渠道（如10086999，10000999，10010999）不能将此类短信举报完全剔除，导致在部分地区验证码投诉也算作是有效举报，‘只要有投诉都算’。由于惧怕运营商考核，部分短信息服务提供商采取了为部分用户屏蔽所有短信的简单粗暴做法，这也是验证码收不到的可能原因之一。

三、职业举报人的号码可能收不到验证码。

由于垃圾短信举报投诉的严格考核，出现了部分‘职业举报人’或故意投诉人、恶意投诉人，以投诉为由向运营商和短信息服务商勒索钱财、话费、靓号等行为。部分电信运营商和短信息服务提供商也会将此类人员号码列入黑名单，不再发送短信。”

此外，对于短信息服务提供商或运营商要求举报人承诺再也不举报才解除“黑名单”，郝智超表示，这是错上加错，是极不负责的表现。郝智超同时表示，国内主要银行、大网站等一般对验证码等生产服务类短信的到达时间、到达率有严格的要求，业内主流短信息服务提供商一般都能满足。部分网站还设置了“语音验证码”等补充措施。如果有用户收不到验证码，可与站方联系，或向12321举报中心反馈。